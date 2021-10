Devriez-vous tuer McKay ou le laisser vivre dans Far Cry 6 ?

Que ce soit pour tuer McKay dans Far Cry 6 ou le laisser vivre peut sembler une grande décision, mais ce n’est vraiment pas le cas.

Une fois que vous avez terminé les principales opérations à El Este, vous êtes confronté à la question de savoir quoi faire avec l’intrus Yanqui. Comme la plupart des choses dans Far Cry 6, cependant, votre choix a des effets limités.

Far Cry 6 tue McKay – Que se passe-t-il si vous tuez McKay



Alors que l’opération se termine, Dani reçoit un appel de Juan Cortez sur l’évolution de la situation. L’idée est de laisser McKay s’échapper en Amérique, mais depuis quand Dani respecte-t-il les règles ?

Vous pouvez mettre fin à McKay à tout moment si vous le souhaitez, et c’est le seul moyen d’obtenir une pièce d’équipement rare : les « Canadiens, quoi ? » engrenage de poignet. C’est un équipement très situationnel qui garantit aux ennemis de perdre des pesos lorsqu’ils sont vaincus, mais seulement si vous les battez avec du poison.

Si vous portez une arme avec le mod de munitions pour cartouches empoisonnées, les Canadiens, quoi ? est un moyen solide de cultiver des pesos. Sinon, vous obtenez à peu près la satisfaction de voir McKay obtenir son dû.

Far Cry 6 tue McKay – Que se passe-t-il si vous laissez McKay vivre



Laisser McKay vivre est le choix par défaut et vous oblige simplement à ne rien faire pendant que l’histoire se déroule. Il quittera le bateau comme prévu et s’envolera vers le coucher de soleil américain, mais pas avant de vous avoir offert 5 000 pesos. C’est une somme dérisoire, et vous pouvez facilement collecter plus de pesos simplement en pillant les bases du FND, en terminant des chasses au trésor – ou en tuant McKay et en utilisant son équipement de poignet pour cultiver des pesos.

Pourtant, le résultat importe finalement peu. Faites ce que vous pensez qui convient le mieux à votre version de Dani, puis passez à la mission suivante.

Si vous cherchez à découvrir tout ce que Far Cry 6 a à offrir, jetez également un coup d’œil à la chasse au trésor Cache Money et à la chasse à la marée montante. Les armes et les objets avec lesquels ils vous récompensent rendent certaines des missions les plus difficiles, telles que Paint the Town, beaucoup plus faciles à gérer. Il est également utile d’avoir le bon Supremo et les bonnes armes pour le travail.