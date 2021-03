Devriez-vous être Team Godzilla ou Team King Kong? Le réalisateur Adam Wingard a une bonne prise

Bien qu’il puisse être quelque peu difficile de se rapporter à des bêtes massives capables d’abattre des bâtiments, Kong, étant en fin de compte un primate, est plus accessible qu’un lézard massif. Dès les premiers jours de l’histoire de King Kong, le personnage était toujours censé être plus sympathique. Et bien que Godzilla ait grandi à cet égard au fil des décennies, il est né comme une créature de destruction insensée. Donc, bien que l’on puisse certainement en être un plus grand fan, il est compréhensible que l’on puisse encore se rapporter davantage à Kong en tant que personnage.