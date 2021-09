Devriez-vous investir dans TRON après avoir pris en charge les jetons basés sur TRC-20 sur CoinPayments ?

in

Tron TRX / USD est une blockchain fondée par Justin Sun en 2017. CoinPayments est la société mondiale de passerelle de paiement crypto, qui vient d’ajouter une mise à jour à ce système.

Le support du token TRC-20 comme catalyseur de croissance

Le 31 août, Justin Sun a tweeté qu’il avait acheté Tpunk # 3442 pour 120 millions de TRX, ce qui équivalait à 10,5 millions de dollars à l’époque, et l’a fait don à APENFT en tant que collection.

Le 6 septembre, nous avons examiné l’annonce entre TRON et BitTorrent de lancer BitTorrent Chain, qui a marqué une nouvelle étape vers la croissance de TRON.

Aujourd’hui, la solution de paiement numérique CoinPayments a annoncé qu’elle avait ajouté la prise en charge des jetons TRC-20, où, avec cette adoption, les commerçants peuvent ajouter des jetons USDT, USDC, TUSD et autres basés sur TRC-20 sur la blockchain TRON.

C’est une annonce qui a eu lieu le 20 septembre. De plus, la Fondation TRON a dicté sa base pour la construction d’un Internet véritablement décentralisé depuis son lancement.

CryptoPayments est la plate-forme qui permet aux utilisateurs d’effectuer facilement des transactions dans plus de 2 200 crypto-monnaies différentes, et le logiciel de cryptographie est une plate-forme de paiement mondiale en temps réel qui a des frais de traitement faibles de seulement 0,5%. CryptoPayments permet également la conversion fiduciaire et a réduit les risques sans aucune rétrofacturation.

Cet ajout pourrait-il augmenter la valeur de TRON (TRX) ? Découvrons-le.

Faut-il investir dans TRON (TRX) ?

Le 21 septembre, TRON (TRX) valait 0,0951 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur ce point de valeur, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en août afin que nous puissions voir quel type de progrès il a réalisé.

Le plus haut historique de TRON était le 5 janvier 2018, avec une valeur de 0,2316 $. Cela a augmenté la valeur du jeton de 0,1365 $ par rapport au 21 août, soit 143% de plus.

En ce qui concerne son point le plus bas, cela s’est produit le 2 août, lorsque le jeton valait 0,0624 $.

Le point culminant s’est produit le 16 août, lorsque le jeton valait 0,0957 $.

Ici, nous pouvons voir une indication que la valeur du jeton a augmenté de 53% ou 0,0333 $.

Avec tout cela à l’esprit, TRON (TRX) a le potentiel de grimper à 0,1188 $ d’ici la fin septembre avec ce dernier ajout, ce qui en fait un investissement rentable.

La publication Devriez-vous investir dans TRON après avoir pris en charge les jetons basés sur TRC-20 sur CoinPayments ? est apparu en premier sur Invezz.