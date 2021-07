Devriez-vous investir dans Robinhood ? La réponse pourrait te surprendre

in

Actions de la plateforme d’investissement à commission à 0 $ Marchés Robinhood inc. (NASDAQ :CAPUCHE) ont fait leurs débuts sur les marchés publics hier lors de l’une des introductions en bourse les plus discutées de 2021.

L’action s’est initialement vendue 38 $ par action, ce qui lui donne une valeur d’environ 32 milliards de dollars, bien au-dessus de la valeur estimée de 11,7 milliards de dollars de la société lors d’un tour de table en septembre. La société a déclaré avoir levé près de 2 milliards de dollars grâce à l’introduction en bourse, tandis que les actions ont chuté de plus de 8% le jour de son ouverture.

Robinhood a fait la une des journaux au début de l’année au milieu de la frénésie des actions meme qui a conduit à des échanges très volatils sur des actions comme GameStop Corp. (NYSE :GME) et AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE :AMC).

Le PDG Vladimir Tenev a résisté aux questions pointues du Congrès sur les pratiques commerciales de l’entreprise, en particulier sa dépendance à l’égard de la plupart de ses revenus grâce au paiement pour le flux de commandes (PFOF). C’est essentiellement à ce moment-là que les teneurs de marché comme Citadel paient des frais aux sociétés de bourse pour exécuter les ordres des clients des courtiers en valeurs mobilières.

Plus récemment, la société a été critiquée pour avoir engrangé environ un tiers de ses revenus de transaction basés sur la cryptographie – environ 30 millions de dollars – au cours du premier trimestre liés au trading de Dogecoin, une crypto-monnaie qui a monté en flèche pendant la frénésie du commerce des mèmes et a depuis chuté de 63%. de son plus haut le 14 mai.

Dans le cas de Robinhood, 81 % de ses revenus du premier trimestre provenaient de PFOF, en particulier d’options et de fonds négociés en bourse (ETF) thématiques, qui ont des spreads beaucoup plus larges que les actions.

Le nouveau président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, se méfierait du PFOF et la SEC est en train d’examiner le PFOF et pourrait proposer des changements qui feront probablement l’objet de commentaires du public avant l’entrée en vigueur de nouvelles règles.

Il est intéressant de noter que PFOF existe depuis des décennies, mais avec les algorithmes de Citadel prenant le contrôle du trading de Wall Street, ainsi que le boom des ETF, qui ont mis un autre écart acheteur/vendeur sur les titres avec des écarts acheteur/vendeur existants, les entreprises de Wall Street ont effectivement compris comment « double dip » via l’industrie des ETF.

Les analystes de Bespoke ont documenté comment certains des ETF les plus populaires, comme le FNB SPDR S&P 500 (NYSEARCA :ESPIONNER) et le Invesco QQQ (NASDAQ :QQQ), en fait perdu de l’argent si vous les avez achetés à l’ouverture et les avez vendus à la clôture tous les jours depuis leur création. Cette importante recherche sur mesure prouve que les ETF ne sont pas conçus pour être négociés en fonction de l’activité, car les spreads bid/ask peuvent être prohibitifs, en particulier dans des conditions de marché rapides.

En règle générale, les spreads des ETF sont “serrés” à l’ouverture et à la clôture du marché, mais peuvent s’élargir considérablement au milieu de la journée de négociation. Je sais tout cela parce que j’avais mon propre ETF il y a quelque temps et j’ai été choqué que, selon Morningstar, l’écart moyen pour acheter et vendre mon ETF aujourd’hui disparu était de 3,54%.

Je dois ajouter que je n’ai jamais été rémunéré de quelque façon que ce soit par mon ETF, qui a été vendu à Oppenheimer. Cependant, si j’avais été un courtier, j’aurais pu recevoir un PFOF du spread bid/ask.

La plupart des investisseurs n’ont aucune idée que les ETF ont un écart acheteur/vendeur en plus de l’écart des titres sous-jacents.

Les ETF thématiques – par exemple, ceux qui se spécialisent dans la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise (ESG), le cannabis, la robotique, etc.

En fin de compte, j’applaudis la SEC pour avoir enquêté sur le PFOF, mais je m’attends à ce qu’elle ne puisse pas arrêter une pratique qui existe depuis des décennies. Cependant, la SEC peut peut-être exiger une grande étiquette d’avertissement, comme celle pour les cigarettes, pour alerter les investisseurs qu’ils pourraient se faire « pousser » sur les spreads des ETF, en particulier les ETF thématiques qui sont connus pour leurs larges spreads bid/ask.

Quoi qu'il en soit, je ne suis pas un fan des introductions en bourse comme Robinhood qui n'ont pas les antécédents pour prouver leurs fondamentaux supérieurs.

Sincèrement,

Louis Navellier

Remarque : L’éditeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’éditeur détenait, directement ou indirectement, les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans , l’essai ci-dessous :

