Devriez-vous investir dans le token SHIB lorsque vous commencez à développer vos cas d’utilisation ?

Shiba Inu SHIB / USD a commencé comme un symbole mème ; Cependant, au fil du temps, il est devenu son propre écosystème.

Il y a ShibaSwap, un système de récompense innovant, l’incubateur Shiba et deux autres jetons, dont LEASH et BONE.

Augmentation des cas d’utilisation comme catalyseur de croissance

Shiba Inu développe les cas d’utilisation généraux qu’il a sur le marché des crypto-monnaies.

Cela est dû au fait qu’il s’agit actuellement du 13e plus grand jeton de crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, même s’il a commencé comme un jeton meme.

La société canadienne de télésanté Ask The Doctor a ajouté 1,5 million de dollars de Shiba Inu à son bilan et prévoit d’accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement.

La chaîne de cinéma AMC Entertainment a également déclaré qu’elle accepterait les paiements en jetons SHIB.

Il y a même des spéculations sur l’ajout du jeton Shiba Inu (SHIB) à la plateforme de trading de Robinhood, où de nombreux clients l’ont demandé.

De plus, selon le créateur du jeton, Ryoshi, la crypto forme son propre métaverse appelé Oshiverse.

Nous avons également vu que Flexa Network a mis SHIB à la disposition de plus de 40 000 commerçants aux États-Unis.

Dois-je investir dans le Shiba Inu (SHIB) ?

Le 13 décembre, le Shiba Inu (SHIB) valait 0,00003434 $.

Pour voir ce que ce point de valeur signifie pour le jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps et ferons des comparaisons avec ses performances le mois dernier.

En termes de valeur historique la plus élevée du jeton SHIB, cela s’est produit le 28 octobre, lorsque la valeur du jeton a augmenté à 0,00008616 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton SHIB valait 0,00005182 $ de plus, soit 150% à son point de valeur ATH.

Lorsque nous examinons les performances du jeton SHIB en novembre, nous pouvons voir que le 1er novembre, le jeton avait sa valeur la plus élevée du mois à 0,00007409 $.

Cependant, il est tombé à son point de valeur le plus bas du mois à 0,00003667 $ le 24 novembre. Ici, on peut voir que la valeur du token a diminué de 50% soit 0,00003742 dollars tout au long du mois de novembre.

Selon les données d’IntoTheBlock, le jeton SHIB a enregistré 2,73 milliards de dollars de transactions de plus de 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

De plus, au cours des 30 derniers jours, le réseau SHIB a enregistré en moyenne 976,6k adresses.

Cela le met à un prix avantageux pour entrer car il a le potentiel d’atteindre à nouveau 0,00008 $ d’ici la fin de janvier 2022 avec ces cas d’utilisation accrus.

Le post Faut-il investir dans le token SHIB lorsque vous commencez à développer vos cas d’utilisation ? est apparu en premier sur Invezz.