Devriez-vous investir dans CRO après que Staples Center ait changé son nom en Crypto.com ?

Crypto.com Coin CRO / USD est le jeton de crypto-monnaie natif utilisé par Crypto.com Chain.

Il permet aux entreprises de recevoir tous leurs paiements instantanément lorsqu’elles utilisent CRO ou stablecoin ou dans FIAT, et il est disponible sur de nombreux échanges de crypto-monnaie.

L’accord de changement de nom de l’arène de 700 millions de dollars comme catalyseur de croissance

Le 4 novembre, nous avons discuté du partenariat de Crypto.com avec Twitch Rivals.

Le Staples Center du centre-ville de Los Angeles deviendra Crypto.com Arena dans le cadre de l’un des plus importants accords de droits de dénomination de l’histoire des États-Unis.

L’accord a eu lieu entre la bourse de crypto-monnaie basée à Hong Kong et AEG, et vaut 700 millions de dollars.

Avec cet accord, Crypto.com deviendra la plate-forme officielle de crypto-monnaie des Los Angeles Lakers et LA Kings.

Cet accord deviendra officiel le jour de Noël, date à laquelle se déroulera l’un des matchs de saison régulière les plus en vue de la NBA.

Il s’agit d’un concours entre les Lakers et les Brooklyn Nets à la nouvelle Crypto.com Arena.

Il y aura un nouveau logo pour le bâtiment, ainsi que des zones d’arène de marque premium, comme un grand espace d’activation à l’entrée du bâtiment.

Sur la base d’une représentation de l’arène, nous pouvons supposer en toute sécurité que l’accord comprendra également une nouvelle bannière sur le toit avec Crypto.com.

Tout cela a le potentiel d’augmenter l’intérêt pour l’échange Crypto.com et, en tant que tel, d’augmenter la valeur du jeton CRO.

Devriez-vous investir dans Crypto.com Coin (CRO) ?

Le 17 novembre, Crypto.com Coin (CRO) valait 0,454 $.

Pour avoir une indication du type de valeur pour le jeton, nous examinerons sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en octobre.

Le CRO a atteint son point de valeur le plus élevé de tous les temps le 15 novembre, lorsqu’il a atteint une valeur de 0,515 $. À son point ATH, le CRO valait 0,061 $ de plus, soit 13% de plus.

Lorsque nous avons examiné la performance en octobre, le 1er octobre, le CRO valait 0,158 $.

Le 29 octobre, le CRO valait 0,2291 $.

Ici, nous pouvons voir que tout au long du mois d’octobre, la valeur du CRO a augmenté de 0,0711 $.

Du 29 octobre au 17 novembre, le jeton a augmenté de 0,2249 $ ou 98%.

Selon les données d’IntoTheBlock, CRO a enregistré 560,18 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

En outre, CRO a enregistré 84,46 millions de dollars d’entrées de change totales et 150,79 millions de dollars de sorties de change totales au cours des sept derniers jours.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le CRO atteigne un nouveau sommet historique de 0,6 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un investissement solide.

