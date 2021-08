Devyani International, Windlas, Exxaro, listes de Krsnaa, Coal India, Tata Steel, Vodafone Idea en bref

Les analystes s’attendent à ce que le marché des actions poursuive sa forte dynamique positive, car les activités économiques devraient encore s’accélérer avec l’assouplissement des mesures de verrouillage.

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 affichaient un départ négatif le premier jour de la semaine, après avoir atteint de nouveaux sommets à vie lors de la session précédente. En l’absence de tout événement majeur sur les marchés nationaux, les marchés s’inspireront des marchés mondiaux. Outre les tendances du dollar roupie et les mouvements des investisseurs institutionnels étrangers, le mouvement des prix du brut Brent serait également surveillé par les investisseurs. Les analystes s’attendent à ce que le marché des actions poursuive sa forte dynamique positive, car les activités économiques devraient encore s’accélérer avec l’assouplissement des mesures de verrouillage. « La saison des résultats est maintenant largement terminée, les bénéfices des entreprises étant en ligne et supérieurs aux attentes. À l’avenir, nous nous attendons à ce que les bénéfices des entreprises continuent de s’améliorer à mesure que l’économie s’ouvre et que les tendances en matière de vaccination s’améliorent », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Des actions à surveiller

Liste de Devyani, Windlas, Exxaro, Krishna : Aujourd’hui, tous les regards seraient tournés vers la cotation de quatre introductions en bourse récemment conclues : Devyani International, Windlas Biotech, Exxaro Tiles et Krsnaa Diagnostics.

Nouvelles connexes

Le net de l’ONGC s’envole de 800% au premier trimestre Burger King, IRFC, ONGC, HAL, Eicher Motors, Ashok Leyland, ITC, Tata Steel, les actions PFC en bref Zomato, Tata Steel, BPCL, Indian Oil, Yes Bank, Tata Power, Chemplast, Aptus IPO, actions IRCTC en bref

Charbon de l’Inde : Coal India Ltd a fixé un objectif de dépenses en capital de 17 000 crores de roupies pour l’exercice 2021-22, soit environ 4 000 crores de roupies de plus que ses dépenses de l’année dernière, a déclaré dimanche un responsable.

Tata en acier : Tata Steel a engagé une dépense en capital de 3 000 crores de roupies pour ses opérations européennes, car son objectif est de rendre l’entreprise “plus forte”, a déclaré le PDG et directeur général de la société, TV Narendran.

GNL Petronet : Le plus grand importateur de gaz de l’Inde, Petronet LNG, a enregistré une augmentation de 22,2% en glissement annuel (en glissement annuel) de son bénéfice net à Rs 635,7 crore sur une base autonome pour le trimestre clos le 30 juin.

Idée Vodafone : La perte nette de Vodafone Idea a encore augmenté, atteignant Rs 7 319 crore pour le trimestre avril-juin. La perte nette est beaucoup plus élevée que ce que l’analyste attendait à Rs 6 387 crore, et plus large par rapport à la perte du trimestre précédent de Rs 7 023 crore.

Bijoutier PC : PC Jeweler a annoncé samedi une réduction de la perte nette à Rs 65,58 crore pour le premier trimestre clos le 30 juin 2021.

ONGC : Le bénéfice net de la société d’État Oil and Natural Gas Corp (ONGC) a grimpé de près de 800 % au premier trimestre de l’exercice en cours, après que le doublement des prix du pétrole ait compensé la baisse de la production.

