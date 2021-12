Devriez-vous acheter Shiba Inu (SHIB) le 8 décembre après avoir remporté la bataille de jetons Travala.com ?

Shiba Inu (SHIB / USD) est une crypto-monnaie décentralisée qui a été créée en 2020 par une personne ou un groupe anonyme qui s’appelle « Ryoshi ».

Bien qu’il ait été initialement créé pour inspirer Dogecoin (DOGE), il a finalement évolué pour devenir son propre écosystème qui se développe actuellement à un rythme rapide.

La croissance de l’écosystème Shiba Inu comme catalyseur de croissance

Le 11 novembre, nous avons discuté du potentiel d’explosion du prix du jeton SHIB.

Le 7 décembre, Travala a annoncé que Shiba Inu avait remporté la bataille symbolique. Cela signifie que SHIB est désormais répertorié comme mode de paiement sur Travala.com et offre à ses utilisateurs la possibilité de réserver plus de 3 millions de produits de voyage dans le monde.

Le site Web de voyage a mis en place une bataille de jetons entre le jeton FLOKI et le jeton SHIB le 2 décembre, où le gagnant serait répertorié à Travala, entre autres récompenses.

Cela étant dit, Shiba Inu Games, qui est une entité distincte au sein de l’écosystème des pièces de monnaie, s’est associé à PlaySide Studios, le plus grand développeur de jeux vidéo d’Australie.

L’objectif de cette collaboration est de développer un nouveau jeu entièrement basé sur la collection de jetons non fongibles (NFT) « Satoshi » au cours des huit prochains mois.

De plus, le 6 décembre, une baleine a acheté 2 019 048,79 $ en jetons Shiba. Il s’agit d’un autre excellent achat de jetons SHIB cette année, montrant un véritable intérêt pour Shiba Inu.

Tous ces développements ont le potentiel d’augmenter la valeur du jeton SHIB.

Faut-il acheter le Shiba Inu (SHIB) ?

Le 8 décembre, le Shiba Inu (SHIB) valait 0,00003703 $.

Pour vraiment comprendre ce que signifie ce point de valeur pour le jeton SHIB et combien le jeton peut croître, nous le comparerons à ses performances historiques en novembre, ainsi qu’à sa valeur la plus élevée de tous les temps.

Le point de valeur le plus élevé de tous les temps du jeton SHIB s’est produit le 28 octobre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 0,00008616 cents. Ici, nous pouvons voir que le jeton valait 0,00004913 $ cents, soit 132% de plus à son point de valeur le plus élevé de tous les temps.

Le 1er novembre, le jeton SHIB a atteint son point de valeur le plus élevé du mois à 0,00007409 centimes.

Son point le plus bas en valeur du mois a eu lieu le 24 novembre, lorsque le jeton est tombé à 0,00003667 $ pour un dollar.

Cela nous donne une indication que la valeur du jeton a chuté de 50% ou 0,00003742 cents par dollar.

Selon les données d’IntoTheBlock, SHIB a enregistré 3,6 milliards de dollars de transactions de plus de 100 000 dollars au cours des sept derniers mois.

Au point de valeur de 0,00003703 $ le 8 décembre, le SHIB vaut la peine d’être acheté car il a le potentiel d’atteindre 0,00006 $ d’ici la fin décembre; avec tous les développements et la croissance de l’écosystème, que nous avons vu récemment. Cela rend le jeton SHIB intéressant à acheter.

La publication Devriez-vous acheter Shiba Inu (SHIB) le 8 décembre après avoir remporté la bataille de jetons Travala.com ? est apparu en premier sur Invezz.