Devyani International IPO s’ouvre aujourd’hui, les investisseurs d’ancrage pompent Rs 824 crore, devriez-vous vous abonner?

L’introduction en bourse de Devyani International s’ouvre aujourd’hui à la souscription

L’introduction en bourse de Rs 1,838 crore de Devyani International s’ouvre aujourd’hui à la souscription. La société est le plus grand franchisé de Yum Brands en Inde et fait partie des plus grands exploitants de chaînes de restaurants à service rapide exploitant des marques telles que KFC, Pizza Hut et Taco Bell. L’émission publique de la société est un mélange d’une nouvelle émission d’actions et d’une offre de vente par les actionnaires existants. Avant l’introduction en bourse, Devyani International a levé 824 crores de roupies auprès d’investisseurs clés, dont des investisseurs étrangers de renom. L’introduction en bourse restera ouverte à la souscription jusqu’au 6 août.

À propos du problème

Les investisseurs peuvent enchérir pour l’émission dans une fourchette de prix fixe de 86 à 90 Rs par action, dans un lot de 165 actions, ce qui se traduit par un investissement minimum de 14 850 Rs. Sur l’émission totale, 1 398 crore de Rs est une offre de vente, tandis que le crore de Rs 440 restant est une nouvelle émission d’actions d’une valeur nominale de 1 Rs par action. 75% de la totalité de l’émission est réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), tandis que 15% sont destinés aux investisseurs non institutionnels (NII) et les 10% restants aux investisseurs particuliers. Devyani International cherche à rembourser ou à rembourser par anticipation tout ou partie des emprunts de la société en utilisant les fonds levés grâce à la nouvelle émission. Actuellement, le groupe promoteur détient une participation de 75,8 % dans la société, qui sera ramenée à 65,2 % après l’émission. La participation publique augmentera à 34,8% contre 24,2% actuellement. Avant l’introduction en bourse, les actions de Devyani International se négociaient à une prime de Rs 64 par action.

Les investisseurs d’ancrage pompent en Rs 824 crore

Avant l’introduction en bourse, Devyani International a alloué 9,16 crores d’actions à 63 investisseurs principaux pour Rs 824 crore à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. Abu Dhabi Investment Authority, Fidelity Funds, Goldman Sachs, le gouvernement de Singapour, Nomura, Vantagetrust, CLSA Global, BNP Paribas, Kuwait Investment Authority et Macquarie sont quelques-uns des principaux investisseurs étrangers qui ont pris une participation dans l’entreprise par le biais d’un investissement d’ancrage. . ICICI Prudentiel. Tata Mutual Fund, Mirae Asset, Sundram Mutual Funds, Nippon Life India et Aditya Birla Sun Life font partie des investisseurs nationaux qui ont investi dans la société.

Faut-il s’abonner ?

Devyani International a une présence mondiale avec plus de 50 000 restaurants dans plus de 150 pays, à la fin de 2020. « Compte tenu de l’EBITDA ajusté de l’exercice 21 de Rs 1789,23 sur une base post-émission, la société va s’inscrire à EV/EBITDA de 62,39 avec une capitalisation boursière de 1 08 227 millions de roupies, tandis que ses pairs, à savoir Jubilant Food et Westlife Development, se négocient à un EV/EBITDA de 66,02 et 206,11 respectivement », ont déclaré les analystes de Marwadi Financial Services.

Devyani International exploite 3 secteurs d’activité, notamment. Principales activités des marques (magasins KFC, Pizza Hut et Costa Coffee en Inde), affaires internationales et autres activités au cours des trois derniers exercices. La société de bourse a une cote « S’abonner » à l’introduction en bourse.

Les analystes d’Angel Broking évaluent Devyani International sur l’EV/Ventes post-émission FY2021 à -9,9x à (à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix d’émission), ce qui, selon eux, est faible par rapport à des pairs tels que Jubilant Foodworks-15,4x, Burger King India -14,8x et Westlife Development – ​​10x. « Devyani International a une meilleure marge d’exploitation par rapport à Westlife Development & Burger king. Nous pensons que cette valorisation se situe à des niveaux raisonnables. Ainsi, nous recommandons une note d’abonnement sur le problème », ont-ils ajouté.

