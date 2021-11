Devriez-vous fixer votre routeur Wi-Fi au mur ?

L’un des aspects les plus importants pour obtenir une excellente connexion Wi-Fi est le positionnement. Même les meilleurs routeurs Wi-Fi 6 peuvent avoir des problèmes avec la force du signal lorsque vous placez des murs entre celui-ci et votre appareil. C’est une préoccupation encore plus grande car les signaux à haute fréquence à 5 GHz et 6 GHz auront un peu plus de difficulté à pénétrer dans les murs. Le montage mural de votre routeur peut être un excellent moyen de vous assurer d’obtenir le meilleur signal possible dans toute votre maison tout en prenant moins de place.

Le montage mural peut-il améliorer les performances ?

Si vous avez du mal à trouver une bonne position pour votre routeur, le montage mural peut certainement être une excellente option et peut même conduire à des vitesses améliorées. Bien que vos murs aient l’impact le plus important sur la force du signal, d’autres éléments tels que les appareils électroménagers et les meubles peuvent également avoir un impact important. Pour que le Wi-Fi fonctionne correctement, les ondes radio doivent voyager vers et depuis votre appareil sans fil depuis le routeur et tout ce qui perturbe ces signaux.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Pour réduire au minimum la dégradation du signal, vous voulez que les ondes radio dépensent le plus d’énergie possible à l’intérieur d’objets denses comme des murs. Les fréquences Wi-Fi inférieures de 2,4 GHz traversent un peu mieux les murs, grâce à des ondes plus larges qui n’ont qu’une poignée de pics à l’intérieur de la partie dense du mur. Les signaux Wi-Fi plus élevés à 5 GHz et 6 GHz ont des ondes beaucoup plus étroites, ce qui signifie qu’ils auront plus de pics à l’intérieur du matériau épais et perdront plus d’énergie.

C’est la principale raison pour laquelle le Wi-Fi 2,4 GHz atteint bien plus que 5 GHz. Mais la plupart du temps, même le 5 GHz peut traverser toute la maison si vous disposez d’un routeur puissant. Tout se résume à positionner votre routeur aussi centralement que possible dans votre maison.

Beaucoup de nos maisons sont fabriquées à partir de plaques de plâtre relativement minces fixées à des planches de bois verticales, ce qui est assez facile à gérer pour le Wi-Fi, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. Certaines maisons plus anciennes, par exemple, ont du plâtre ou des carreaux épais sur le mur. Non seulement cela, mais certaines zones auront des blocs internes ou des murs en béton pour un support structurel supplémentaire. Le fait est qu’il n’y a pas qu’une seule façon de construire une maison, et votre aménagement peut ne ressembler à aucun autre.

Le TP-Link Archer AX21 est léger et facile à monter. Source : Samuel Contreras / Android Central

Le montage mural peut vous aider à placer votre routeur dans un emplacement optimal sans aucun autre meuble. Par exemple, un routeur peut être monté dans un placard central ou plus haut sur le mur d’un couloir. Heureusement, la plupart des routeurs sont dotés de trous de montage en bas qui fonctionneront facilement avec quelques vis.

Y a-t-il d’autres raisons pour le montage mural ?

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Même la configuration de routeur Wi-Fi la plus simple nécessite un câble Ethernet, un câble d’alimentation et bien plus encore si vous possédez déjà d’autres équipements réseau comme un commutateur filaire ou un NAS. Libérer de l’espace sur les étagères pour un routeur peut être un défi.

Non seulement cela, mais si vous devez accéder aux ports LAN de votre routeur, le placer sur un mur peut vous permettre de voir plus facilement ce que vous faites. Essayer de faire tourner votre routeur sur une table ou une étagère est fastidieux, et il est toujours difficile de voir quel port est lequel. En plus de cela, vous aurez besoin d’un peu de mou supplémentaire dans vos câbles, ce qui peut rendre beaucoup plus difficile la gestion propre des câbles.

Une dernière amélioration pratique qui accompagne le montage mural est que vous soulevez simplement le routeur et à l’écart. Cela peut être idéal pour une famille avec un enfant qui aime appuyer sur des boutons et tirer des câbles. De même, si votre chien ou votre chat aime mordre vos fils, ils peuvent être à l’écart en toute sécurité.

