Devriez-vous opter pour des plans pour enfants alors que le coût des études augmente?

Selon une enquête récente du National Sample Survey Office, entre 2008 et 2014, les dépenses privées annuelles moyennes pour l’enseignement général (du primaire au post-diplôme et au-delà) ont augmenté de 175%. Au cours de cette même période, le coût annuel de l’enseignement professionnel et technique a augmenté de 96%. Ces dépenses comprennent les frais de cours, les livres, le transport, le coaching privé et d’autres frais connexes. Par conséquent, les experts estiment qu’il serait juste de supposer que ces coûts ont encore augmenté depuis 2014.

Anup Seth, directeur de la vente au détail chez Edelweiss Tokio Life Insurance, déclare: «Des estimations approximatives suggèrent que l’inflation de l’éducation en Inde est d’environ 10 à 12 pour cent sur une base annuelle. Même si nous prenons une estimation prudente d’environ 6 à 8% d’inflation, cela créerait un impact financier important. Par exemple, un diplôme d’ingénieur qui coûte actuellement environ Rs 6 lakhs et MBA Rs 10 lakhs coûtera probablement plus que Rs 15 lakhs et Rs 30 lakhs après 15 ans supplémentaires. »

Il ajoute en outre: «C’est uniquement en Inde. Pour la génération Z et la génération Alpha, étudier à l’étranger est devenu un objectif de vie essentiel. Beaucoup se disputent les ligues de lierre ou d’autres universités à l’étranger pour soutenir leurs objectifs de carrière. » Par conséquent, une bonne planification est la nécessité de l’heure.

Pour commencer, les plans pour enfants sont une façon de procéder. Il existe diverses compagnies d’assurance qui offrent des régimes pour enfants – tous ces régimes ne sont pas des régimes traditionnels qui investissent uniquement dans des fonds de dette, il existe des polices liées au marché qui permettent aux investisseurs d’investir à la fois dans des titres de créance et des actions.

Cependant, disent les experts, il faut tenir compte des différents types d’événements pour l’enfant tels que sa scolarité, ses études supérieures, ses loisirs, ses sports, etc. et prendre des dispositions pour eux, avant d’opter pour un plan enfant.

Avec un programme pour enfants, l’investisseur obtient un paiement garanti pour financer les études et les loisirs de l’enfant.Par conséquent, les besoins de l’enfant sont pris en charge même si les parents ne sont pas là. Les experts du secteur affirment que les régimes pour enfants sont connus pour offrir généralement de meilleurs rendements par rapport aux avenues d’investissement traditionnelles telles que les PPF ou les FD.

Entre autres avantages d’un régime pour enfants, avoir un tel régime garantit que l’enfant est financièrement protégé, en cas d’événement imprévu. Les objectifs d’un reste, dans ce cas, restent inchangés. Par exemple, en cas de décès ou d’invalidité des assurés, les régimes pour enfants effectuent des versements périodiques et prévoient les objectifs de l’enfant. La plupart de ces plans sont également accompagnés de l’exonération de prime intégrée, dans laquelle la prime future de la police est annulée si quelque chose arrive au preneur d’assurance.

Ces politiques sont également assez flexibles, car elles offrent plusieurs couvertures de risques et options de paiement ainsi que différentes conditions de paiement. Par exemple, le preneur d’assurance peut choisir la prime régulière, en vertu de laquelle la prime peut être payée sur une base régulière, que ce soit annuellement, semestriellement ou trimestriellement. Les assurés ont également la possibilité de choisir l’option prime unique, en vertu de laquelle ils ne pourront effectuer le paiement de la prime qu’une seule fois.

Ces plans offrent également des avantages fiscaux – la prime payée est admissible à la déduction fiscale U / S 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1961, et au décès ou à l’échéance, les bénéfices sont également éligibles à la prestation fiscale U / S 10 (10D).

