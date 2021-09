Devriez-vous passer à iOS 15 lors de sa sortie lundi ?

La version Release Candidate d’iOS 15 et d’iPadOS 15 est arrivée et les mises à jour seront diffusées au grand public lundi. Après trois mois de prévisualisation des prochains systèmes d’exploitation d’Apple pour iPhone et iPad, voici si vous devez mettre à jour ou non.

Quoi de neuf avec iOS 15 et iPadOS 15 ?

Après la sortie virale d’iOS 14/iPadOS 14 grâce à l’ajout de widgets, il y avait beaucoup d’attente pour iOS 15 cette année – mais les défis de développement ont été aggravés par la poursuite de la pandémie de COVID-19.

iOS 15 et iPadOS 15 se concentrent sur un monde pandémique tout en préparant les gens du monde entier à reprendre leurs routines. Avec cette mise à jour, les utilisateurs bénéficieront d’un nouveau mode Focus, d’applications Safari, Météo et FaceTime repensées, et bien plus encore. Les utilisateurs d’iPhone 11 ou plus récents auront même la possibilité de suivre leurs téléphones même lorsqu’ils sont éteints.

Pour les propriétaires d’iPadOS 15, il existe de nouveaux ajustements pour le multitâche qui facilitent l’accès aux fonctionnalités Split View et Slide Over, ainsi qu’à la nouvelle bibliothèque d’applications et la possibilité d’ajouter des widgets à l’écran d’accueil.

Ajustements de l’écran d’accueil et mode Focus

iPadOS 15 a finalement reçu la mise à jour apportée par Apple à l’iPhone avec iOS 14 : un nouvel écran d’accueil plus personnalisable. Il est désormais possible d’ajouter des widgets n’importe où sur votre écran d’accueil, de supprimer des applications et de les afficher uniquement dans la bibliothèque d’applications, et également de personnaliser ce qui est affiché en fonction du mode Focus que vous créez.

Pour iPadOS 15, Apple a également facilité l’utilisation des fonctions Split Screen et Slide over. Désormais, chaque fois que vous ouvrez une application, vous verrez trois points en haut de l’écran où vous pourrez choisir si vous souhaitez que plus d’applications s’exécutent en même temps ou non.

Les nouvelles fonctionnalités multitâches d’iPadOS 15 me sont devenues très utiles. Rappelez-vous comment Apple a tué 3D Touch parce que personne ne savait comment l’utiliser ? Split View et Slide Over n’ont pas toujours été aussi intuitifs. Avec cet indicateur à trois points, les utilisateurs sauront désormais qu’ils peuvent facilement ouvrir et diviser l’écran avec d’autres applications.

Le mode de mise au point dans iOS 15 et iPadOS 15 est l’une des plus grandes améliorations apportées par Apple, car vous pouvez sélectionner sur quoi vous voulez vous concentrer en fonction de ce que vous faites en ce moment, comme travailler, dormir, avoir du temps personnel, jouer à des jeux ou faire de l’exercice.

Actuellement, j’utilise six modes de mise au point différents, notamment « Ne pas déranger », « Personnel », « Travail », « Sommeil », « Fitness » et « Rue », lorsque je ne veux pas être interrompu lorsque je suis loin de chez moi. Avec la version bêta sur la version bêta, la fonction Focus dans iOS 15 apprend avec mes habitudes et active déjà un mode de mise au point après l’autre. C’est juste génial.

FaceTime, Safari, Météo et Apple Maps ont un nouveau look

Les applications familières ont également un nouveau look. FaceTime a l’air plus carré mais ajoute un nouveau mode Portrait pour flouter votre arrière-plan lors d’un appel. Il existe également une nouvelle fonction d’isolation vocale, une meilleure vue en grille avec FaceTime Group, et les gens peuvent rejoindre votre conversation depuis le Web ou Android avec un lien FaceTime, ce qui est plutôt chouette.

Il est important de remarquer à quel point ces nouveaux modes de micro sont bons : si vous utilisez un AirPod, le choix du mode d’isolation vocale est révolutionnaire car vous pouvez faire la vaisselle ou être proche de quelqu’un qui parle fort, mais la personne de l’autre côté de l’appel n’entendra rien à part ta voix. La mise en œuvre par Apple de cette fonctionnalité est assez impressionnante.

L’application Météo a une nouvelle icône et tout semble plus réaliste avec de nouveaux arrière-plans animés. Il existe également des notifications de précipitations de l’heure suivante afin que vous puissiez recevoir une notification lorsque la pluie, la neige, la grêle ou le grésil sont sur le point de commencer ou de s’arrêter. L’équipe d’Apple a mis beaucoup d’efforts dans l’application et elle a l’air bien.

