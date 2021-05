Devrions-nous laisser la Chine contrôler notre approvisionnement énergétique? ⋆ 10z viral

L’énergie «verte» est une idée terrible pour de nombreuses raisons. L’un des plus fondamentaux est qu’il repose sur des sources d’énergie intermittentes de faible intensité comme le vent et le solaire, qui en termes pratiques sont largement inférieurs aux combustibles fossiles ou à l’énergie nucléaire, et tente de faire fonctionner ces sources peu fiables grâce au support magique des batteries. .

Y a-t-il suffisamment de batteries dans le monde pour réaliser les rêves des écologistes? Bien sûr que non. Mon collègue Isaac Orr a créé ce simple diagramme à barres qui compare la capacité totale de la batterie projetée dans le monde à partir de 2030 avec la consommation d’électricité en 2019 d’un seul État, le Minnesota:

L’idée que les batteries chargées par des sources «vertes» inefficaces satisferont d’une manière ou d’une autre les besoins énergétiques mondiaux à tout moment dans le futur est évidemment un fantasme. Pourtant, étant donné que de vastes sommes d’argent sont en jeu, la question de savoir comment d’énormes quantités de batteries peuvent être produites est sérieusement envisagée. Il s’avère que les Chinois ont réquisitionné l’essentiel des ressources qui seraient nécessaires.

La question de la batterie se pose le plus immédiatement dans le contexte des véhicules électriques. Du télégraphe:

Les ministres envisagent la création d’un stock national de métaux dits de terres rares au milieu des craintes grandissantes que les efforts de la Grande-Bretagne pour adopter des voitures électriques soient menacés par la mainmise chinoise sur les approvisionnements. Il est entendu que les responsables du Department for Business discutent des options pour protéger l’accès du Royaume-Uni aux matériaux vitaux, notamment le lithium et le cobalt, qui sont essentiels pour les batteries et font partie d’une flambée mondiale des prix des produits de base alors que les attentes augmentent pour une demande massive.

***

Les mouvements en sont à un stade précoce et surviennent alors que les craintes grandissent que la Chine accapare impitoyablement le marché des métaux nécessaires à la révolution verte mondiale.

Il n’y aura pas de «révolution verte mondiale». Ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles.

L’agence a déclaré que trois pays dominent les approvisionnements en lithium, cobalt et terres rares et sont conjointement responsables de 75% de la production mondiale. Dans certains cas, un seul pays est responsable d’environ la moitié de la production mondiale.

***

La République démocratique du Congo et la Chine étaient à l’origine de 70% et 60% de la production mondiale de cobalt et d’autres éléments de terres rares respectivement en 2019, a déclaré l’AIE. Le Chili est également un producteur majeur. La concentration est encore plus élevée pour les opérations de traitement. La Chine raffine environ 35% de tout le nickel mondial, entre 50% et 70% de lithium et de cobalt et près de 90% d’autres éléments de terres rares.

Quelqu’un a-t-il découvert s’il y avait suffisamment de lithium dans le monde (sans parler des éléments «terres rares» les plus obscurs) pour fabriquer les grandes quantités de batteries nécessaires pour rendre la «révolution verte» même à distance possible, bien qu’incroyablement inefficace et coûteuse? Je n’ai vu aucune analyse de ce genre.

Quant au cobalt, le Congo est la principale source. Nous avons du cobalt aux États-Unis, la plupart se trouvant dans le Minnesota. Mais les écologistes du Minnesota – les mêmes personnes qui insistent sur le fait que les «batteries» sont la clé de notre avenir – refusent de permettre son exploitation minière.

Les gouvernements occidentaux imposent l’utilisation de véhicules électriques, mais ces véhicules ne peuvent pas fonctionner sans une capacité de batterie qui dépasse largement ce qui existe réellement. L’idéologie «verte» est en collision avec la réalité. Et, entre autres problèmes, la réalité traverse la Chine.

Il y a deux mois, Benchmark Mineral Intelligence a prédit que la demande de blocs d’alimentation pour voitures augmentera de 40% par an jusqu’en au moins 2025 rien qu’en Europe, créant une course aux armements parmi les fabricants pour obtenir le lithium. À l’automne, une analyse de l’Union européenne a averti que les approvisionnements en lithium devront être multipliés par près de 20 et que la production de cobalt devrait être multipliée par cinq d’ici 2030 si le bloc veut atteindre ses objectifs.

Les écologistes envisagent donc la plus grande explosion minière de l’histoire du monde, tout en bloquant le développement de toute mine aux États-Unis ou en Europe.

Nous sommes sur une trajectoire de collision avec une catastrophe aux multiples facettes:

1) Les gouvernements imposent des véhicules électriques et d’autres mesures d’énergie «verte» même si les mandats ne peuvent pas être remplis.

2) Des milliards de dollars sont dépensés dans un effort futile pour satisfaire ces mandats, enrichissant une poignée de développeurs, de lobbyistes et de services publics politiquement connectés, mais appauvrissant le reste d’entre nous.

3) Les matériaux nécessaires à la «révolution verte» peuvent exister ou non sur la planète Terre, mais dans la mesure où ils existent, ils sont largement contrôlés par les communistes chinois.

4) Le PCC sera donc largement enrichi par la hausse des prix des métaux et des terres rares qu’il contrôle, tout en lui donnant un droit de veto sur notre capacité à fonctionner qu’il utilisera sans aucun doute pour renforcer son pouvoir géopolitique. Peut-être que Joe Biden est tellement stupide qu’il ne comprend pas cela. Peut être pas.

5) Enfin, tout l’édifice «vert» s’écroulera en cas de catastrophe car l’énergie devient prohibitive, mettant notre industrie dans une position désavantageuse vis-à-vis de la Chine et d’autres pays, les batteries tant attendues ne sont pas disponibles à n’importe quel prix , et il devient évident, même pour l’écologiste le plus stupide, que toute la «révolution verte» était un fantasme pathétique.

C’est la voie sur laquelle nous nous trouvons, et tout l’establishment américain, depuis les écoles primaires publiques, s’est engagé dans cette voie vers la catastrophe. La fin du jeu ne fait aucun doute. «L’énergie verte» s’effondrera dans un échec ignominieux. Mais les dommages causés en cours de route seront incalculables et pourraient bien conduire les États-Unis à renoncer à leur position de puissance économique n ° 1 au monde.