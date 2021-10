Devriez-vous acheter YLD après que Yield App ait doublé ses actifs au troisième trimestre ?

Yield App YLD/USD permet aux utilisateurs du monde entier de gagner des rendements élevés avec les produits DeFi sans avoir besoin de trop compliquer les choses ou d’en apprendre trop sur la façon de le faire. Elle opère sous licence bancaire et propose un fonds d’investissement assuré géré par une équipe avec des années d’expérience au sein des FinTech ainsi que de la cybersécurité.

Le partenariat de haut niveau avec un club de football de première division comme catalyseur de croissance

Yield App, qui est une société FinTech ainsi qu’une plateforme de gestion de patrimoine d’actifs numériques, a publié son rapport Q3.

Cela a montré que l’entreprise a continué de croître, en particulier au cours du troisième trimestre de 2021.

En d’autres termes, il a doublé ses actifs gérés et a réussi à obtenir un partenariat de haut niveau avec un club de football de Premier League, West Ham United.

Ce trimestre, les actifs gérés de Yield App ont augmenté de 107 % au total.

En d’autres termes, alors qu’à la fin juin, ils avaient 163,6 millions de dollars, ils avaient 339,4 millions de dollars à la fin de septembre.

Cette augmentation est due en grande partie au lancement de son Bitcoin Fund en juillet, qui a atteint un plafond de 500 BTC quelques jours après la première levée de fonds.

Devriez-vous acheter l’application YIELD (YLD) ?

Le 15 octobre, YIELD App (YLD) avait une valeur de 0,5320 $.

Pour avoir une meilleure perspective du type de valeur que cela représente pour le jeton, nous passerons en revue sa valeur record ainsi que ses performances en septembre.

La valeur record de YLD s’est produite le 16 février, lorsque le jeton avait une valeur de 1,29 $.

Cela nous donne une indication que la valeur du jeton était de 0,758 $ plus élevée à son apogée, soit de 142%.

Cela dit, lorsque nous examinons les performances du jeton en septembre, nous pouvons voir que le 3 septembre, le jeton avait une valeur de 0,6014 $, ce qui marquait son point le plus élevé du mois.

De plus, au fur et à mesure que nous avançons tout au long du mois, nous pouvons voir que son point le plus bas était le 21 septembre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 0,3756 $. Cela nous donne une indication que le jeton a vu sa valeur diminuer de 0,2258 $.

Cependant, lorsque nous voyons la croissance du 21 septembre au 15 octobre, nous pouvons voir que le jeton a augmenté en valeur de 0,1564 $ ou de 41 %.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du jeton YIELD App (YLD) augmente à 0,6118 d’ici la fin octobre.

