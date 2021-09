Devriez-vous mettre à jour votre Apple Watch pour watchOS 8 lors de sa sortie ?

La version Release Candidate de watchOS 8 est arrivée et elle sera disponible pour le grand public lundi. Après trois mois de test bêta, voici tout ce que vous devez savoir sur la dernière mise à jour d’Apple pour Apple Watch.

Quoi de neuf avec watchOS 8 ?

Alors que watchOS 7 avait un cycle de mise à jour solide, watchOS 8 ne fait que peaufiner une formule que nous connaissons déjà grâce aux dernières mises à jour logicielles. Ce nouveau système d’exploitation ne réinvente pas la roue mais rend l’expérience de port de l’Apple Watch plus agréable.

Pour ceux qui disposent du dernier matériel Apple Watch, watchOS 8 apporte un certain nombre de fonctionnalités et d’améliorations. Mais ce sont aussi les petits ajustements qui comptent le plus. Même après toutes ces années, l’Apple Watch est conçue pour les petites interactions et les petits regards, watchOS 8 vous aide exactement avec cela.

Nouveau cadran de montre avec plus à venir

À chaque nouveau cycle iOS, je suis ravi d’en savoir plus sur la nouvelle personnalisation de Memoji. Avec watchOS, j’attends toujours avec impatience les nouveaux Watch Faces. Au cours des derniers mois, j’ai utilisé l’ancien visage « Californie » depuis qu’Apple n’a introduit « Portraits » que dans le cycle bêta et qu’il ne présente aucune complication.

Avec la version RC de watchOS 8, Apple a ajouté le visage “World Time” tant attendu, qui a été accidentellement affiché lors d’une session WWDC21. Outre les cadrans World Timer et Portraits, la nouvelle Apple Watch Series 7 recevra également ses propres cadrans exclusifs, mais ils ne seront pas disponibles pour les modèles plus anciens.

Malheureusement, la mise à jour watchOS 8 de cette année n’apporte pas autant de visages que je m’y attendais, donc cela n’aide pas les utilisateurs à avoir un portable plus personnalisé, contrairement aux visages uniques “Artistes” de l’année dernière.

Mises à niveau de l’affichage permanent

L’une des choses qui a changé avec watchOS 8 est que l’affichage permanent vous permet de voir les notifications sans lever le poignet. Lorsqu’une nouvelle notification arrive, vous obtenez un aperçu de l’application dont il s’agit, puis vous pouvez lever votre poignet ou simplement appuyer pour lire les nouveautés.

C’est pratique et fonctionne exactement comme prévu. Une autre grande fonctionnalité de watchOS 8 est qu’Apple a mis une nouvelle API à la disposition des développeurs. Vous verrez donc maintenant un état grisé d’une application tierce au lieu du flou et de l’horloge numérique précédemment utilisés.

Ceci est utile pour les applications comme Apple Music, où vous pouvez appuyer sur le bouton de lecture et la réponse est immédiate. Dans les versions précédentes de watchOS, vous deviez appuyer une fois pour réactiver l’affichage, puis à nouveau pour interagir réellement.

watchOS 8 apporte de nouvelles versions de certaines de ses applications standard. Par exemple, il est désormais possible de parcourir, d’ajouter ou de modifier rapidement des contacts. L’application Météo a maintenant une nouvelle icône et prend en charge les notifications de temps violent.

Pour l’application Photos, il est désormais possible de voir les souvenirs, une nouvelle vue en mosaïque et de partager des photos via Messages et Mail en quelques clics. Le problème est que vous ne pouvez pas voir toutes vos photos et, par exemple, si vous prenez une capture d’écran de votre montre, vous ne pouvez pas envoyer l’impression d’écran avec l’application Messages sans utiliser votre iPhone. Avec Apple donnant plus d’indépendance à la montre, il lui manque encore une ou deux choses.

L’application Find My est désormais divisée en trois applications différentes : Personnes, Appareils et Éléments. Il est désormais plus facile de retrouver ses affaires mais en même temps, ce n’est pas très utile. Par exemple, si je souhaite localiser mon AirTag et que je porte une Apple Watch Series 6 avec une puce U1, Apple ne me permet pas d’utiliser Precision Finding. Je ne peux que lui demander de faire un son ou d’essayer de trouver son emplacement sur la carte.

Respirez profondément avec watchOS 8

watchOS 8 se concentre encore plus sur le bien-être des gens. L’application Breath s’appelle maintenant Mindfulness, donc plutôt que de simplement prendre une minute pour se détendre, les utilisateurs peuvent prendre un moment pour réfléchir et penser à une expérience récente qu’ils ont vraiment appréciée.

J’avoue que je ne me soucie pas trop de ce genre de fonctionnalité, mais je sais à quel point cela peut être important pour certaines personnes. Je l’ai essayé quelques fois au cours des trois derniers mois et c’est bien, mais je ne me vois pas l’utiliser régulièrement.

