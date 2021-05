Devrions-nous arrêter de l’utiliser lorsque nous en avons terminé avec COVID-19?

28/05/2021 à 11:43 CEST

L’usage du masque, bien qu’il soit nouveau dans notre pays, en Espagne, est très répandu dans une bonne poignée de pays à travers le monde.

Était en La Chine où son utilisation a été développée en 1910 et a fini par se répandre dans le monde entier. Tout, comme aujourd’hui, pour enrayer une maladie qui a pratiquement anéanti la population de la grande ville de Harbin.

Des dizaines de milliers de personnes sont mortes dans toute la région du nord-est de la Chine à cause d’un virus qui a poussé les personnes touchées à cracher du sang et à une affection dermatologique notable sur leur peau.

Le gouvernement et les autorités sanitaires ne savaient pas comment arrêter cette épidémie et l’idée des masques est venue de l’esprit clair du Docteur Wu Lien-Teh, un brillant jeune médecin chinois formé à Cambridge et originaire de Malaisie britannique. Un scientifique de prestige reconnu qui, après avoir effectué plusieurs autopsies, a comparé la bactérie à l’origine de ce virus inconnu à celle qui avait tué des millions de personnes à cause de la peste bubonique.

Le soi-disant fléau de Mandchourie il a commencé à être traité comme une maladie respiratoire et le Docteur Wu Lien-Teh a demandé à toute la population de porter des masques.

Jusque-là, certains membres du personnel médical tels que les chirurgiens utilisaient des masques faits d’un coton et enveloppés dans de la gaze. Wu a ajouté à ce “dispositif” d’autres écrans faciaux et les a répandus dans toute la population.

En seulement quatre mois après avoir pris cette décision, l’épidémie avait disparu de la Mandchourie.

Cette étape historique a changé la médecine et la gestion des épidémies à mesure que l’utilisation des masques a été adoptée dans le monde entier.

Le docteur Wu Lien-Teh a été considéré depuis lors “L’homme derrière le masque” Bien que, comme le dit l’histoire, l’utilisation de masques avait déjà été identifiée dans d’autres parties du monde, avant 1910 et avant l’arrivée de Wu en Mandchourie.

Une réalité qui était alors comprise comme une victoire sociale au même titre que dans ce même pays, la Chine, était comprise comme une réussite commune après l’explosion en 2002 et 2003 de l’épidémie de SRAS.

L’utilisation des masques, maintenant et à l’époque du Dr Wu Lien-Teh, n’est efficace que si elle est utilisée et se démocratise dans toute la société.

Le masque du docteur Wu

La proposition de santé de Wu était basé sur une idée de l’époque victorienne utilisée en Occident. Là, ils ont utilisé des masques conçus par des couches rembourrées de coton et de gaze et finis avec des cordes afin que celui qui les porte puisse l’ajuster à sa tête.

Une invention simple et vraiment bon marché à fabriquer qui a ensuite été utilisée dans les espaces publics lors des différentes épidémies que le pays a connues de méningite et de choléra.

Ruth Rogaski, un historien médical de l’Université Vanderbilt spécialisé dans l’étude de la dynastie Qing et de la Chine moderne, souligne dans des déclarations aux médias américains que «les épidémies peuvent servir de points de basculement, d’opportunités pour repenser, moderniser et même révolutionner les approches de la santé».

Une situation qui peut se produire maintenant, si elle n’a pas déjà commencé à se produire, partout dans le monde après avoir subi les ravages de la pandémie COVID-19. De tout cela, le plus important que l’on puisse déduire est la nécessité d’utiliser des masques non seulement pour contenir cette pandémie actuelle mais aussi pour repenser pour l’avenir comment nous agissons face à un rhume ou une grippe.

L’efficacité prouvée du masque

Un peu plus d’un an s’est écoulé depuis que l’usage obligatoire d’un masque a été décrété en Espagne pour empêcher la propagation du COVID-19[feminine.

Une décision qui à l’époque nous bouleversait tous par manque d’habitude, mais qui est désormais très normalisée et est même comprise comme une barrière fondamentale à la lutte contre le coronavirus.

Nous avons utilisé des masques hygiéniques, FFP2, FFP3 & mldr; tissu, lavable & mldr; Un énorme marché s’est ouvert au cours des quatorze derniers mois pour de nombreuses marques et fabricants.

De nos jours, de nombreux experts se prononcent sur le moment opportun pour arrêter d’utiliser le masque.

En l’absence de tout type de décision du gouvernement espagnol, si elle arrive, le Centre européen de contrôle des maladies recommande de rendre l’utilisation du masque plus flexible, au moins chez les personnes qui ont déjà été vaccinées avec le calendrier complet.

Mais tous les experts du domaine ne sont pas d’accord sur cette idée. Certains pensent qu’il est essentiel d’atteindre des chiffres d’immunité plus élevés et d’autres insistent sur l’importance que l’incidence cumulée, actuellement d’environ 125 infections pour 100 000 habitants, soit beaucoup plus faible.

La tendance à assouplir son utilisation, au moins dans les espaces ouverts et à l’extérieur, a déjà été revendiquée par différentes associations comme l’Association de Santé Publique de Madrid: «Cette mesure (celle du caractère obligatoire du masque) est déjà absurde qui oblige à porter des masques dans des environnements à risque faible ou nul, comme sur le terrain, tout en maintenant des exceptions à leur utilisation dans des environnements à risque avéré, tels que les intérieurs de travail ».

La fin de l’utilisation du masque serait une mesure qui assouplirait les restrictions et nous aiderait à commencer à voir la lumière au bout du tunnel, mais devrions-nous arrêter d’utiliser le masque lorsque nous aurons terminé avec COVID-19?

Comment le masque a aidé à arrêter d’autres maladies en 2020

Les données confirment que l’utilisation d’un masque l’hiver dernier a permis de mettre fin radicalement à la grippe en Espagne, entre autres maladies et virus.

Il n’y a que cinq cas de grippe que le pays a détectés tout au long de la saison, selon les informations du système national de surveillance. Quelques chiffres, une tendance qui s’étend à tout le continent européen.

le Système de surveillance de la grippe en Espagne (SVGE) est composé d’épidémiologistes et de virologues, du Centre National d’Epidémiologie (CNE) et du Centre National de Microbiologie (CNM) de l’Institut de Santé Carlos III (ISCIII).

«Les différentes mesures d’hygiène et de distanciation sociale mises en œuvre par les États membres pour réduire la transmission du virus SRAS-CoV-2 ont probablement contribué à réduire la transmission du virus grippal», indique l’Organisation mondiale de la santé dans son dernier rapport.

Avec les chiffres en main, et comme cela se produit dans d’autres pays, en particulier sur le continent asiatique, peut-être, l’utilisation du masque, même à des moments précis de l’année, est là pour durer.