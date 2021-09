Devriez-vous opter pour la propriété fractionnée de biens ou d’actions dans le scénario de marché actuel ?

Les baux emphytéotiques et le lock-in assurent un flux régulier de revenus locatifs pour les investisseurs.

La propriété fractionnée permet à plusieurs investisseurs de se réunir et d’acheter une participation dans une propriété de grande valeur par le biais d’un véhicule à usage spécial. C’est une nouvelle façon de posséder une propriété – Avec la propriété fractionnée, on peut devenir propriétaire d’une propriété mais d’une manière plus simple et plus abordable.

Les experts disent que c’est l’une des options d’investissement attrayantes par rapport aux autres produits financiers présents sur le marché.

Shiv Parekh, fondateur de hBits, déclare : « La propriété fractionnée a ouvert la possibilité aux investisseurs de détail de bénéficier de rendements élevés sur les propriétés immobilières commerciales qui étaient auparavant loin d’être accessibles pour eux. »

Retours stables

Bien que les bénéfices du marché boursier dépendent des sentiments du marché et varient en fonction des fluctuations du marché, comme on le voit dans la situation pandémique actuelle, ce n’est pas le cas avec la propriété fractionnée. La propriété fractionnée offre des rendements stables sur une plus longue période.

Parekh déclare : « Les plateformes de propriété fractionnée permettent aux investisseurs d’investir dans des propriétés pré-louées de qualité institutionnelle avec des locataires de multinationales. Les baux emphytéotiques et le lock-in assurent un flux constant de revenus locatifs pour les investisseurs.

Double avantage en propriété fractionnée

Selon les experts, la propriété fractionnée offre un double avantage aux investisseurs en termes de loyers mensuels et d’appréciation du capital au moment de la vente de l’actif.

Étude de marché

Lorsqu’ils investissent en bourse, les investisseurs consacrent beaucoup de temps à la recherche fondamentale et technique avant d’investir dans une action. Parekh dit : « Souvent, le manque d’expertise entraîne des pertes d’investissement sur le marché boursier. D’autre part, la plupart des plateformes de multipropriété sont soutenues par des acteurs immobiliers possédant une vaste expérience et expertise du marché immobilier, ce qui les aide à évaluer le prix correct et le potentiel de rendement de la propriété.

Les propriétés répertoriées sur la plate-forme de propriété fractionnée sont soumises à un processus de diligence raisonnable rigoureux afin d’assurer des rendements élevés pour les investisseurs.

Diversification

Les experts du secteur affirment que la propriété fractionnée permet aux investisseurs d’investir dans des propriétés situées dans différentes zones géographiques, des secteurs ayant une clientèle différente. Ainsi, souligne Parekh, « il n’y a pas de corrélation générale entre les diverses propriétés ».

Il ajoute en outre : « Sur le marché boursier, même si l’argent est réparti entre différentes actions, toutes les actions sont corrélées dans une certaine mesure avec les indices boursiers plus larges, une diversification parfaite est donc très difficile sur le marché boursier.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.