Devriez-vous jouer à la mise à jour The Walking Dead : Saints & Sinners Aftershocks ?

Depuis son lancement il y a un an, The Walking Dead : Saints & Sinners est resté en tête de la liste des meilleurs jeux Quest 2. Alors que le gameplay impressionnant est l’une des principales raisons de dépenser votre argent durement gagné sur ce jeu, Skydance Interactive a jugé bon de mettre à jour le jeu à maintes reprises.

Plus tôt cette année, les joueurs ont pu faire l’expérience des défis de The Trial – une mise à jour de contenu de style arcade totalement gratuite qui était distincte de l’histoire principale – et maintenant Skydance est de retour avec une autre mise à jour de contenu gratuite, cette fois abordant ce qui se passe après la fin Du jeu. C’est The Walking Dead: Saints & Sinners Aftershocks.

Puisqu’il s’agit d’une mise à jour gratuite pour tous les propriétaires du jeu, que vous ayez terminé l’histoire ou non, je vais voir si cela vaut la peine de revenir dans le monde de The Walking Dead : Saints. & pécheurs. S’agit-il d’une mise à jour réservée aux personnes qui ont tout au long de l’histoire de Saints & Sinners, ou est-elle plus facilement accessible à tous comme l’est The Trial ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Pour cette revue, j’ai joué à la version SteamVR du jeu, en utilisant un Oculus Quest 2 avec un câble Oculus Link. L’accès anticipé à la mise à jour a été fourni par le développeur. Le contenu de la mise à jour Aftershocks sera identique sur toutes les plateformes.

Remplir le jeu final

Au lancement, la mise à jour The Walking Dead: Saints & Sinners Aftershocks est destinée uniquement aux joueurs qui ont terminé l’histoire principale du jeu. Dans la prochaine mise à jour, Skydance Interactive ajoutera un bouton “saut rapide” dans le menu principal qui permet aux joueurs de sauter directement au début de ce nouveau contenu mais, jusque-là, le seul moyen d’accéder au nouveau contenu est de continuer à partir de un fichier de sauvegarde qui a terminé l’histoire.

Pour commencer le prochain conte dans le monde de Saints & Sinners, vous devrez vous brancher sur le canal 47 de votre radio de bus. Le moment venu, le doux accent cajun d’un nouvel étranger vous renseignera sur les détails du plan. En bref, la cache perdue de The Reserve a été dispersée dans toute la ville et c’est votre travail de libérer son contenu des griffes des gangs et des factions en guerre qui l’ont à leur portée.

Au fur et à mesure que vous vous frayez un chemin à travers des endroits familiers, vous remarquerez des changements dans les environnements qui n’existaient pas auparavant. De nouvelles fortifications, de nouveaux pièges, peut-être même un nouveau trou ou deux dans un mur que vous pouvez traverser. C’est un peu décevant de visiter exactement les mêmes endroits qu’avant, mais au moins ils ont été mis à jour un peu pour suivre l’histoire.

Les joueurs entreprendront une série de missions pour trouver les caches de réserve perdues, qui sont remplies à ras bord de matériaux de fin de jeu.

Au fur et à mesure que vous avancez dans l’histoire prolongée, il devient clair que celui qui a réussi à sécuriser la cache de réserve a compris vos manières de voleur et commence à anticiper de plus en plus votre arrivée.

Chacune de ces caches est remplie de fournitures pour la fin du jeu, vous permettant de préparer de meilleures armes que celles que vous auriez pu avoir la chance la première fois. La narration est au point comme d’habitude, avec des voix uniques, un excellent doublage et un excellent dialogue.

Vous ne trouverez pas de nouveaux ennemis ou armes notables que vous n’avez pas construits auparavant, mais il est tout à fait probable que la plupart des joueurs n’ont pas construit toutes les armes et autres objets en premier lieu. Cela vous donne l’occasion de le faire, et il semble que beaucoup plus de personnes pourront découvrir toute l’étendue de ce que le jeu a à offrir. Le nouveau contenu vous durera environ 5 heures environ, selon la rapidité avec laquelle vous vous frayez un chemin à travers les missions à plusieurs niveaux.

L’opposé polaire de The Trial

Alors que The Trial était un mode de style arcade axé sur des scores élevés, un rythme rapide et une planification rapide – le tout avec un personnage temporaire préparé pour chaque rencontre – Aftershocks revient au rythme plus méthodique du jeu original. Cela a du sens puisque vous utiliserez votre personnage existant pour parcourir à nouveau la Nouvelle-Orléans post-apocalyptique, cette fois pour faire le plein de recettes, de fournitures et d’armes que vous n’auriez jamais cru possible.

C’est presque comme si Skydance préparait votre personnage pour que quelque chose de vraiment épique se produise à l’avenir.

Skydance n’a pas encore introduit de mode multijoueur dans le jeu, ce qui est vraiment le seul véritable point faible du jeu. Traverser les couloirs d’une école abandonnée et se faire sauter par un zombie qui franchit une porte serait encore plus amusant avec un ami, mais au moins nous pouvons rêver de l’avenir du jeu.

La mise à jour The Walking Dead : Saints & Sinners Aftershocks est disponible gratuitement le 23 septembre 2021 pour tous les joueurs. Skydance dit que la mise à jour de Quest pèse environ 6,73 Go, alors assurez-vous d’avoir environ 15 Go d’espace libre sur votre Quest avant d’appuyer sur ce bouton de mise à jour. Les joueurs PSVR peuvent s’attendre à une taille de mise à jour de 9,67 Go, tandis que les joueurs PC trouveront la mise à jour pesant 31,3 Go. Le jeu a l’air un peu mieux sur PC, ce qui explique probablement la différence de taille énorme.

Si vous êtes un joueur de Walking Dead qui a déjà terminé le jeu et est prêt à reprendre le dessus, il est grand temps de mettre votre casque et de recommencer à arpenter les rues de la Nouvelle-Orléans. Pour tous ceux qui n’ont pas encore terminé le jeu, vous voudrez peut-être attendre le premier patch, qui introduira ce bouton de démarrage rapide pour accéder immédiatement au nouveau contenu.

