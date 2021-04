Devriez-vous l’acheter six mois plus tard?

Crédit: Luke Pollack / Autorité Android

OnePlus vient de sortir son dernier smartphone phare, le OnePlus 9 Pro, qui place carrément l’entreprise sur un territoire premium. C’est loin de son dernier téléphone phare. Le OnePlus 8T, sorti en août 2020, visait le marché phare abordable. Malheureusement, notre critique l’a épinglé comme un appareil médiocre. L’écran, la durée de vie de la batterie et le système d’exploitation ont bien fonctionné, mais les performances de l’appareil photo plus faibles et le prix relativement élevé ont fait du 8T un mauvais choix par rapport à la concurrence.

Aujourd’hui, six mois plus tard, le 8T se situe à un coût de départ très ajusté de 599 $. En conséquence, il offre beaucoup plus pour son argent, mais vaut-il la peine de l’acheter aujourd’hui? Découvrez-le dans la revue OnePlus 8T d’Android Authority revisitée.

Notre verdict initial: Critique du OnePlus 8T

Le bon

Affichage

Le passage de l’industrie des smartphones à des affichages à taux de rafraîchissement élevé a finalement été mis en œuvre dans tous les domaines. Le OnePlus 8T arbore un affichage de taux de rafraîchissement Full HD de 120 Hz. Bien que la résolution inférieure ne soit pas en concurrence avec les produits phares d’aujourd’hui, l’écran est toujours magnifique. Avec une taille d’écran de 6,5 pouces et une densité de pixels de 402, j’ai été particulièrement impressionné par la netteté et la richesse des couleurs du panneau, d’autant plus qu’il n’est que 1080p.

De plus, l’écran du 8T est plat, ce qui signifie que je n’ai pas ressenti les touches fantômes qui ont affecté les précédents appareils OnePlus tels que le OnePlus 8 Pro. En conséquence, il n’y a pas eu de changement de couleur significatif lors de la visualisation de l’appareil à des angles hors axe.

Le OnePlus 8T contient tous les ingrédients nécessaires pour un écran de qualité.

Ce n’est pas parfait, cependant. Le rapport hauteur / largeur 20: 9 plus long de ce téléphone a rendu l’utilisation d’une seule main plus facile que certains de ses plus grands concurrents. De plus, l’écran n’est pas aussi lumineux que je le souhaiterais, ce qui le rend difficile à voir en plein soleil.

Il est important de noter que le taux de rafraîchissement plus élevé est constant et non adaptatif, ce qui signifie que le taux de rafraîchissement reste verrouillé à 120 Hz. Personnellement, je préfère cela aux taux de rafraîchissement adaptatifs. Alors que les écrans adaptatifs sont plus écoénergétiques, les bégaiements occasionnels sur ces panneaux ruinent l’expérience pour moi. C’est agréable de voir un simple panneau de fréquence de rafraîchissement verrouillé sur le 8T, même s’il y a des inconvénients évidents.

Le OnePlus 8T contient tous les ingrédients nécessaires pour un écran de qualité. Toute personne ayant un œil averti pour de superbes écrans sera plus que satisfaite de ce téléphone.

La batterie

Historiquement, les téléphones OnePlus ont été solides en ce qui concerne la durée de vie de la batterie. Après avoir utilisé le OnePlus 8T pendant plusieurs jours, je passais en moyenne environ six heures d’écran à l’heure. Cela consistait en une utilisation intensive, quelques heures de YouTube, des médias sociaux, de la photographie et environ une heure de jeu.

Les jours plus clairs, j’en avais un peu plus en moyenne et le téléphone a duré jusqu’au deuxième jour. En grande partie, ces performances impressionnantes sont dues à l’affichage de résolution inférieure, mais la batterie de 4500 mAh livrée avec le 9 Pro n’est pas en reste non plus. Même lorsque le téléphone s’est éteint, je pouvais le recharger de 0 à 70% en un peu moins de 40 minutes grâce au chargeur 65W inclus.

Pourtant, la recharge n’est pas que du soleil et des roses. Malheureusement, le OnePlus 8T ne prend en charge aucune charge sans fil. Autrefois rare dans l’espace phare abordable, il existe maintenant de nombreuses options prenant en charge la charge sans fil. Son absence laisse encore un mauvais goût dans ma bouche.

Logiciel

L’une des choses que j’aime le plus dans les téléphones OnePlus est leur souci du détail. Bien que le passage d’Oxygen OS 10 à 11 ait créé des frictions avec les fans de la vieille école OnePlus, l’interface utilisateur révisée du OnePlus 8T est toujours agréable.

Le lanceur OnePlus a parcouru un long chemin depuis même le lancement du 8T. Il est facile de naviguer, les options de personnalisation abondent et l’intégration native de Google Discover sur l’écran d’accueil le plus à gauche est toujours la bienvenue. Je me suis retrouvé à modifier les packs d’icônes et le dimensionnement de la grille à mon goût. Tout est modifiable et vous pouvez même télécharger des thèmes si vous le souhaitez. Mis à part les téléphones Pixel, je pense que c’est la meilleure interprétation d’Android que vous puissiez obtenir.

OnePlus prend généralement en charge ses combinés principaux et de la série T pendant au moins deux ans avec trois ans de correctifs de sécurité, alors attendez-vous à voir un support similaire pour le 8T. Contrairement à Google et Samsung, ce n’est pas figé, mais OnePlus a de bons antécédents en matière de support à long terme. Ne soyez pas trop surpris si cela prend un certain temps pour voir ces mises à jour, car les déploiements de logiciels OnePlus pour les appareils plus anciens ont été un peu plus lents et beaucoup plus difficiles ces dernières années.

