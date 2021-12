Devrions-nous supprimer la priorité des engagements en 2022 ?

C’est un titre étrange, n’est-ce pas ? Après tout, les engagements sont la pierre angulaire du marketing des médias sociaux. Pourquoi diable voudrions-nous les dé-prioriser dans nos programmes au cours de l’année à venir ?

Permettez-moi de faire le cas.

Mais d’abord, permettez-moi de vous rappeler la toile de fond. Les médias sociaux ne sont pas le même espace que lorsque j’ai commencé dans cette entreprise en 2009. À l’époque, les engagements étaient tout. Les discussions sur Twitter étaient populaires (tous les engagements). Les publications Facebook auraient des centaines de commentaires avec des conversations actives dans les fils de discussion. Les engagements étaient au centre de nos préoccupations, sans aucun doute.

Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. Les marques se sont concentrées sur l’utilisation des réseaux sociaux pour vendre. La publicité a pris le dessus. Et, beaucoup de gens sont tout simplement fatigués de « s’engager » sur les réseaux sociaux, pour diverses raisons.

Donc, dans ce contexte, voici 3 raisons pour lesquelles je pense que vous voudrez peut-être réfléchir longuement et sérieusement à la suppression des engagements dans le cadre de notre stratégie de médias sociaux en 2022 :

1 : Les comportements des gens ont changé sur les principaux réseaux sociaux

Prenons l’exemple de Twitter. Pew a récemment eu des recherches très intéressantes qui éclairent précisément ce point. Pour commencer, la plupart des gens sur Twitter ne tweetent pas beaucoup et ne voient pas de likes ou de retweets sur les quelques tweets qu’ils partagent.

Traduction : La plupart des gens sur Twitter rôdent. Plus précisément, ils recherchent des nouvelles et des informations à consommer ou ils cherchent à se divertir – les recherches de Pew ont révélé exactement cela dans son récent rapport.

Conclusion : la plupart des gens ne vont pas sur Twitter pour s’engager. Ils vont s’informer ou se divertir.

2 : Engagements généralement = j’aime

En 2021, j’ai réalisé plusieurs audits sur les réseaux sociaux. Et un thème récurrent dans la plupart de ces audits a été que les engagements sont TRÈS lourds en likes. En d’autres termes, les marques ne voient pas autant de commentaires et de partages qu’elles le souhaiteraient. L’engagement est devenu une question de likes. Et ce n’est pas génial étant donné que l’équivalent est, de loin, la forme d’engagement la plus passive. Pensez à vos propres comportements sur les réseaux sociaux : à quels types de choses donnez-vous un « j’aime » ? Si vous êtes comme la plupart des gens, plein de choses ! Cependant, à quelle fréquence commentez-vous ou partagez-vous une publication ? Probablement pas tant que ça. C’est la tendance générale et c’est en grande partie pourquoi je pense que nous devrions tous examiner de plus près nos chiffres d’engagement. À tout le moins, nous devrions probablement séparer les engagements par likes, commentaires et partages, ou leur donner un poids (1 point pour un like, 3 pour un commentaire et 5 pour un partage). Cela nous aiderait à mieux comprendre à quoi ressemble un engagement significatif.

3: Dans de nombreux cas, les marques ne s’engagent même pas en retour !

J’en parle depuis des années – la tendance des marques à publier du contenu sur les réseaux sociaux, à recevoir des commentaires de fans/clients/prospects et à ne pas répondre ou reconnaître ces commentaires. Croyez-moi, c’est bien plus courant que vous ne le pensez ! Si nous, en tant que marques, n’allons pas prendre le temps de donner la priorité à l’engagement des fans lorsqu’ils prennent le temps de s’engager avec nous, à quoi cela sert-il ? Pour moi, il semble que les marques ne font que courir après des engagements – elles ne sont pas vraiment intéressées à parler aux clients et aux prospects.

Jetons un coup d’œil à McDonald’s sur LinkedIn. Grande entreprise, non? L’engagement est sans aucun doute une priorité pour eux sur tous les réseaux sociaux. Mais voici un article populaire qu’ils ont publié récemment avec près de 40 commentaires, dont aucun n’a été reconnu ni répondu par l’équipe McD’s :

Voici un aperçu de quelques-uns des commentaires qui sont restés sans réponse.

Non seulement McD’s n’a pas répondu, mais ils n’ont même pas « aimé » ces commentaires ! Et la plupart d’entre eux étaient des commentaires positifs de fans, d’employés et d’anciens employés.

Encore une fois, je pourrais vous donner de nombreux exemples. McDonald’s n’est pas le seul.

Alors, peut-être qu’il est logique de dé-prioriser les engagements pour 2022 étant donné tout cela, n’est-ce pas ? Encore une fois, je ne dis pas que vous vous éloignez complètement du suivi et de la mesure des engagements, mais si vous voyez les mêmes signaux que ceux que j’ai décrits ci-dessus dans votre secteur, il peut être judicieux de repenser vos objectifs et vos KPI du point de vue du marketing des médias sociaux.