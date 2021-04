Devriez-vous continuer à acheter Ripple (XRP) après une poussée de 100%?

Le prix de Ripple (XRP) a augmenté d’environ 100% ces derniers jours pour dépasser la barre des 1 $ pour la première fois en plus de 3 ans.

Analyse fondamentale: Ripple pourrait continuer sans XRP

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que Ripple pourrait continuer à négocier sans XRP si nécessaire. Garlinghouse a fait valoir que sa société était prête à aller de l’avant sans sa plate-forme de règlement XRP si elle perdait le procès contre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui prétend que le XRP est un titre et non une monnaie.

«Nous pourrions le faire. Nous avons toujours pensé à notre produit comme «Comment pouvons-nous résoudre le problème d'un client en premier lieu? Et je pense que cela a servi notre croissance. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons vu tant d'activité maintenant, des milliards et des milliards de dollars de transactions sur Ripplenet, notre réseau de paiement », a déclaré Garlinghouse. «La bonne nouvelle pour Ripple est que nous avons signé plus de 20 nouvelles institutions financières à travers le monde en tant que clients depuis que la SEC a déposé sa plainte et je pense que nous verrons le réseau se développer très rapidement chez des clients en dehors des États-Unis.» A-t-il ajouté. soulignant que Ripple continuera à conclure de nouveaux partenariats à travers le monde, indépendamment de sa bataille juridique contre la SEC.

Garlinghouse considère le procès « ironique » étant donné qu’il est basé sur des hypothèses selon lesquelles Ripple a vendu illégalement XRP en tant que titre non enregistré. Cependant, la SEC a déclaré qu’à la fin, le tribunal aura le dernier mot sur le statut du XRP. Garlinghouse a également déclaré qu’il espérait que la SEC examinera le procès une fois que Gary Gensler deviendra le nouveau président de l’agence.

Le prix du XRP a grimpé en flèche lundi en raison de l’optimisme croissant que Ripple pourrait gagner son procès contre la SEC. L’avocat Jeremy Hogan a exprimé son optimisme sur Twitter à de nombreuses reprises, ce qui s’est traduit par la suite par une progression forte et rapide pour XRP.

(1/2) Je me prépare pour la SEC v. Ripple audition et fait une plongée approfondie dans certains documents, et REGARDEZ CE QUE J’AI TROUVÉ. C’est la SEC déclarant dans un document public « … la société de MONNAIE numérique appelée Ripple Labs. » (haut de la page 3) https://t.co/dFAtp8kiqa – Jeremy Hogan (@attorneyjeremy) 6 avril 2021

Analyse technique: énorme compression courte

Le mouvement à la hausse du XRP a commencé lundi lorsque l’action des prix a explosé de 43,7% dans l’une des plus grandes contractions courtes du monde de la cryptographie récemment. L’actif numérique assiégé a ensuite continué à se négocier de manière volatile mardi avant de clôturer la journée en hausse de 20%.

Graphique XRP / USD sur 4 heures (TradingView)

Le plus haut d’hier de 1,11 $ est le prix XRP le plus élevé négocié depuis février 2018. L’action des prix recule maintenant dans les prises de bénéfices pour trouver un support autour de 0,95 $. ligne d’extension au-dessus de 1,17 $, un mouvement probable étant donné la forte dynamique haussière.

résumé

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que son entreprise était prête à aller de l’avant quel que soit le résultat de sa bataille juridique contre la SEC. Pendant ce temps, le prix du XRP a grimpé d’environ 100% en raison de l’optimisme croissant selon lequel Ripple est susceptible de gagner son procès contre la SEC.