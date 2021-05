Devyani International IPO: Pizza Hut, KFC, l’opérateur Costa Coffee dépose des papiers d’introduction en bourse de 1400 crores Rs avec SEBI

Les revenus d’exploitation des magasins KFC et Pizza Hut ont représenté ensemble 76,08%, 77,49% et 92,28% du total des revenus d’exploitation de Devyani International. (Image .)

Devyani International, le plus grand franchisé de Pizza Hut, KFC et Costa Coffee, a déposé un projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) auprès du régulateur du marché SEBI pour lancer une introduction en bourse de 1400 crores Rs. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 400 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de 12,5 crores d’actions par l’investisseur vendeur, Dunearn Investments (Mauritius) Pte. Ltd, une filiale à 100% de Temasek Holdings et des actionnaires promoteurs de vente, RJ Corp Ltd. Ce sera la troisième chaîne de restaurants à proposer une introduction en bourse ces derniers temps, après la cotation réussie de Burger King India et de Barbeque-Nation Hospitality . En outre, Mme Bectors Food Specialties, le plus grand fournisseur de petits pains aux chaînes QSR telles que McDonald’s, KFC, Burger King et Carl’s Jr, a également fait ses débuts en bourse l’année dernière en décembre.

Tout ce que vous devez savoir sur l’introduction en bourse de Devyani International

– Les banquiers d’investissement désignés pour l’émission sont Kotak Mahindra Capital Company Ltd, CLSA India Pvt Ltd, Edelweiss Financial Services Ltd et Motilal Oswal Investment Advisors Ltd.

– Devyani International rejoindra les goûts de Jubilant FoodWorks Ltd, Westlife Development Ltd et Burger King India, dès son inscription. Le ratio P / E moyen de l’industrie est de 132,93x.

– La société a prévu d’utiliser le produit net pour financer le remboursement / remboursement anticipé de tout ou partie de ses emprunts d’une valeur de Rs 357,8 crore et à des fins générales de l’entreprise.

– Devyani est la plus grande société QSR en Inde à être cotée sur Swiggy et a été l’une des plus grandes sociétés QSR en Inde à être cotée sur la plate-forme Zomato en 2019 et 2020. On s’attend à ce que la valeur de vente de l’industrie QSR augmente de un TCAC de 12,4% entre 2020 et 25.

– Devyani International Ltd a commencé sa relation avec Yum en 1997 avec son premier magasin Pizza Hut à Jaipur. C’est également un franchisé de la marque Costa Coffee et exploite actuellement 297 magasins Pizza Hut, 264 magasins KFC et 44 Costa Coffee au 31 mars 2021 en Inde. Entre mars 2019 et 2021, les magasins de la marque principale ont enregistré une croissance du TCAC de 13,58%, passant de 469 magasins à 605 magasins et la société attribue son succès et ses efforts de croissance continue à ses 9356 employés, selon DRHP.

– Les revenus d’exploitation des magasins KFC et Pizza Hut représentaient ensemble 76,08%, 77,49% et 92,28% du total des revenus d’exploitation de Devyani International, aux exercices financiers 2019, 2020 et 2021, respectivement.

– Devyani International Ltd est dirigé par Ravi Kant Jaipuria, promoteur, RJ Corp et Virag Joshi, président et chef de la direction, qui a été un stratège clé des efforts d’expansion de la société en plus de l’équipe de direction composée de Manish Dawar, directeur et chef de Wholetime Directeur financier, Rajat Luthra, PDG – KFC et Amitabh Negi, PDG – Pizza Hut.

– Au milieu de la pandémie COVID-19, Devyani a continué d’élargir son réseau de magasins et a ouvert 109 magasins dans son activité de marque principale au cours des 6 derniers mois. KFC et Pizza Hut ont été parmi les premiers à déployer la livraison sans contact en mai 2020 et juin 2020, respectivement.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.