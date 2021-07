Devyani International IPO prix bande fixée à Rs 86-90 par action; le numéro ouvre la semaine prochaine

L’introduction en bourse de Devyani International consiste en une nouvelle émission d’actions et une offre de vente.

Devyani International, le plus grand opérateur de restaurants à service rapide (QSR) de renom tels que KFC, Costa Coffee et Pizza Hut, a fixé la fourchette de prix pour sa prochaine introduction en bourse à Rs 86-90 par action. À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, la société cherchera à lever 1 838 crores de roupies sur le marché primaire. L’introduction en bourse de Devyani International s’ouvre la semaine prochaine le 4 août et restera ouverte aux souscriptions jusqu’au 6 août. Cela en fera la troisième chaîne de restaurants à lever des fonds par le biais d’une introduction en bourse ces derniers temps, après l’inscription réussie de Burger King India et Barbeque Nation Hospitality.

L’introduction en bourse de Devyani Internationa consiste en une nouvelle émission d’actions et une offre de vente. La société augmentera Rs 440 crore grâce à une nouvelle émission d’actions tandis que les actionnaires existants vendront 15,53 crore d’actions, ce qui se traduit par Rs 1 398 crore à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. Les investisseurs peuvent faire une offre pour l’émission dans un lot de 165 actions de participation et en multiples par la suite. À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, l’investissement minimum pour l’introduction en bourse serait de Rs 14 850 par investisseur.

75 % de la totalité de l’émission seront réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), tandis que 15 % seront réservés aux investisseurs non institutionnels (NII) et 10 % aux investisseurs particuliers. Devyani International a également réservé 5,50 actions lakh à ses employés. Une fois son introduction en bourse réussie, Devyani International rejoindra Jubilant FoodWorks Ltd, Westlife Development Ltd et Burger King India.

