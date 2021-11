Devriez-vous investir dans l’or ce Dhanteras ? Gardez ces choses importantes à l’esprit

Or, investissement en or, Gold ETF, Sovereign Gold Bond, meilleur investissement, Dhanteras 2021, SGB, RBI, taxe LTCG, prix de l’or, Diwali, Physical Gold Vs Digital Gold, Physical Gold, Digital Gold, fonds communs de placement, ETF d’or

Avec Diwali juste au coin de la rue et ce (le 2 novembre) étant le jour des Dhanteras, le métal jaune a de nouveau commencé à faire parler de lui à travers le pays. En fait, des achats massifs d’or ont été observés chaque année pendant la saison pré-Diwali, car l’apport d’or est également lié à des émotions religieuses. Et cela semble être le moment opportun pour acheter ou investir dans le métal jaune, car les prix de l’or sont susceptibles d’augmenter à l’avenir.

Les prix de l’or ont déjà connu une flambée si l’on regarde 2019 et 2020. Bien que l’or ait connu une certaine sous-performance en 2021, où les prix se sont négociés entre 47 000 et 49 000 roupies, mais la demande d’or en Inde a fortement rebondi par rapport aux creux observés au cours de la pandémie en 2020, selon Motilal Oswal Financial Services, qui s’attend à ce que les prix de l’or grimpent à Rs 52000-53000 au cours des 12 prochains mois.

« L’or a sous-performé les actions au cours des 1 à 1,5 dernières années, principalement en raison du marché haussier agressif, et je vois ici une opportunité » d’achat de valeur « pour les investisseurs car les prix de l’or ont baissé de près de 14,30 % par rapport à leur pic de Rs 57 400 en août 2020 », déclare Akshat Garg, directeur de la recherche, Investica – une plateforme d’investissement dans les fonds communs de placement.

De plus, l’or est également populaire pour sa propriété fondamentale de couverture contre l’inflation et les turbulences sur les marchés financiers. Après le dévoilement de la crise de l’IL&FS en août 2018, les investisseurs ont pris la fuite vers l’or et le métal jaune a généré des rendements supérieurs jusqu’au début du Bull Run en Inde.

« Les niveaux élevés actuels fusionnés avec les ventes continues des FII au cours du dernier mois augmentent déjà l’anxiété des habitants de Dalal Street et puisque l’or en tant que classe d’actifs est inversement lié aux actions pendant la période de stress, nous recommandons un 10-12 % d’allocation en or au niveau du portefeuille en ces temps non conventionnels », ajoute Garg.

Or physique vs or numérique ?

Cependant, que devriez-vous acheter pour de meilleurs rendements : de l’or physique ou de l’or numérique ?

Selon les experts financiers, acheter des bijoux en or comme investissement n’est pas une bonne idée. L’or est généralement considéré comme un actif facile à acheter et à liquéfier sur lequel on peut compter pour bien s’apprécier au fil du temps. Cependant, les bijoux en or ont leurs propres coûts associés tels que les frais de fabrication, le gaspillage, etc., qui s’ajoutent au coût total de possession. De plus, lors de la liquidation des bijoux, ces frais ne sont pas récupérables.

De plus, « il n’est peut-être pas très facile de vendre des bijoux contre de l’argent. Là encore, l’or en lui-même est un actif improductif. Un morceau d’or restera le même morceau d’or et ne produira jamais rien. Sa valeur augmente entièrement sur la croyance que quelqu’un d’autre finira par payer plus pour cela. D’un autre côté, si une somme d’argent équivalente est déployée dans une entreprise ou toute autre activité économique productive, elle générera de la richesse réelle et augmentera de manière très fondamentale », a déclaré Adhil Shetty, PDG de Bankbazaar.com.

Si vous cherchez à investir dans l’or, l’achat de bijoux n’est pas votre seule option. Plusieurs sociétés de fonds communs de placement suivent de près la valeur de l’or et ont des fonds communs de placement adossés à de l’or.

« Les obligations souveraines en or de la RBI sont également une bonne option si vous souhaitez rester investi pendant 8 ans ou plus. Ces obligations sont émises périodiquement et leur valeur augmente exactement avec l’or. Ils fournissent également un intérêt supplémentaire de 2,5% par an. Contrairement aux fonds communs de placement en or, les gains des obligations en or sont exonérés d’impôt. Cela le rend très similaire à la détention d’or physique avec un bonus de 2,5% par an », conseille Shetty.

Certains experts, cependant, disent qu’acheter de l’or pour un usage personnel ou à des fins d’investissement peut être très bien, mais vous ne devriez pas vous attendre à des rendements époustouflants.

Abhinav Angirish, fondateur d’Investonline.in, déclare : « L’or est toujours considéré comme une couverture contre l’inflation. La popularité de l’or électronique n’a cessé d’augmenter. Cependant, si vous vous attendez à des rendements époustouflants de l’or, vous serez déçu. Très peu de gens savent que même dans l’or, les rendements varient selon les instruments. Par exemple, Gold ETF et Sovereign Gold Bonds offrent des rendements plus élevés que l’or physique. Ironiquement, les bijoux en or ou les pièces en or offrent des rendements inférieurs à ceux de l’or numérique. La raison en est que l’or numérique a des coûts de transaction inférieurs à ceux de l’or physique. »

Autres options d’investissement

Les Indiens ont une relation inséparable avec l’or. Et des festivals comme Diwali et Dhanteras deviennent une excuse parfaite pour acheter de l’or. Cependant, pour ceux qui veulent des rendements plus élevés, il existe de nombreuses options de placement alternatives.

Par exemple, « si l’on cherche à investir pour une période de cinq ans ou plus, on peut envisager des fonds communs de placement d’actions. On peut envisager d’investir dans les grandes capitalisations car elles connaissent une volatilité inférieure à celle des fonds Midcap et Smallcap. Les fonds communs de placement d’actions ont généré des rendements moyens compris entre 17 % et 19 % au cours de la dernière décennie. La volatilité sans précédent que nous avons vue en 2020 est assez rare. Même alors, les marchés retrouvent toujours leurs vrais niveaux », observe Angirish.

En raison de la disponibilité de divers instruments, investir dans l’or peut être une affaire délicate. Il est donc fortement conseillé de demander conseil à un planificateur financier qualifié pour éviter des erreurs qui pourraient s’avérer coûteuses à l’avenir.

