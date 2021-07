Devriez-vous investir dans Token 0x dès maintenant ? Voici ma prévision de prix.

0x ZRX / USD fournit un protocole d’infrastructure qui donne aux utilisateurs la possibilité d’échanger des jetons ERC20 avec d’autres actifs sur la blockchain Ethereum, sans avoir besoin de s’appuyer sur des intermédiaires centralisés.

Acheter le jeton 0x en juillet serait une bonne idée, car les récents catalyseurs qui se sont développés ces dernières semaines soutiennent son potentiel à long terme.

0x catalyseurs de croissance

Le 11 juin, nous avons vu une annonce où 0x et Polygon ont annoncé qu’ils financeraient 10,5 millions de dollars pour intégrer 1 million de nouveaux utilisateurs.

Le 2 juillet, 0x a annoncé la prise en charge des liquidités de Kyber Network DMM sur Polygon Network. À peine cinq jours plus tard, 0x a annoncé que l’API 0x prend en charge la liquidité ShibaSwap sur le réseau Ethereum.

Cela montre que 0x s’engage toujours à ajouter la prise en charge de diverses nouvelles crypto-monnaies.

Grâce à ces informations, nous pouvons évaluer que ces mises à jour assureront une plus grande demande et une plus grande facilité d’utilisation du jeton ZRX. Avec sa demande accrue, son prix est voué à augmenter, et cela se voit clairement avec sa récente augmentation de 10 %.

Devriez-vous investir dans 0x (ZRX) maintenant ?

Le 7 juillet, le prix de 0x (ZRX) était de 0,78 $.

Un jour plus tôt, il était à 0,69 $. A ce titre, on constate une augmentation d’environ 10 % en termes de valeur, ce qui est assez impressionnant.

Lorsque nous regardons juin dans son ensemble pour voir de combien la valeur de 0x (ZRX) peut monter ou descendre, nous pouvons voir qu’elle est passée à 1,20 $ le 3 juin, alors qu’elle est tombée à 0,55 $ le 22 juin.

Cela nous donne une idée claire du niveau élevé ou bas du jeton susceptible de changer dans un proche avenir.

Selon les données d’IntoTheBlock, le jeton ZRX a enregistré des flux commerciaux totaux de 8,03 millions de dollars au cours des 7 derniers jours.

0x a également enregistré 41,85 millions de dollars de transactions dépassant les 100 000 dollars au cours des 7 derniers jours.

Ces données nous montrent clairement qu’il y a beaucoup d’activité sur le réseau 0x, et cela ne manquera pas d’augmenter à mesure que l’équipe repousse son objectif d’intégrer 1 million de nouveaux utilisateurs au cours des prochains mois.

En tant que tel, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que la valeur de 0x atteigne 1 $ d’ici la fin juillet et potentiellement la barre des 2 $ d’ici la fin de 2021.

Cela fait du ZRX un investissement rentable à son prix de 0,78 $.

La publication Faut-il investir dans Token 0x dès maintenant ? Voici ma prévision de prix. est apparu en premier sur Invezz.