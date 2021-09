Devriez-vous faire un investissement ELSS permettant d’économiser de l’impôt lorsque les marchés sont proches de leurs plus hauts historiques ?

Actuellement, la croissance annualisée moyenne sur 1 an, 3 ans sur 5 ans des fonds ELSS est de près de 54 %, 14 % et 14,25 % respectivement.

Il existe une pléthore d’options d’investissement pour économiser de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 80C. Du PPF aux dépôts bancaires à terme à 5 ans en passant par les plans d’épargne liés à des actions (ELSS), chacun d’eux a ses propres caractéristiques et attributs. Une chose commune à tous est la période de blocage qui s’ensuit si vous souhaitez économiser de l’impôt sur votre investissement. De tous les épargnants d’impôt, ELSS est le seul qui a la période de blocage la plus faible de seulement trois ans. Ainsi, si vous investissez Rs 1 lakh (en vertu de la section 80C, vous pouvez investir jusqu’à Rs 1,5 lakh par an) dans ELSS, à la valeur liquidative en vigueur, puis après 3 ans, vous pouvez retirer le montant selon la valeur liquidative. à la date du rachat.

Mais, devriez-vous envisager d’investir dans ELSS aux niveaux actuels du marché lorsque les indices boursiers tels que Sensex et Nifty 50 sont à des niveaux record ? La réponse à cette question n’est peut-être pas simple, à moins que l’on ne prédise les niveaux du marché boursier. La réponse simple est que les actions ont tendance à dériver vers le haut sur le long terme et, par conséquent, les prix des actions augmenteront par rapport aux niveaux actuels. Cependant, il pourrait y avoir et il y aura des hauts et des bas car les actions sont sujettes à la volatilité. Les cours des actions n’ont jamais évolué de manière linéaire dans le passé et les baisses, les corrections et les krachs boursiers font partie de l’investissement en actions.

À la fin de la période de blocage, si la valeur liquidative des fonds ELSS est inférieure au prix d’achat, il est préférable d’attendre encore 1 à 2 ans ou même plus de temps pour racheter lorsque le marché rebondira. Certains investisseurs utilisent ELSS pour financer leur retraite ou un plan à long terme. Chaque investissement réalisé aujourd’hui dans ELSS peut servir de rente pour les années à venir.

Actuellement, la croissance annualisée moyenne sur 1 an, 3 ans sur 5 ans des fonds ELSS est de près de 54 %, 14 % et 14,25 % respectivement. Sur la période de 10 ans, la croissance annualisée composée est de près de 15,5 % pour la catégorie ELSS.

En choisissant ELSS, ne vous contentez pas de regarder leurs performances à court terme. Regardez comment le fonds a performé sur une plus longue durée par rapport à ses pairs et à son propre indice de référence. Les gagnants d’aujourd’hui ne figureront peut-être même pas dans la liste des 5 meilleurs fonds d’ici 3 à 5 ans.

Il sera également préférable de diversifier vos investissements ELSS sur 1 à 2 programmes, car tous les fonds n’ont pas une allocation sectorielle similaire. Cela apportera une diversification en termes d’actions et de secteurs à votre portefeuille.

Il est également important de noter la répartition des régimes ELSS selon la capitalisation boursière. Certains pourraient être fortement investis dans les grandes capitalisations tandis que d’autres pourraient être davantage orientés vers les moyennes capitalisations. Gardez un mélange sain pour ajouter encore à la diversification.

Les marchés sont à un niveau record, mais prédire l’avenir pourrait être futile. Pour un investisseur à long terme, les marchés ont surtout été rémunérateurs. Plutôt que d’essayer de chronométrer le marché, le temps passé sur le marché est la clé. On peut commencer le SIP dans des fonds ELSS, mais n’oubliez pas que chaque versement SIP aura une période de blocage de 3 ans à compter de la date d’investissement. Choisissez d’opter pour un montant forfaitaire ou via SIP, mais votre horizon est plus long tout en investissant dans des fonds d’actions.

