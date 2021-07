Devriez-vous investir dans Bitcoin (BTC) dès maintenant ?

Bitcoin BTC / USD a fait l’actualité ces derniers temps en raison de ses changements et réglementations chinois.

Le fait est que Bitcoin est de loin la crypto-monnaie la plus importante et la plus précieuse et, en tant que telle, sera toujours le principal coupable de l’attention des gros titres.

Cela étant, cela n’a pas vraiment empêché Bitcoin de rester au top et a en fait augmenté récemment en termes de valeur.

Controverse et développements du Bitcoin

Après l’annonce de Bitcoin sur la mise à jour de Taproot, nous avons vu beaucoup d’enthousiasme autour du jeton, mais il a en fait perdu de la valeur depuis mai où il tournait autour de la barre des 50 000 $.

Cela étant, Bitcoin pourrait avoir le potentiel, plus que jamais, de gravir à nouveau cette échelle.

Le 5 juillet, nous avons vu Mercado Bitcoin devenir la première licorne crypto du Brésil. A levé 200 millions de dollars auprès du Softbank Latin America Fund. Cela a consolidé l’échange de crypto-monnaie brésilien Mercado Bitcoin en tant que dernière licorne du pays.

Mercado Bitcoin a engagé de nombreuses ressources pour défendre sa part de marché dans la région et, à ce titre, envisage d’étendre sa portée en Amérique latine.

Le directeur du marché Bitcoin, Fabricio Tota, a déclaré à Invezz dans une interview qu’il avait l’intention d’acquérir des sociétés fortement présentes sur les marchés étrangers, tout en étant également ouvert à “partir de zéro” dans d’autres pays. Cela devrait se traduire par une nouvelle demande pour la crypto-monnaie la plus reconnaissable au monde dans des pays où il n’y avait pas de demande auparavant.

Vaut-il la peine d’investir dans Bitcoin (BTC) ?

Le 6 juillet, Bitcoin (BTC) valait 34 177 $.

Selon les données d’IntoTheBlock, Bitcoin a totalisé 5,19 milliards de dollars d’entrées commerciales, tandis que les transactions supérieures à 100 000 dollars ont totalisé 110,34 milliards de dollars au cours des sept derniers jours.

Si nous examinons l’ensemble du mois de juin comme référence, nous pouvons voir que le Bitcoin a atteint 40 704 $ le 14 juin et aussi bas que 30 089 $ le 22 juin.

Cela nous donne une idée claire de la mesure dans laquelle Bitcoin peut augmenter ou diminuer par rapport à son utilisation récente.

Cela dit, pour novembre, nous pouvons nous attendre à ce que le prix du Bitcoin atteigne à nouveau 40 000 $ en raison du fait que sa mise à jour Taproot entrera en vigueur.

Cette mise à jour permettra une plus grande confidentialité et efficacité des transactions et débloquera la fonctionnalité de contrat intelligent.

En fait, à son prix actuel de 34 177 $, Bitcoin pourrait être le meilleur endroit possible pour le considérer comme un investissement à long terme.

Cela est dû au fait qu’elle restera probablement la crypto-monnaie de la plus haute valeur et que la dernière mise à jour pourrait renforcer son avantage par rapport aux devises rivales.

Il existe également de nombreux nouveaux échanges qui sont développés spécifiquement pour permettre le trading de Bitcoin et, en tant que tel, cela augmentera la demande de BTC.

Plus la demande de BTC est élevée, plus sa valeur sera élevée. C’est ce qui fait de BTC un investissement rentable en juillet.