Safari, après toute la controverse pendant la bêta, a également un nouveau design. Bien que la conception se soit avérée controversée, je pense que ce n’est qu’une question de temps avant que les gens s’y habituent. Avec iPadOS 15, vous pouvez avoir une “Barre d’onglets compacte”, qui a l’air plutôt bien. Même quand même, si vous n’aimez pas ce que vous voyez, il y a aussi le design classique, dont vous pouvez apprendre à revenir ici.

Enfin, Apple Maps propose de nouvelles cartes incroyables pour certaines villes. San Francisco, Los Angeles, New York et Londres ont des détails sans précédent pour l’élévation, les routes, les arbres, les bâtiments, les points de repère et plus encore. Les utilisateurs peuvent également profiter de nouvelles fonctionnalités de conduite, d’un globe interactif, de nouvelles cartes de place, etc.

Partager, c’est s’occuper d’iOS 15 et iPadOS 15

Vous remarquerez avec iOS 15 et iPadOS 15 que certaines applications ont une section «Partagée avec vous» dédiée, notamment Musique, Podcast, Safari, TV, iMessage et Photos. Avec cela, lorsque quelque chose est partagé avec vous dans Messages, vous recevrez un rappel dans ces applications pour lire, regarder et écouter ce qui vous a été envoyé.

Si vous cliquez sur le nom de la personne, iOS 15 vous redirigera vers la conversation sur iMessage afin que vous puissiez répondre avec vos pensées. Bonne droite? Et peu importe le temps que vous prenez pour regarder/lire/écouter quelque chose que quelqu’un vous a envoyé, vous serez redirigé exactement au moment où la personne vous a envoyé le lien.

Autre nouveauté pour iMessage, il existe une nouvelle personnalisation Memoji avec des vêtements, plus de couleurs et des personnalisations d’accessibilité comprenant des implants cochléaires, des tubes à oxygène et des casques souples. Même si c’est assez minime, j’aime mettre à jour mon Memoji de temps en temps et j’attends toujours avec impatience une nouvelle personnalisation.

De plus, lorsque vous envoyez un tas de photos sur iMessage avec iOS 15 et iPadOS 15, elles ont l’air plus compactes avec un collage que vous pouvez parcourir et appuyer pour les afficher toutes sous forme de grille ou ajouter un rapide Tapback. Enfin, Apple l’a corrigé.

Texte en direct et Siri

Live Text est une autre mise à jour assez importante pour iOS 15 et iPadOS 15. Lorsque vous ouvrez une image ou votre appareil photo, vous pouvez rechercher du texte et passer un appel, envoyer un e-mail ou rechercher un itinéraire en appuyant simplement sur le texte en surbrillance d’une photo. .

C’est très intuitif à utiliser et aussi très utile car tout est maintenant cliquable. Par exemple, si vous voyez un panneau dans la rue, ouvrez simplement votre application Appareil photo et cliquez sur le texte pour le copier.

Avec la traduction de texte en direct, les utilisateurs peuvent également copier le texte de l’image et le traduire en anglais, chinois, français, italien, allemand, portugais et espagnol.

Siri est également devenu un peu plus intelligent et utile car il ajoute une reconnaissance vocale sur l’appareil afin que tout soit traité sur votre iPhone et iPad. Avec cela, Siri peut enfin effectuer de nombreuses tâches sans connexion Internet. Plus besoin de demander à Siri d’ouvrir une application et l’assistant personnel qui lui répond ne peut pas ouvrir l’application Musique car vous n’avez pas de connexion Internet pour le moment.

iOS 15 et iPadOS 15 : une mer de fonctionnalités reportées

Comme vous l’avez lu ci-dessus, il y a beaucoup de choses pour s’enthousiasmer pour iOS 15 et iPadOS 15, mais il y a beaucoup d’autres fonctionnalités qui arrivent sur ces systèmes d’exploitation et seront lancées plus tard cette année – ou même l’année prochaine.

Apple a fait une grosse affaire sur SharePlay lors de la keynote de la WWDC 2021. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de partager une chanson, une vidéo ou même l’écran de l’appareil avec d’autres personnes via FaceTime. Il était disponible dans les premières versions bêta d’iOS 15, mais Apple a fini par le supprimer et a déclaré qu’il serait rajouté plus tard. Filipe Espósito de . et moi avons pu l’essayer pendant un bref instant et quand cela a fonctionné, c’était vraiment amusant.

La prise en charge des cartes d’identité dans Wallet, qui permettra aux utilisateurs américains de numériser leur identité dans l’application Wallet, ne se lance pas non plus avec iOS 15. Apple a cependant révélé quels États américains seront les premiers à adopter la nouvelle fonctionnalité lors de son lancement. .

Les rapports de confidentialité des applications, la navigation 3D détaillée dans CarPlay et les contacts hérités sont des fonctionnalités qui prendront un peu plus de temps à atterrir sur iOS 15 et iPadOS 15 également.

Où est le contrôle universel ?

