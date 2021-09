Devriez-vous passer à la dernière version d’Apple ?

Apple a enfin dévoilé la série iPhone 13, comprenant l’iPhone 13, l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. L’iPhone 12 Pro en particulier a reçu une mise à jour assez spectaculaire, obtenant la technologie de l’appareil photo qui n’était auparavant que sur l’iPhone 12 Pro Max, ainsi qu’un affichage à taux de rafraîchissement élevé.

Mais à quel point l’iPhone 13 Pro est-il meilleur que l’iPhone 12 Pro ? Et devriez-vous passer au dernier modèle si vous avez déjà l’iPhone 12 Pro ? On a mis les deux téléphones face à face pour le savoir. Notez que nous nous concentrons sur l’iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Pro et 13 Pro Max dans cette histoire. Vous pouvez voir notre comparaison entre l’iPhone 13 et l’iPhone 12 standard ici.

Conception et affichage de l’iPhone 13 Pro contre l’iPhone 12 Pro

iPhone 13 et iPhone 13 Pro Max : options de design et de couleur. Source de l’image : Apple Inc.

La forme et l’apparence de base de l’iPhone ont considérablement changé avec l’iPhone 12 Pro, et en tant que tel, nous ne nous attendions jamais à ce que l’iPhone 13 Pro et Pro Max subissent des changements de conception majeurs. Mais ils en reçoivent quelques-uns. Pour commencer, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ont un module de caméra beaucoup plus grand, qui vise à accueillir la nouvelle technologie de caméra dans les téléphones.

Les appareils iPhone 13 Pro ont également une encoche plus petite que ceux de la série iPhone 12. Ce n’est pas l’iPhone sans encoche que nous attendions avec impatience, mais c’est un pas dans la bonne direction. Et les nouveaux iPhones sont disponibles dans de nouvelles couleurs, y compris un magnifique nouveau modèle Sierra Blue.

L’affichage de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max bénéficie également d’une mise à niveau majeure. Apple apporte enfin un taux de rafraîchissement élevé à un iPhone. L’iPhone 13 Pro et le Pro Max bénéficient d’un écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement variable qui s’ajuste en fonction de ce que vous faites. Cela devrait donner une sensation beaucoup plus réactive et des animations plus fluides dans l’ensemble. Le nouvel écran offre également une luminosité maximale typique de 1 000 nits, supérieure à la luminosité de 800 nits de l’iPhone 12 Pro.

Spécifications et performances de l’iPhone 13 Pro contre l’iPhone 12 Pro

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Comme c’est la tradition pour les nouveaux modèles d’iPhone, l’iPhone 13 Pro propose également le dernier et le meilleur processeur mobile d’Apple, l’A15 Bionic. La nouvelle puce est toujours basée sur un processus de 5 nm, mais elle devrait tout de même offrir un gain de performances décent par rapport à l’A14 Bionic l’année dernière. Apple affirme que la nouvelle puce fournira 15 000 milliards d’opérations par seconde, contre 11 000 milliards par rapport à l’année dernière. La nouvelle puce dispose également d’un GPU à 5 cœurs, ce qui devrait contribuer à améliorer les performances graphiques.

Alors que l’iPhone 13 Pro offrira de meilleures performances que l’iPhone 12 Pro, en réalité, les deux téléphones géreront facilement tout ce que vous pouvez leur lancer.

Les derniers iPhones bénéficient également d’une autre option de stockage. L’iPhone 12 Pro est disponible en options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go, tandis que l’iPhone 13 Pro ajoute une option de 1 To.

Durée de vie et charge de la batterie iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro

Le port de charge Lightning de l’iPhone 12 Pro. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Tous les modèles d’iPhone 13 et d’iPhone 12 prennent en charge la charge rapide, la charge sans fil Qi et la charge MagSafe. En d’autres termes, ils sont assez polyvalents en termes de capacités de charge.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, cependant, ont une batterie plus grande et, malgré l’affichage à taux de rafraîchissement élevé, devraient durer plus longtemps avec une seule charge. Selon Apple, l’iPhone 13 Pro offrira jusqu’à 22 heures de lecture vidéo, ce qui dépasse largement les 17 heures proposées par l’iPhone 12 Pro. L’iPhone 13 Pro Max atteint 28 heures, contre 20 heures sur l’iPhone 12 Pro Max. C’est une amélioration assez impressionnante.

Appareils photo iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro

Source de l’image : Apple Inc.

Alors que l’iPhone 12 Pro Max offrait un meilleur appareil photo que l’iPhone 12 Pro standard, ce n’est pas le cas pour la série iPhone 13. Maintenant, vous pouvez choisir votre téléphone uniquement en fonction de la taille.

Comme la dernière génération, l’iPhone 13 Pro propose une configuration triple caméra, avec un appareil photo principal de 12 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels. Sur l’iPhone 13 Pro et Pro Max, cet appareil photo téléobjectif offre un zoom optique 3x, au lieu du 2x sur l’iPhone 12 Pro, et 2,5x sur l’iPhone 12 Pro Max.

Les deux modèles d’iPhone 13 Pro disposent de la technologie de stabilisation par déplacement du capteur de l’iPhone 12 Pro Max. Ils ont également une ouverture plus large sur les appareils photo principaux et ultra-larges, et prennent en charge la nouvelle fonctionnalité Styles photographiques, qui est essentiellement un système de filtre basé sur l’IA. De plus, vous bénéficierez de la prise en charge du nouveau mode cinématique d’Apple, qui vous permet d’ajuster la mise au point entre les sujets tout en filmant une vidéo. Enfin, vous bénéficierez d’une prise en charge du format ProRes d’Apple.

Sûr de dire, bien que l’appareil photo de la série iPhone 12 soit excellent, la série iPhone 13 propose de sérieuses améliorations.

Conclusion

L’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max offrent définitivement des mises à niveau par rapport à la dernière génération. Sur l’iPhone 13, vous obtiendrez ce superbe écran ProMotion, ainsi que de meilleures performances, de sérieuses mises à niveau de l’appareil photo et une meilleure autonomie de la batterie. Rien ici n’est vraiment radical – mais tout cela s’ajoute à une bien meilleure expérience globale.

Dois-je acheter l’iPhone 13 Pro ou l’iPhone 12 Pro ?

Bien que l’iPhone 13 Pro représente définitivement une mise à niveau par rapport à l’iPhone 12 Pro, ce n’est probablement pas tout à fait une mise à niveau dont vous pouvez profiter si vous possédez déjà un iPhone 12 Pro. Bien sûr, si vous avez de l’argent à dépenser, vous adorerez les nouvelles fonctionnalités, mais sinon, cela vaut la peine de retarder une autre année.

Cette histoire change si vous avez un téléphone plus ancien. Si vous avez un iPhone 11 ou plus ancien et que vous pouvez vous permettre un nouveau téléphone, cela vaut vraiment la peine d’acheter l’iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max. Ce sont d’excellents téléphones qui offrent la meilleure expérience iPhone à ce jour.

