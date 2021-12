Devriez-vous créer une page Wikipédia ?

« Le premier devoir de l’homme cultivé est d’être toujours prêt à réécrire l’encyclopédie.

― Umberto Eco, Serendipities : Langage et folie

Wikipedia, l’encyclopédie en ligne a commencé avec ses premiers messages en janvier 2001. Depuis lors, le site parfois décrié a été utilisé par des personnes pour découvrir des histoires et des informations sur un nombre vertigineux de sujets, de personnes, de lieux et d’organisations. Bien que le fait que les gens ordinaires puissent modifier une page Wikipédia – même avec des informations de sourçage – en fasse une source discutable pour quiconque effectue des recherches légitimes, le fait qu’elle puisse être modifiée par des gens ordinaires n’est pas non plus perdu pour les professionnels des relations publiques (RP) et les entités qu’ils servent. Le processus nécessite qu’une personne non affiliée à l’organisation crée la page afin d’éviter des conflits d’intérêts évidents. Cependant, il existe de bonnes pratiques pour influencer ce qui est publié sur une page, ce qui en fait un outil de relations publiques potentiellement précieux.

Choses à savoir

Avant de vous plonger dans les meilleures pratiques de rédaction d’une page Wikipédia pour votre entreprise, il y a quelques choses à savoir. Pour commencer, cet article d’Inc., « 8 choses que vous devez savoir sur Wikipédi », souligne que le site est un site sur lequel tout le monde peut apporter des modifications. Cela signifie que, bien que Wikipédia dispose d’une communauté d’éditeurs bénévoles, une entreprise doit constamment surveiller sa page une fois qu’elle a été écrite. Cela conduit à un autre point concernant le processus pas si simple de traitement des inexactitudes. Étant donné que le site est édité par un groupe décentralisé de bénévoles, il est difficile de demander des modifications à une page. Cela est dû au fait que, contrairement à un journal, un magazine ou un journal, il n’y a pas de rédacteur en chef auquel faire appel. Enfin, l’article d’Inc. met un point d’honneur à dire qu’il n’est pas du tout nécessaire d’avoir une page Wikipédia, car cela « n’a finalement aucun effet sur la dynamique commerciale ». Cependant, il y a des avantages à avoir une page d’entreprise : le plus important est le fait que Wikipédia est souvent le premier résultat de recherche dans les moteurs et que les informations des pages sont souvent la première chose qu’une personne voit lors d’une recherche. Cela dit, il y a quelques éléments clés à garder à l’esprit lors de la création d’une page d’entreprise.

Pas seulement un endroit pour se promouvoir

Tout d’abord, il faut comprendre qu’une page Wikipédia d’entreprise n’est pas censée être une avenue d’auto-promotion. Comme cela, « 4 bonnes pratiques pour rédiger un contenu de qualité pour une page Wikipédia », de The Mather Group, explique avec éloquence, une excellente page Wikipédia est « complète, bien documentée, neutre et bien organisée ». Essentiellement, une excellente page contient tous les faits ou détails majeurs, fait des déclarations étayées par des sources vérifiables (et non une série de liens redirigeant les lecteurs vers la page de votre entreprise), reste de ton neutre et est divisée par des titres de piste et de section. Le même article se termine en disant que, tant que ces règles sont respectées, votre contenu aura une durée de vie. Une dernière chose qui est primordiale pour garder une page est qu’une entreprise doit divulguer les conflits d’intérêts. Cela signifie que si vous êtes étroitement associé au contenu de la page Wikipédia, ces informations doivent être divulguées et vous n’êtes pas autorisé à apporter vous-même des modifications. Plus d’informations à ce sujet peuvent être trouvées ici. Le problème de l’édition de votre page une fois qu’elle a été écrite demeure. Néanmoins, il existe un processus que l’on peut suivre pour apporter des changements.

Pour apporter des modifications à la page de votre entreprise, cet article, « Wikipédia : Meilleures pratiques pour changer la page de votre entreprise », de CASACOM fournit d’excellentes informations. Pour résumer brièvement ce qu’il dit, l’utilisation de la section « Parler » de votre page est « le seul moyen pour une entreprise de modifier sa propre page conformément aux directives du site ». Il explique en outre que l’utilisation de sources fiables, la révision et la surveillance constantes de votre page et l’utilisation des ressources « Demande de commentaires » et « Troisième option » lorsque vous n’êtes pas d’accord avec un éditeur sont les moyens les plus efficaces de maintenir une page bien éditée et précise.

Conclusion

Bien après sa fondation en 2001, Wikipédia continue d’être une source d’informations faciles à digérer sur une variété de sujets. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de gérer une entreprise florissante, avoir une page pour votre entreprise peut être bénéfique, car le site est bien adapté à l’algorithme de recherche de Google. Si vous avez l’intention de créer une page, les clés à retenir sont de divulguer les conflits d’intérêts et de suivre les directives, d’être complet mais bref, de soutenir vos affirmations avec des sources neutres et fiables et de rester actif dans la surveillance de votre contenu.