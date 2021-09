Devriez-vous choisir Palmer ou Berry comme agent ?

Le mode NBA 2k22 MyCareer a des dizaines de choix difficiles à faire et l’un d’entre eux consiste à choisir Palmer Athletic ou Berry and Associates comme agent.

Le dernier opus de 2K est fantastique même pour les personnes qui ne sont pas fans de basket-ball. La ville est un terrain de jeu incroyable rempli d’innombrables activités et emplois annexes, tandis que l’histoire est un RPG avec des joueurs visant à détrôner Lebron James comme le plus grand de tous les temps.

Vous vous faites des amis, vous achetez des vêtements chers et vous obtenez un joli penthouse, mais – avant tout cela – vous devez d’abord choisir votre représentant.

Quel agent choisir dans NBA 2K22 ?

Vous ne pouvez choisir qu’entre deux agents dans NBA 2K22 : Palmer Athletic Agency et Berry and Associates.

La décision est prise dans la quête du jour du repêchage, et c’est un choix que vous devez faire même si vous vous retrouvez toujours dans la cour des grands. De plus, vous pourrez toujours faire toutes les autres choses qui rendent les stars du sport grosses et intouchables, comme faire partie de l’industrie de la musique et de la mode.

Quelle que soit la décision que vous prenez, cela vous appartient entièrement, mais sachez simplement que vous pourrez toujours faire la plupart des activités, peu importe qui gagne votre signature.

Agence d’athlétisme Palmer

La Palmer Athletic Agency est l’agent que vous devez choisir dans NBA 2K22 si vous souhaitez gagner toute votre monnaie virtuelle et votre célébrité en devenant le meilleur joueur.

Contrairement à Berry and Associates, ils veulent s’assurer que vous devenez le meilleur athlète possible en gardant la tête petite et fermement sur vos épaules. Vous obtiendrez des offres de chaussures et d’autres parrainages via cette agence, mais votre ascension vers la célébrité sera beaucoup plus lente et méritée.

Berry et associés

Berry and Associates est pour ceux qui veulent devenir le Lebron James, Cristiano Ronaldo et Roger Federer de la City sans faire tous les efforts et travailler d’abord.

Au lieu de devenir le meilleur athlète de votre sport comme Ronaldo et James, vous serez catapulté vers la célébrité en vous concentrant sur votre marque personnelle. Plutôt que de passer d’innombrables heures de travail dans le gymnase, vous serez plongé dans l’industrie de la mode et de la musique afin que vous puissiez rapidement attaquer des masses facilement soumises au lavage de cerveau avec vos vêtements horribles et votre rap troublant.

C’est l’option pour les joueurs qui veulent le plus de VC sans être particulièrement bon. Nous optons personnellement pour Palmer Athletic parce que c’est le choix le plus sérieux alors que Berry and Associates se sent comme la star de Conor McGregor au lieu de l’athlète crédible qu’il était.

