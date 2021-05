Devriez-vous acheter une Samsung Galaxy Watch 3 avec LTE?

Meilleure réponse: La plupart des gens devraient acheter le modèle Bluetooth standard de la Galaxy Watch 3. Il est moins cher au départ et ne nécessite pas de service continu auprès de votre opérateur. En plus de diffuser de la musique et de recevoir des appels indépendamment de votre téléphone, il fait tout ce que fait le modèle LTE – et offre une meilleure autonomie de la batterie.

C’est plus que la différence de prix initiale

La Galaxy Watch 3 n’est pas un appareil bon marché, à partir de 339 $ pour le modèle Bluetooth 41 mm, mais la Galaxy Watch 3 avec LTE en vaut-elle la peine? Les modèles LTE obtiennent une majoration de prix évidente, que vous achetiez directement auprès de Samsung ou auprès d’un opérateur comme T-Mobile. Bien que le coût de l’ajout de LTE ait diminué par rapport aux modèles précédents de Galaxy Watch, vous envisagerez toujours un supplément de 50 $.

En pourcentage, payer autant de frais supplémentaires est ennuyeux pour une montre qui est par ailleurs la même. Mais vraiment, ce coût initial est sans importance; ce que vous devez vraiment garder à l’esprit, c’est le coût continu de cette connexion LTE pour votre montre.

C’est plus d’argent d’avance et 10 $ de plus par mois tant que vous l’utilisez.

Différents opérateurs proposent différentes options de plan, mais T-Mobile est l’offre de plan la moins chère pour la Galaxy Watch 3 avec LTE. Vous paierez 10 $ de plus par mois juste pour obtenir le service LTE sur votre montre, et vous devrez l’ajouter à un plan T-Mobile existant. Donc, si vous avez un autre support, vous devrez attendre qu’il prenne en charge la montre avant même de pouvoir envisager d’en acheter un.

C’est 120 $ de plus par an rien que pour la connexion sur votre montre. La question est de savoir de combien avez-vous vraiment besoin pour avoir une connexion dédiée à votre smartwatch? Peut-être que pour vous, cela en vaut la peine pour votre situation particulière. Vous pouvez trouver de très bons accessoires pour personnaliser votre Galaxy Watch 3 pour ce genre d’argent.

Le LTE ne vous donne pas grand-chose

Le coût supplémentaire permanent est difficile à avaler car une connexion de données mobiles n’ajoute pas grand-chose à l’expérience Galaxy Watch 3.

Vous pouvez recevoir des appels et des messages, mais vous ne pouvez pas vraiment accomplir grand-chose sur ce petit écran.

Le principal avantage est la possibilité de passer et de recevoir des appels et des messages sur votre montre lorsque vous n’êtes pas à proximité de votre téléphone. Cela signifie que vous pouvez faire une course ou une balade à vélo à des kilomètres de votre téléphone tout en continuant à obtenir des contacts importants directement avec les gens. Les appels sont traités via le haut-parleur de la montre ou via un casque Bluetooth. La fonctionnalité ne se limite pas non plus aux SMS – vous obtenez une connexion à distance appropriée à votre téléphone afin qu’il puisse refléter toute notification de votre téléphone vers la montre. Vous ne pouvez pas faire grand-chose sur l’affichage de cette petite montre circulaire concernant la notification, mais vous l’obtenez au moins.

Vous pouvez également utiliser cette connexion LTE pour les applications et les widgets sur la montre, encore une fois sans l’aide d’un téléphone. Vous pouvez diffuser de la musique à partir de Spotify, et vous pouvez obtenir des informations à jour comme la météo et les gros titres livrés à votre poignet où que vous soyez.

Ce ne sont cependant que des fonctionnalités utiles pour un petit nombre de personnes. La plupart d’entre nous ont notre téléphone à proximité la plupart (sinon la totalité) du temps, et la Galaxy Watch 3 standard dispose d’une connexion Wi-Fi pour une connexion à distance. Spotify peut mettre en cache des listes de lecture sur le stockage local de la montre pour les courses ou les manèges, et la plupart des applications de la montre ne peuvent pas faire grand-chose compte tenu de la taille de l’écran, ce qui rend ces informations moins utiles que vous ne le pensez.

Et lorsqu’il s’agit de suivre ces courses ou randonnées en extérieur, le GPS fonctionne très bien sur la montre, que vous disposiez également d’une connexion LTE ou non.

La durée de vie de la batterie en prend un coup

Et comme compromis pour cette fonctionnalité LTE supplémentaire, vous obtenez une durée de vie de la batterie inférieure. C’est assez intuitif: Bluetooth est beaucoup plus économe en énergie que LTE, donc chaque minute que vous utilisez cette connexion de données mobiles, elle utilise la batterie supplémentaire. Donc, si vous courez et diffusez Spotify pendant une heure sur des données mobiles, vous pourriez retirer une partie importante de votre batterie.

La Galaxy Watch 3 standard peut durer entre un et quatre jours avec une charge, selon le modèle que vous obtenez et la façon dont vous configurez ses paramètres. Néanmoins, vous pouvez vous attendre à réduire de quelques heures par jour chacune de ces estimations si vous utilisez régulièrement LTE.

Devriez-vous toujours envisager une Galaxy Watch 3?

La Samsung Galaxy Watch 3, LTE ou Bluetooth uniquement, est excellente. Pourtant, si vous avez entendu les nouvelles de Google et Samsung travaillant ensemble sur un nouveau système d’exploitation pour les montres intelligentes, vous vous demandez peut-être si l’achat d’une Galaxy Watch 3 en vaut la peine. La réponse est toujours oui, principalement parce que Samsung a trois ans de support pour sa gamme Galaxy Watch.

Avec le lancement de la Galaxy Watch 3 en août 2020, il lui reste encore un bon moment avant d’être mis au pâturage. Donc, à moins que vous ne vouliez être sûr que votre achat de smartwatch dure au-delà d’août 2023, cette Galaxy Watch 3 reste une excellente option.

Notre choix

Samsung Galaxy Watch 3 LTE

Ne soyez pas lié à un forfait opérateur pour très peu de fonctionnalités supplémentaires.

La Galaxy Watch 3 est un excellent appareil, même sans LTE. Entre une connexion Bluetooth à votre téléphone, le Wi-Fi et le stockage local, et le GPS pour les activités de plein air, il n’y a pas besoin de se lancer dans le LTE compte tenu de son coût supplémentaire.

