Devriez-vous dépenser plus pour le pro ?

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont enfin là. Les deux nouveaux téléphones offrent un design unique, la puce développée par Google et ce qui pourrait bien devenir l’un des meilleurs appareils photo du secteur.

Mais il peut être un peu difficile de faire la différence entre le Google Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Les deux appareils ont un design similaire et des spécifications similaires. Alors, lequel est fait pour vous ? Nous avons élaboré ce guide pour vous aider à déterminer quel téléphone est le mieux adapté à vos besoins.

Concevoir

Source de l’image Google Pixel 6 et 6 Pro : Christian de Looper pour .

La conception globale du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro est similaire et, par conséquent, vous n’avez pas nécessairement besoin de décider lequel acheter en fonction de son apparence. Le Pixel 6 a tous deux une sorte de schéma de couleurs bicolore, les couleurs étant séparées par un grand module de caméra horizontal qui s’étend sur tout l’arrière du téléphone.

Bien que les conceptions des appareils soient similaires, elles ne sont pas les mêmes. Le Pixel 6 standard a un peu moins d’espace au-dessus du module de caméra, et il est plus court en général. Non seulement cela, mais le Pixel 6 standard a un écran plat, au lieu de celui légèrement incurvé du Pro. Et, le Pixel 6 a un cadre mat, au lieu de celui brillant trouvé sur le Pro.

Généralement, les deux téléphones offrent un look assez unique, et certains pourraient ne pas l’aimer. Je ne le déteste pas vraiment – il faut un certain temps pour s’y habituer, mais de nos jours, de nombreux téléphones ont de gros modules de caméra. Je me suis habitué à l’apparence et à la sensation en une journée d’utilisation des téléphones.

Les deux appareils offrent un indice de résistance à l’eau IP68, ce qui signifie qu’ils devraient tous les deux survivre à l’immersion accidentelle.

Comme vous vous en doutez, l’appareil standard est plus petit que le Pixel 6 Pro. Il a un écran de 6,4 pouces, tandis que le Pixel 6 Pro passe à un écran de 6,7 pouces. Nous aborderons cette qualité d’affichage dans la section suivante.

Affichage

Android 12 fonctionnant sur les téléphones Google Pixel 6. Source de l’image : Google

En parlant d’affichage, c’est un autre point de différence entre les deux téléphones. Le Pixel 6 standard, comme mentionné, a un écran de 6,4 pouces, avec une résolution de 1 080p. Le Pixel 6 Pro, quant à lui, augmente son écran de 6,7 pouces à une résolution de 1440p. Cela signifie que le texte doit être un peu plus net, tandis que les images peuvent être légèrement plus détaillées.

Cependant, cela ne fera peut-être pas une grande différence dans la vie de tous les jours. Nous avons vu la même approche de la part d’entreprises comme Samsung, qui inclut la résolution légèrement inférieure du Galaxy S21 standard.

Ce qui peut faire une plus grande différence, c’est le taux de rafraîchissement, qui est différent entre les deux téléphones. Le Pixel 6 standard a un taux de rafraîchissement qui peut varier entre 60 Hz et 90 Hz, tandis que le Pro l’augmente jusqu’à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Aucun des deux téléphones ne prend en charge un taux de rafraîchissement aussi bas que 10 Hz, comme l’iPhone. Mais pouvoir évoluer entre 60 Hz et 120 Hz devrait toujours contribuer à une autonomie décente de la batterie.

Les deux appareils ont un écran solide, mais l’écran du Pixel 6 Pro est un peu meilleur.

Spécifications et performances

Pour la première fois, un téléphone Pixel possède le propre processeur de Google dans la puce Tensor. Selon Google, la puce Tensor est conçue avec l’IA à l’esprit, et c’est le cerveau derrière de nombreuses nouvelles fonctionnalités trouvées sur l’appareil.

