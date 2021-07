Devriez-vous acheter un abonnement Nest Aware pour votre caméra Nest ?

Meilleure réponse: Oui. Bien qu’utile sans abonnement, un plan d’abonnement Nest Aware vous donne accès au stockage en nuage ainsi que la possibilité de partager des clips, de recevoir des alertes intelligentes et de personnaliser les zones d’activité.

Qu’est-ce que Nest Aware ?

Les caméras Nest font partie des meilleurs appareils compatibles Google Home que vous puissiez trouver, mais un abonnement Nest Aware les rend encore meilleurs. Nest Aware est un service d’abonnement proposé par Nest qui améliore le fonctionnement de diverses Nest Cam. Ce service offre quelques avantages importants, en particulier pour ceux qui souhaitent pouvoir stocker des enregistrements pour une utilisation future.

Nest Aware permet d’exécuter le stockage dans le cloud pour toutes les vidéos capturées par l’un de vos appareils Nest, affichées dans une vue chronologique. Les événements peuvent être recherchés ou triés par appareil, et des clips individuels peuvent être facilement partagés depuis l’application Nest avec toute personne susceptible d’avoir besoin de les voir. De plus, vous pourrez personnaliser des zones spécifiques sur les images de la caméra où la détection de mouvement est ignorée, ce qui vous aidera à réduire les alertes erronées causées par le mouvement du feuillage ou des véhicules.

Bien que le stockage dans le cloud soit agréable – vraiment une nécessité car il n’y a pas d’options de stockage local avec les produits Nest – la meilleure fonctionnalité pourrait bien être les alertes intelligentes. En un mot, ceux-ci permettent à votre caméra de comprendre ce qu’elle voit et vous donnent des alertes spécifiques pour les événements. Cela inclut la capacité de reconnaître des éléments tels que les colis (et les voleurs de colis), des personnes spécifiques, des animaux domestiques et même d’écouter les signaux d’urgence tels que le bris de verre ou l’alarme d’un détecteur de fumée.

Dans le tableau illustré ci-dessus, vous verrez quels appareils Nest prennent en charge chacune des fonctionnalités d’alertes intelligentes. Certaines fonctionnalités sont automatiques, telles que la possibilité pour les haut-parleurs Nest d’écouter les bris de verre ou le déclenchement d’un détecteur de fumée, tandis que des fonctionnalités telles que les visages familiers nécessitent un peu d’intervention de votre part.

Les personnes susceptibles de se rendre fréquemment chez vous, comme les membres de votre famille ou vos amis, peuvent être étiquetées depuis l’application Nest. Chaque fois que vos caméras Nest voient l’un de ces visages, elles vous permettent de savoir qui a été repéré. Si une personne familière n’a pas été repérée, vous recevrez une alerte spécifique indiquant qu’une personne inconnue traîne dans vos locaux, vous avertissant potentiellement de quelqu’un qui ne va pas bien.

Ancien Nest Aware et nouveau Nest Aware

Auparavant, il y avait trois abonnements différents disponibles, allant de 5 $ par mois à 30 $ par mois. Bien que les plans aient commencé moins cher que les nouvelles options, ils pourraient rapidement devenir beaucoup plus chers. De plus, si vous possédiez plusieurs caméras Nest, vous deviez payer des frais supplémentaires par caméra.

Tout cela a changé avec l’arrivée tant attendue de Nest Aware 2.0 au début de 2021. L’avantage le plus important du nouveau Nest Aware est que vous n’aurez pas à vous soucier de payer la couverture par caméra. Au lieu de cela, tous vos produits Nest, y compris la Nest Cam, Nest Hello et Nest Secure, seront couverts et vous aurez accès à toutes les meilleures fonctionnalités.

Lorsque vous examinez le service d’origine, votre abonnement était basé sur “par caméra”, tandis que Nest Aware 2.0 est basé sur une base “par maison”. De nombreuses fonctionnalités sont automatiquement incluses dans les nouveaux plans, telles que la détection du son, les appels d’urgence et l’enregistrement basé sur les événements (EBR). L’EBR ne commence à enregistrer qu’une fois que votre Nest Cam a détecté une activité et est disponible avec les versions standard et Plus.

Mis à part le prix de l’abonnement basé sur un compte “par maison”, les nouveaux forfaits Nest Aware ont changé la façon dont ils gèrent votre historique vidéo. Le forfait Nest Aware standard est au prix de 6 $ par mois ou de 60 $ par an. Cela vous offre 30 jours de un événement historique vidéo, fonctionnalités supplémentaires de la caméra, y compris les alertes intelligentes, la détection du son et les appels d’urgence.

Quant à Nest Aware Plus, vous paierez soit 12 $ par mois, soit 120 $ par an, mais vous bénéficierez d’un avantage assez substantiel par rapport à la version standard. L’enregistrement continu fait exactement ce que vous pensez, offrant un historique vidéo 24h/24 et 7j/7 qui est disponible pendant 10 jours. De plus, les abonnés Plus ont accès à jusqu’à 60 jours d’historique vidéo des événements, qui n’est enregistré que lorsqu’un mouvement est détecté.

Pouvez-vous conserver votre abonnement Nest Aware d’origine ?

Ceux qui avaient auparavant l’abonnement Nest Aware de première génération peuvent utiliser et renouveler ces plans d’abonnement à l’avenir. Cependant, si vous migrez votre compte Nest vers votre compte Google, vous serez obligé d’utiliser le nouveau Nest Aware.

Ce que nous ne savons pas, c’est combien de temps Google autorisera les abonnés Nest Aware à conserver leurs abonnements d’origine. Nous nous attendons à ce que cela change à un moment donné, mais pour l’instant, Google n’a fourni aucune information sur le temps qu’il faudra avant que tout le monde doive migrer vers les nouveaux plans d’abonnement Nest Aware.

Faut-il s’abonner à Nest Aware ?

Il semble presque que l’abonnement à Nest Aware épuisera votre portefeuille après avoir payé le supplément pour les Nest Cam et les autres produits Nest. Mais il y a juste quelque chose à propos d’avoir des enregistrements vidéo facilement disponibles – en plus de ces alertes intelligentes impressionnantes – au cas où quelque chose de majeur et de catastrophique se produirait.

Avoir accès à des fonctionnalités telles que l’historique vidéo des événements, la détection du son, les visages familiers et les appels d’urgence sont importants pour la sécurité de votre maison. De plus, au lieu que la tarification soit basée sur le nombre de caméras dans la maison, déménager pour couvrir votre « maison » de produits est plutôt bénéfique. N’oubliez pas qu’à 6 $ par mois (ou 60 $ par an), vous ne disposerez pas d’un historique vidéo 24h/24 et 7j/7 et serez limité à 30 jours d’historique vidéo des événements.

Ceux qui veulent toutes les fonctionnalités voudront s’abonner au nouveau Nest Aware Plus. Pour 12 $ par mois ou 120 $ par an, vous obtenez 10 jours d’historique vidéo 24h/24, 7j/7 et jusqu’à 60 jours d’historique vidéo des événements. Cela peut s’avérer plutôt bénéfique et utile dans vos tentatives pour assurer la sécurité de votre maison et trouver quiconque a commis des actes répréhensibles chez vous.