Parfois ce n’est pas le meilleur choix

Malgré ses huit antennes externes, les antennes du TP-Link Archer GX90 sont fixées debout. Source : Samuel Contreras / Android Central

Certes, je ne monte jamais mes routeurs, et ce n’est pas seulement parce que je les change constamment. En fin de compte, avoir un espace dédié pour mon routeur sur une étagère est beaucoup plus facile et signifie que je n’ai pas besoin d’exécuter de longues longueurs d’Ethernet ou de trouver une solution d’alimentation qui atteint le mur. Si vous êtes prêt à faire passer les câbles, il n’est ni difficile ni coûteux de trouver un câble d’alimentation compatible et un long câble Ethernet ; il vous suffit de décider si cela en vaut la peine.

Cela rend également le routeur difficile à déplacer plus tard, car votre configuration sera conçue en fonction des besoins spécifiques du routeur que vous avez monté. Souvent, c’est simple avec seulement quelques vis nécessaires pour l’ensemble du travail, mais si vous montez sur des cloisons sèches finies, vous pourriez être bloqué en colmatant le trou et en essayant de faire correspondre la peinture d’il y a des années.

Il y a aussi le problème que tous les routeurs ne sont pas conçus pour être verticaux. De nombreux routeurs utilisent une simple convection pour rester au frais, ce qui peut entraîner une surchauffe à moins que le routeur ne se trouve dans un endroit bien ventilé.

Le plus gros problème est de loin la disposition de l’antenne. Les antennes omnidirectionnelles que la plupart des routeurs utilisent. En termes simples, ce type de signal d’antenne en forme de bâton sort en forme de beignet à partir du centre. Avec cette forme, la majeure partie du signal est dirigée horizontalement loin d’une antenne verticale. Pour que votre routeur fonctionne de manière optimale sur un mur, votre antenne doit être dirigée vers le haut ou principalement vers le haut. De nombreux routeurs sont désormais livrés avec des antennes fixes ou des antennes complètement internes.

Les antennes du Nighthawk RAXE500 ont l’air cool mais limitent vos options. Source : Samuel Contreras / Android Central

Les antennes en forme d’aile de Netgear sur ses Wi-Fi 6 Nighthawks, par exemple, n’ont qu’une seule position. Ainsi, même si l’orientation interne devrait toujours fournir une bonne couverture dans une configuration verticale, elle peut ne pas être aussi efficace qu’une antenne réglable.

Vous pourriez avoir besoin d’un maillage

Le système de maillage rapide Deco X60 est suffisamment compact pour s’intégrer à peu près n’importe où. Source : Samuel Contreras / Android Central

Si vous recherchez une solution aux zones mortes et que le positionnement a peu d’effet, il peut être intéressant de consulter l’un des meilleurs routeurs maillés. Les routeurs maillés contournent les aménagements domestiques délicats en plaçant des nœuds connectés sans fil dans une zone pour éviter les interférences que le routeur principal rencontrerait. Un exemple est une maison avec des murs en béton. Une configuration traditionnelle à un seul routeur devrait utiliser la force brute pour pénétrer dans le mur, tandis qu’un maillage intelligemment déployé pourrait simplement contourner le mur.

Un système maillé rapproche également le point d’accès de votre appareil afin que vous puissiez être sûr que vos vitesses de liaison descendante et montante sont élevées. Non seulement cela, mais le léger impact sur la latence que vous prenez avec un maillage est probablement très cohérent dans tous les domaines. La plupart des personnes qui n’obtiennent pas une couverture suffisante avec un routeur autonome devraient envisager une solution de maillage avant d’entrer trop profondément dans les solutions de montage.

concentrer

Test de l’iPhone 13 d’Apple : fournir les mises à niveau qui comptent

Au départ, l’iPhone 13 n’est pas différent de son prédécesseur. Mais il a une tonne de changements sous le capot qui lui permettent de prendre de meilleures photos et d’offrir une bien meilleure autonomie de la batterie. Si vous utilisez un iPhone plus ancien et que vous souhaitez effectuer une mise à niveau, c’est le choix évident.