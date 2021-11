Devriez-vous laisser votre enfant posséder ou utiliser une carte de débit ou de crédit ?

Image représentative

Les enfants d’aujourd’hui sont plus technophiles que les générations précédentes. Mais lorsqu’il s’agit de finances ou d’argent, ils peuvent avoir beaucoup à apprendre des aînés, en particulier sur l’importance de l’épargne. Compte tenu de cela, il devient discutable de savoir si l’on doit laisser son enfant posséder ou utiliser lui-même une carte de débit ou de crédit.

Légalement, certaines banques en Inde fournissent des cartes de débit et des comptes bancaires aux enfants afin de leur inculquer une certaine confiance dans la gestion de l’argent et de l’épargne. Les cartes de crédit bancaires ne sont pas autorisées aux personnes de moins de 18 ans. De nos jours, certaines nouvelles sociétés de technologie financière proposent des cartes prépayées pour les enfants et celles-ci peuvent être utilisées pour des dépenses en ligne et hors ligne.

Plusieurs experts de l’industrie disent qu’il serait sage de faire apprendre aux enfants à utiliser les cartes de débit ou de crédit. Mais avec certaines restrictions, le suivi de l’utilisation et l’éducation.

« Il est prudent de donner des niveaux croissants de responsabilité financière aux enfants. Tant que la capacité de payer – que ce soit en espèces ou avec des cartes – est associée à une éducation financière saine et adaptée à l’âge qui est supervisée par les parents, le fait de donner une carte à un enfant à utiliser peut en effet être sain avec la surveillance supplémentaire et l’opportunité de supervision qu’il offre », a déclaré à FE Online le directeur général d’Utkarsh Sinha, Bexley advisors.

L’importance de l’épargne et de l’investissement est une valeur importante qui doit être inculquée dès le début. Cela vous aidera à comprendre la règle d’or de l’investissement : commencer tôt.

Selon Anshul Gupta, cofondateur de Wint Wealth, il y a des avantages et des inconvénients à laisser votre enfant posséder une carte de débit ou de crédit :

Avantages- C’est un bon moyen de développer des habitudes financières et de les initier au concept d’économiser de l’argent.

Les inconvénients- Parfois, les transactions peuvent avoir des frais cachés ou supplémentaires que les enfants peuvent ne pas comprendre dès le début.

« Bien que ces cartes soient pratiques pour définir des habitudes d’épargne, l’accès à « dépenser » à un âge précoce pourrait faire plus de mal que de bien si les enfants ne sont pas informés des conséquences des dépenses excessives. Les parents doivent veiller à éduquer leurs enfants sur la façon idéale d’utiliser les cartes de débit et de crédit et doivent être encouragés à dépenser judicieusement et avec prudence », a déclaré Gupta.

Pas besoin de donner des cartes de crédit aux enfants

Anurag Garg, fondateur et PDG de Nivesh.com, affirme qu’un enfant peut recevoir une carte de débit mais pas une carte de crédit.

«En tant que tel, un enfant qui vit avec ses parents ne devrait pas avoir besoin de carte de débit ou de crédit. Cependant, une carte de crédit/débit peut être donnée aux enfants au-dessus d’un certain âge (disons 16 ans et plus) pour les dépenses personnelles dans une limite définie et également un examen périodique doit être effectué par les parents des dépenses effectuées et une limite sur le montant qui peut être dépensé », a déclaré Garg.

Selon Garg, une carte de débit/crédit à un jeune âge peut également être positive, si les parents sont capables d’enseigner à leurs enfants comment utiliser cette facilité de manière appropriée et judicieuse :

Suivi des dépenses avec des applications bancaires, des outils en ligne et des alertes SMSCréation d’un plan de dépenses mensuelles à l’aide de l’allocation et des revenusCompréhension des désirs par rapport aux besoinsEffectuer des paiements par carte de débit en toute sécurité à l’aide d’un téléphone mobile

Les cartes de débit offrent un moyen tangible de faire le lien entre la valeur de l’argent, les dépenses et les biens ou services reçus. Bien que le même objectif puisse être atteint avec de l’argent liquide, les cartes de débit et les paiements numériques deviennent rapidement un mode de paiement plus courant.

« Une carte de débit peut également aider les enfants à apprendre de leurs erreurs s’ils ont une certaine liberté de prendre des décisions en matière de dépenses. Par exemple, votre enfant peut vouloir dépenser tous ses revenus d’emploi d’été ou son argent de poche sur un nouveau système de jeu vidéo, contre votre avis. Ils peuvent finir par regretter l’achat plus tard, mais cela peut être une leçon précieuse s’ils en tirent des leçons et ne le répètent pas sur toute la ligne », a déclaré Garg.

« Les cartes prépayées sont une bonne option car elles permettent d’éviter les découverts puisque l’enfant ne peut dépenser que l’argent qu’il y a sur la carte. Cependant, il est toujours important d’aider les enfants à limiter leurs dépenses et à surveiller le solde de leur carte », a-t-il ajouté.

