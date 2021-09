Devriez-vous avoir plusieurs polices d’assurance-vie? Avantages, Détails

in

Si vous choisissez plusieurs dates d’échéance pour plusieurs plans, vous pouvez obtenir des paiements échelonnés à différents intervalles. Cela crée également plusieurs flux de revenus qui peuvent être utilisés pour correspondre aux échéances de vos objectifs financiers. Image représentative

La sensibilisation à l’assurance augmente maintenant rapidement à travers le pays, de plus en plus de personnes investissant dans des régimes d’assurance-vie pour couvrir leurs risques financiers. De nombreuses personnes achètent également plusieurs polices d’assurance-vie. Mais, est-ce juste ? Devriez-vous avoir plusieurs régimes d’assurance-vie?

Deepak Yohannan, PDG de MyInsuranceClub, a déclaré qu’il n’y avait rien de mal à avoir plusieurs polices d’assurance-vie. En fait, si vous faites votre planification financière correctement, vous finirez par avoir plusieurs polices d’assurance-vie.

« Vos revenus ne cessent de changer et vous devriez augmenter votre montant de couverture en conséquence. De plus, les plans sont donnés sur la base d’un multiplicateur de revenu. Vous devriez avoir une assurance temporaire adéquate à chaque étape de la vie. Vous devez planifier votre retraite et envisager d’investir – pour tout cela, il existe des solutions d’assurance que vous pouvez prendre », a déclaré Yohannan à FE Online.

LIRE AUSSI | Le montant à l’échéance des polices d’assurance-vie est-il exonéré d’impôt?

Cependant, a-t-il averti, tout comme la plupart des choses dans la vie, tout ce qui est fait en excès n’est pas bon. «Ainsi, avoir beaucoup trop de régimes d’assurance-vie n’est pas non plus recommandé. Il devrait être basé sur les besoins. S’il y a une exigence, alors allez-y. Avoir 15 à 20 politiques peut même conduire à des problèmes de suivi. De plus, chaque fois que vous souscrivez une police, vous devrez mentionner les détails des autres polices que vous avez. Le fait de ne pas mentionner tous les détails peut entraîner le refus des demandes de décès », a déclaré Yohannan.

Payer la prime à temps

Dhirendra Mahyavanshi, cofondateur et PDG de Turtlemint, a déclaré : « Avec l’âge, votre responsabilité financière augmenterait également. Ainsi, opter pour un régime d’assurance-vie unique dans la trentaine et espérer être couvert de manière adéquate même dans la cinquantaine n’est peut-être pas une option aussi viable. En outre, différents régimes d’assurance-vie ont des objectifs différents et plusieurs régimes peuvent certainement être souscrits. Mais toutes les polices doivent être gérées avec le paiement des primes à temps pour qu’elles restent en vigueur. »

Révéler les politiques passées

Les experts considèrent l’assurance-vie principalement comme un investissement de couverture et un outil d’atténuation des risques. Il est donc considéré comme votre plan B. Cependant, il pourrait également y avoir d’autres avantages tels que des garanties pour les prêts.

«Alors, oui, vous pouvez toujours opter pour plusieurs régimes d’assurance-vie et vous devriez le faire, si vous pensez que vous êtes sous-assuré. N’oubliez pas de divulguer toutes les informations sur vos anciens régimes d’assurance-vie au moment d’opter pour les suivants, car les assureurs devraient tenir compte de votre couverture d’assurance-vie globale avant d’émettre votre régime. En outre, vous pouvez opter pour un compte d’assurance électronique (eIA) pour mieux gérer vos polices », a déclaré Mahyavanshi.

« Vous pouvez également affecter chaque police à un objectif spécifique afin que votre planification financière soit ciblée. La protection d’assurance-vie qui constitue un avantage supplémentaire fournirait également une sécurité financière à vos proches en votre absence », a-t-il ajouté.

Avantages du régime d’assurance-vie multiple

Il y a différents avantages à souscrire à plusieurs régimes d’assurance-vie. Tel que:

Une protection financière complète

Les polices d’assurance-vie multiples garantissent également que vous êtes assuré de manière optimale. Si vous avez un plan existant où la couverture n’est pas adéquate, une police supplémentaire aiderait à compléter votre couverture existante pour vous offrir une protection complète. L’assurance est utilisée comme un “outil d’atténuation des risques” et jusqu’à ce que vous ayez une couverture d’assurance adéquate, vous pouvez toujours opter pour des plans supplémentaires.

“Cependant, il est conseillé d’opter pour une couverture élevée à un plus jeune âge, afin de pouvoir économiser sur la prime, ce n’est peut-être pas faisable pour tout le monde. Ou il pourrait y avoir un manque d’intention ou de sensibilisation. Ainsi, à un stade ultérieur de la vie, vous pouvez augmenter la couverture à mesure que votre revenu et votre responsabilité financière augmentent pour être correctement assurés en optant pour un autre régime d’assurance-vie », a déclaré Mahyavanshi.

LIRE AUSSI | Posséder plusieurs couvertures santé ? Voici comment fonctionnent les demandes de remboursement sans numéraire

La couverture d’assurance-vie globale dépend du revenu annuel, de l’étape de la vie, des personnes à charge et des responsabilités ainsi que des objectifs financiers. Cependant, la règle du pouce générique stipule que vous devez avoir un minimum de 10 à 15 fois votre revenu annuel.

Si vous choisissez plusieurs dates d’échéance pour plusieurs plans, vous pouvez obtenir des paiements échelonnés à différents intervalles. Cela crée également plusieurs flux de revenus qui peuvent être utilisés pour correspondre aux échéances de vos objectifs financiers.

Différents plans pour différents besoins

Mahyavanshi a déclaré que des besoins financiers différents nécessitent une politique différente. Par exemple, des plans à terme sont nécessaires pour le remplacement du revenu, tandis que les plans pour enfants aident à créer un corpus sécurisé pour votre enfant. « Si vous recherchez des retours sur investissement, vous pouvez investir dans des ULIP tandis que les régimes de retraite vous aident à planifier votre retraite. Chaque type de police d’assurance-vie peut être utilisé pour financer un objectif spécifique et ainsi, avec plusieurs polices, vous pouvez créer un portefeuille diversifié qui répond à tous vos besoins financiers », a-t-il déclaré.

Des avantages fiscaux accrus

Les régimes d’assurance-vie bénéficient d’avantages fiscaux. Les primes payées sont autorisées en déduction jusqu’à Rs 1,5 lakhs. Lorsque vous achetez plusieurs plans, la prime globale est plus élevée, ce qui vous permet de réclamer la déduction maximale offerte par la section 80C, optimisant ainsi les avantages fiscaux.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.