Le pas si bon

Conception

Les modèles de téléphones sont tous devenus assez homogènes et le 8T ne fait pas exception. Le design est très peu inspiré. Je comprends que certaines personnes préféreront le design simple et la finition mate douce, mais c’est trop simple à mon goût. Je n’aime pas non plus le fait que la bosse de la caméra ait été déplacée dans le coin supérieur gauche. Bien que ce ne soit pas intrinsèquement mauvais et serait amélioré avec la série OnePlus 9, la conception centrée simple des produits phares précédents, tels que les OnePlus 7 Pro et 8 Pro, me manque.

L’un de mes plus gros reproches est que le 8T ressemble beaucoup trop à son homologue économique, le OnePlus Nord. Peut-être que ce n’est que moi, mais même un téléphone phare abordable qui ressemble et se sent presque identique à son frère à petit budget ne parle pas des kilomètres pour le téléphone. Au lieu de cela, on a l’impression que OnePlus coupe les coins ronds avec cette conception.

Même si vous n’êtes pas d’accord avec tout cela, il y a une chose dans la conception de ce téléphone qui est objectivement discutable: il n’a pas de certification IP. Il s’agit d’une perte importante pour le 8T lorsque des téléphones de prix similaires tels que le Galaxy S20 FE et le Pixel 5 ont des cotes officielles de résistance à l’eau et à la poussière.

Aussi dur que cela puisse paraître, je pense que la conception du OnePlus 8T est générique à une faute.

Appareils photo

Notre examen initial du OnePlus 8T a révélé les performances de l’appareil photo moins que satisfaisantes du produit phare de l’époque. Bien qu’il y ait eu quelques mises à jour, malheureusement, la plupart des critiques sonnent toujours vraies aujourd’hui. Les images produites à partir du capteur principal 47MP f / 1.7 ont tendance à être trop nettes et contrastées.

Bien que les détails restent adéquats, le volume de netteté du logiciel au travail donne une image d’apparence non naturelle. Le HDR est également décevant et la plage dynamique est limitée. La plupart des reflets ont tendance à être surexposés et les ombres sont régulièrement écrasées, ce qui donne à nouveau des images plus contrastées.

L’appareil photo ultra-large souffre des mêmes problèmes que l’objectif principal, mais il est nettement moins détaillé et net. Heureusement, la quantité de réduction du bruit n’est pas aussi mauvaise que les anciens appareils; Pourtant, certaines photos ressemblent à des peintures à l’huile.

Malheureusement, ces mauvaises performances se répercutent sur le reste des caméras. Alors que le 8T dispose d’un nouveau capteur macro, les photos sont délavées et la science des couleurs favorise les couleurs magenta, ce qui donne des tons de peau d’apparence rouge.

Les photos de face sont bien, mais il y a une quantité considérable de bruit et un adoucissement excessif dans chaque image. Vous pouvez désactiver l’adoucissement de l’image dans les paramètres, mais cela ne fait pas une grande différence.

Les images produites à partir du 8T sont carrément décevantes et pas si différentes des offres budgétaires de l’entreprise telles que le OnePlus Nord.

Prix

Au départ, le 8T se vendait 749 $. C’est un coût de départ élevé pour un appareil sous-performant dans le département de la caméra et du design. À première vue, le prix de départ ajusté de 599 $ du OnePlus 8T ne semble pas à moitié mauvais. Cependant, quand vous regardez la concurrence, le 8T ne se cumule pas.

Le OnePlus 8 Pro est livré avec le même processeur, le même chargement sans fil, la certification IP68 et produit de bien meilleures photos, le tout pour 100 $ de plus. Encore une fois, le Samsung Galaxy S20 FE a également le même chipset en plus de meilleurs appareils photo, une classification IP, une charge sans fil et un niveau de polissage qui fait défaut avec le OnePlus 8T. Vous pouvez également en acheter un pour ~ 400 $ de ventes – pas mal pour notre choix de l’éditeur 2020.

Il y a aussi le OnePlus 9 régulier qui commence à 729 $ pour le modèle de base. Bien qu’il ne soit pas aussi impressionnant que son frère plus cher, le OnePlus 9 Pro, et qu’il n’ait pas cette cote IP, il gifle néanmoins le OnePlus 8T sur l’appareil photo et la conception, dispose d’une charge sans fil et du dernier processeur Snapdragon 888. C’est beaucoup de bonus pour 130 $ de plus.

Compte tenu de tout cela, le OnePlus 8T est toujours sous-performant pour son prix, ce qui doit être pris en compte lors de l’achat de l’appareil.

Examen du OnePlus 8T revisité: le verdict

Bien que le nouveau prix ajusté du OnePlus 8T fasse du téléphone une meilleure proposition de valeur pour l’argent, il ne peut toujours pas suivre les téléphones de prix similaires. De plus, les caméras ne se sont pas suffisamment améliorées grâce aux mises à jour au fil du temps. L’expérience du logiciel et l’affichage sont tous deux excellents, mais ils ne compensent pas les inconvénients les plus considérables.

En fin de compte, il est assez difficile de recommander le OnePlus 8T. C’est particulièrement le cas étant donné que le OnePlus 8 Pro est maintenant réduit à 699 $ et que le OnePlus 9 se vend à 729 $. Six mois plus tard, le OnePlus 8T se situe à un prix dérisoire, offrant une excellente expérience utilisateur au prix de bonnes performances de l’appareil photo et de quelques éléments essentiels pour tout produit phare moderne et axé sur la valeur.