Couplé à cette puce Tensor, l’appareil standard offre 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage, tandis que le Pixel 6 Pro augmente jusqu’à 12 Go de RAM et 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage. Les deux téléphones devraient être généralement assez puissants pour une utilisation quotidienne, alors n’achetez pas le Pro simplement parce qu’il a un peu plus de RAM.

Nous devrons attendre et voir à quel point la puce Tensor fonctionne, mais entre les deux appareils, les performances devraient être généralement similaires. Cela dit, si vous voulez ce stockage supplémentaire, vous voudrez peut-être opter pour le modèle Pro haut de gamme.

Autonomie et charge de la batterie

Google Pixel 6 et 6 Pro Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les deux téléphones prennent en charge la charge sans fil Qi, ainsi qu’une charge rapide jusqu’à 30 W. Cela signifie que vous obtiendrez une expérience de charge relativement polyvalente, même si une charge rapide plus rapide aurait pu être utile.

Selon Google, les deux téléphones offrent une autonomie de batterie « au-delà de 24 heures », cependant, nous devrons attendre et voir exactement à quel point ils fonctionnent. Le Pixel 6 Pro a un taux de rafraîchissement de pointe plus élevé, ce qui pourrait avoir un impact sur la durée de vie de la batterie, mais il a également une batterie plus grande.

Appareils photo

Google Pixel 6 et 6 Pro. Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’appareil photo est l’un des principaux points de différence entre ces deux téléphones. Sur l’appareil standard, vous obtiendrez un système à double caméra, tandis que le Pixel 6 Pro passe à une triple caméra.

Sur les deux appareils, vous obtiendrez un appareil photo principal Quad Bayer de 50 mégapixels, qui a une ouverture f/1,85 et prend en charge le zoom Super Res jusqu’à 7x. Ils ont également tous deux un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels avec un champ de vision de 114 degrés et une ouverture f/2,2.

Le Pro ajoute un troisième capteur de caméra, qui est un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 4x et jusqu’à 20x Super Res Zoom. C’est assez impressionnant.

Les fonctionnalités de l’appareil photo sont peut-être plus intéressantes que les spécifications de l’appareil photo. Les deux appareils offrent des fonctionnalités très intéressantes, comme l’outil Magic Eraser, qui peut supprimer des objets de l’arrière-plan d’une image, y compris des personnes. Nous devrons attendre et voir à quel point cette fonctionnalité fonctionne réellement.

Logiciel

Le Pixel 6 de Google sous Android 12. Source de l’image : Google

Il y a très peu de différence de logiciel entre ces deux téléphones. Les deux sont livrés avec Android 12, prennent en charge des fonctionnalités telles que Material You, etc. Et, les deux téléphones devraient être livrés avec cinq ans de mises à jour logicielles, bien qu’il reste à voir si ces mises à jour se limitent aux correctifs de sécurité ou incluent des mises à niveau complètes du système d’exploitation. À tout le moins, nous nous attendons à ce que les téléphones offrent trois ans de mises à jour du système d’exploitation.

Prix ​​et disponibilité

Les deux téléphones sont maintenant disponibles en pré-commande, avec une disponibilité complète le 28 octobre. Le Pixel 6 commence à 599 $, tandis que le Pro commence à 899 $. Ce sont des prix très compétitifs pour ce qui est proposé ici.

Conclusion

Il est indéniable que le Pixel 6 Pro est un meilleur téléphone. Il a un affichage à taux de rafraîchissement plus élevé, une caméra supplémentaire et des performances légèrement meilleures. Mais c’est aussi 300 $ plus cher, et l’appareil standard a toujours un écran solide et un excellent appareil photo.

Dois-je acheter le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro ?

Si vous voulez le meilleur, optez pour le Pro. La caméra supplémentaire peut être très utile, tandis que le taux de rafraîchissement plus élevé rendra l’expérience plus fluide. Si cela ne vous dérange pas de sacrifier l’appareil photo supplémentaire, économisez votre argent et optez pour le Pixel 6 standard, qui devrait toujours fonctionner parfaitement et offrir des fonctionnalités d’appareil photo ultra-intelligentes.