En parlant de bien-être, Apple propose deux nouvelles séances d’entraînement: Pilates et Tai Chi, qui sont un excellent ajout au milieu de la pandémie.

Notamment, l’une de mes fonctionnalités préférées d’iOS 15 est également disponible sur watchOS 8 : le mode Focus.

Avec cela, je peux facilement basculer entre différentes tâches et n’être averti que par les choses qui comptent le plus à ce moment-là. J’aime vraiment commencer un exercice et Focus change mon statut en entraînement, donc personne ne m’interrompt – sauf si c’est une urgence. Ensuite, je peux lire tout ce que j’ai manqué pendant cette heure.

Un autre petit mais grand ajout est que Siri me dit maintenant comment se passe mon exercice : ff j’ai parcouru un autre kilomètre, mon rythme, et si un de mes anneaux est fermé. Il s’agit d’un ajustement erroné pour les propriétaires d’AirPods, mais cela a un impact important sur ma routine d’entraînement.

Nouvelle extension Entraînements et Fitness+

Lors de la keynote de la WWDC21, Apple a annoncé que le Tai Chi et le Pilates viendraient sur watchOS 8. Bien que ce ne soient pas mes entraînements préférés, la société a annoncé lors de son événement “California Streaming” qu’elle prendrait en charge les exercices de vélos électriques et qu’elle étend la détection des chutes pour prendre en charge vélos.

Apple a également annoncé plus d’exercices à venir sur Fitness +, et en tant que Brésilien, il a surtout annoncé qu’il étendrait Fitness + à d’autres pays plus tard cette année, y compris le Brésil.

Avec cela, mon Apple Watch deviendra davantage avec des fonctionnalités telles que « Time to Walk » et des entraînements Fitness+. Bien que je ne puisse toujours pas essayer Fitness+ maintenant, c’est un excellent ajout pour ceux qui envisagent de télécharger watchOS 8 et pourront utiliser le service plutôt tôt que tard.

Où sont tous les grands changements dans watchOS 8 ?

Comme je l’ai dit précédemment, watchOS 8 ne change pas le fonctionnement du système d’exploitation. Cela ne donne pas une nouvelle approche de dock et l’une des fonctionnalités principales de la montre a été supprimée avec watchOS 7: prise en charge de Force Touch.

Il y a encore des choses sympas à venir sur la montre, qui sont retardées. Par exemple, avec une intégration appropriée avec HomeKit, si quelqu’un sonne à votre sonnette connectée, vous pourriez voir des options comme déverrouiller la porte ou allumer les lumières d’entrée. Il y a aussi une nouvelle salle de caméra, et watchOS 8 sait quelles scènes vous êtes le plus susceptible d’utiliser en fonction de l’heure de la journée.

Dans une future mise à jour, l’application Wallet deviendra également plus utile pour les résidents américains. L’application stockera votre clé d’accueil et vos cartes d’identité, et Apple a déjà révélé quels États seront les premiers à prendre en charge cette fonctionnalité, et vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

watchOS 8 : ça vaut le coup de le mettre à jour ou pas ?

watchOS 8 est tout au sujet de petits changements qui amélioreront votre expérience d’aperçu avec la montre. Cette année, Apple se concentre sur une amélioration de la qualité de vie et des écrans plus grands avec l’Apple Watch Series 7.

Si vous avez déjà apprécié watchOS 7 mais que vous souhaitez en faire un peu plus avec votre montre, rester plus connecté, en savoir plus sur votre routine et savoir quand faire une pause, watchOS 8 vous aidera avec tout cela.

Apple lancera watchOS 8 le 20 septembre. Toutes les montres Apple compatibles avec watchOS 7 pourront passer à watchOS 8. Voici la liste complète :

Apple Watch série 3 (2017) Apple Watch série 4 (2018) Apple Watch série 5 (2019) Apple Watch SE (2020) Apple Watch série 6 (2020)

Contrairement aux mises à jour iPadOS, iOS et macOS, Apple n’indique pas clairement quelles fonctions seront disponibles pour chaque montre. Par exemple, l’Apple Watch Series 3 n’a pas été prise en charge pour plusieurs complications l’année dernière.

Conclure

Même si watchOS 8 est une petite mise à niveau, il y a beaucoup de fonctionnalités dont il faut être enthousiasmé. Ceux qui possèdent déjà une Apple Watch avec un affichage permanent verront une grande amélioration dans le fonctionnement de cette technologie.

Toutes les fonctionnalités de bien-être qu’Apple continue d’ajouter transforment votre montre en un appareil portable plus personnel et utile. Avec des cadrans repensés pour l’Apple Watch Series 7 et un tout nouveau cadran Portraits, vous pouvez rester en bonne santé, informé et prêt pour votre journée avec watchOS 8.

Êtes-vous enthousiasmé par watchOS 8 ? allez-vous mettre à jour ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

