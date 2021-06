Devriez-vous acheter Polygon (MATIC) dès maintenant ? Un Launchpad qui définit sa valeur future

in

Le réseau Polygon MATIC / USD, anciennement connu sous le nom de Matic Network, a récemment reçu beaucoup de soutien.

Le 16 juin, Mark Cuban, un investisseur milliardaire, a rejoint un dirigeant de grands projets de crypto-monnaie lors d’une table ronde lors de la conférence virtuelle DeFi Summer.

Ici, il a confirmé qu’il avait investi dans Ethereum Layer 2 Scaling Solution Polygon et a mentionné qu’en plus de Bitcoin et Ethereum, le réseau de polygones “détruisait” la concurrence :

Cuban aime Polygon : et maintenant ?

Polygon (MATIC) a le soutien d’au moins un investisseur milliardaire notable qui a mis son argent là où sa bouche est. Mais est-ce une raison suffisante pour acheter MATIC maintenant ?

Alors que le soutien de Cuba donne du crédit aux perspectives haussières du polygone, la pièce a plusieurs catalyseurs pour soutenir la croissance à elle seule. Le 22 juin, Polygon et Liquality Wallet se sont associés pour activer la fonctionnalité de pontage inter-chaînes dans l’écosystème Polygon.

L’idée ici est de fournir une expérience fluide et transparente aux utilisateurs qui souhaitent utiliser les actifs Polygon ainsi que les dApps dans un portefeuille multi-chaînes. Ceci, à son tour, augmente la base d’utilisateurs et l’intérêt pour le jeton, augmentant ainsi son prix et sa valeur.

Mercredi, MoonEdge, qui est le premier Launchpad de Polygon, a publié un article sur Medium qui explique en détail pourquoi il a sélectionné Polygon. En bref, MoonEdge a choisi Polygon en raison de la prise en charge complète de la machine virtuelle Ethereum (EVM), des solutions de mise à l’échelle et de l’avenir interopérable, et du fait qu’ils pensent que les meilleurs projets se tourneront vers la version améliorée d’Ethereum de Polygon pour leurs projets, et ils ont besoin de MoonEdge pour les aider à se lancer.

MoonEdge Launchpad montre également beaucoup d’enthousiasme et d’enthousiasme pour Polygon, ce qui apportera de nombreux projets futurs à la blockchain et augmentera à son tour le besoin et la valeur du jeton MATIC.

Dois-je acheter Polygon (MATIC) ?

Le 23 juin, Polygon (MATIC) valait 1,18 $.

Source des données : tradingview.com

Polygon a augmenté de plus de 25% mercredi à 1,21 $ en réaction à deux catalyseurs haussiers clairs. Malgré les gains importants, la pièce a beaucoup de place pour fonctionner. Nous avons vu MATIC grimper à 1,69 $ le 15 juin et nous savons qu’il a atteint 2,45 $ le 18 mai 2021. Cela montre à quel point Polygon a parcouru historiquement et jusqu’où nous pouvons nous attendre à ce qu’il augmente en valeur au fil du temps.

Pour le moment, à 1,20 $, cela pourrait être un investissement rentable si vous voulez le garder à long terme. Avec la popularité croissante de la rampe de lancement, nous pouvons vraiment commencer à voir des changements et des différences drastiques au début de 2022, où elle a le potentiel d’atteindre la barre des 2 $.

La publication Dois-je acheter Polygon (MATIC) dès maintenant ? Un Launchpad qui définit votre future valeur est apparu en premier sur Invezz.