Apple a fait une grosse affaire sur Universal Control, qui permettra aux utilisateurs d’utiliser de manière transparente le clavier et la souris d’un Mac avec un iPad à proximité et vice-versa, n’a jamais été vu dans la version bêta sur iPadOS 15 et macOS Monterey.

Voici comment Apple décrit cette fonctionnalité :

Un seul clavier et une seule souris ou un seul pavé tactile fonctionnent désormais de manière transparente entre votre Mac et votre iPad – ils se connectent même à plusieurs appareils du même. Déplacez votre curseur de votre Mac vers votre iPad, tapez sur votre Mac et il apparaît sur votre iPad.

Malheureusement, le contrôle universel prendra plus de temps, car macOS Monterey ne sera pas non plus lancé avec iOS 15 et iPadOS 15. Si Apple suit le modèle de l’année dernière, attendez-vous à Monterey dans les deux prochains mois.

iOS 15 : ça vaut le coup de le mettre à jour ou pas ?

iOS 15 n’est pas une refonte complète du système d’exploitation de l’iPhone, mais il apporte des fonctionnalités pratiques et des améliorations de la qualité de vie. Pour moi, la possibilité de définir différents modes de mise au point et de suivre mon iPhone même lorsqu’il est éteint est un gros problème.

Mais si vous ne voulez pas passer à iOS 15, Apple a également annoncé qu’il continuerait à prendre en charge iOS 14 afin que les utilisateurs ne manquent pas les correctifs de sécurité et de bogues, même s’ils décident de ne pas installer le dernier système d’exploitation d’Apple.

Il convient également de noter qu’Apple lance iCloud+ avec iOS 15 : sans payer plus, vous pouvez obtenir iCloud Private Relay, masquer votre e-mail et un nombre illimité de caméras vidéo sécurisées HomeKit.

iPadOS 15 : ça vaut le coup de le mettre à jour ou pas ?

iPadOS 15 apporte enfin un écran d’accueil repensé avec des widgets, mais après qu’Apple a annoncé le M1 iPad Pro, de nombreuses personnes avaient de plus grands espoirs pour les mises à jour logicielles de cette année.

Bien que vous puissiez facilement utiliser Split Screen et Slide Over, et qu’il existe de nouveaux raccourcis clavier, Apple n’a pas donné à iPadOS la refonte complète que certains utilisateurs espéraient.

Les applications Pro telles que Final Cut Pro et Xcode sont introuvables, et la seule chose qu’Apple donnera aux développeurs est une autre version de Swift Playgrounds où ils peuvent créer une application et l’envoyer à Apple pour la publier sur l’App Store.

Avec toute la puissance et les fonctionnalités sophistiquées de l’iPad Pro M1, Apple semble se retenir pour la prochaine grande étape. Peut être l’année prochaine.

Apple lancera iOS 15 et iPadOS 15 le 20 septembre. Voici la liste complète de tous les modèles d’iPhone et d’iPod touch pris en charge par iOS 15 :

iPhone 6s et 6s Plus iPhone SE (1re génération) iPhone 7 et 7 Plus iPhone 8 et 8 Plus iPhone X iPhone XR iPhone XS et XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro et 11 Pro Max iPhone 12 mini et iPhone 12 iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max iPhone SE (2e génération) iPod touch (7e génération)

Voici la liste complète de chaque iPad pris en charge par iPadOS 15 :

iPad Pro 12.9 (5e génération) ; iPad Pro 11 (3e génération) ; iPad Pro 12.9 (4e génération) ; iPad Pro 11 (2e génération) ; iPad Pro 12.9 (3e génération) ; iPad Pro 11 (1re génération) ; iPad Pro 12.9 (2e génération) ; iPad Pro 10.5 (2e génération) ; iPad Pro 12.9 (1re génération) iPad Pro 9.7 (1re génération) iPad Air (4e génération) ; iPad Air (3e génération) ; iPad Air (2e génération) ; iPad Mini (5e génération) ; iPad Mini (4e génération) iPad (8e génération); iPad (7e génération) ; iPad (6e génération) ; iPad (5e génération).

Conclure

Même si iOS 15 et iPadOS 15 sont considérés comme de petites mises à niveau, il y a beaucoup de fonctionnalités dont il faut se réjouir, même si certaines d’entre elles mettront un certain temps à atterrir sur votre iPhone et iPad.

L’une des choses les plus impressionnantes – avec le choix de ne pas mettre à jour votre appareil – est qu’Apple prend toujours en charge l’iPhone 6s et l’iPad Air 2. Certaines fonctionnalités, bien sûr, ne seront pas disponibles, mais vous pouvez toujours mettre à jour vos 5 ans. ancien téléphone et tablette avec les dernières fonctionnalités d’Apple.

Êtes-vous enthousiasmé par iOS 15 et iPadOS 15 ? allez-vous mettre à jour ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

