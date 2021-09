DEX Aggregator 1Inch pour prendre en charge Arbitrum-The ETH Scaling Solution

in

Le DEX Aggregator 1Inch fournira un support pour la solution de mise à l’échelle d’Etheruem Arbitrum car son protocole de commande limite 1Inch et le protocole d’agrégation sont tous en direct sur Arbitrum One, alors découvrons-en plus dans nos dernières actualités Ethereum.

L’agrégateur DEX 1inch prend en charge la solution de mise à l’échelle d’Ethereum Arbitrum et en tant que cumul optimiste, il permet de réduire les frais de transaction et d’accélérer les confirmations. 1 pouce a ajouté la prise en charge de la solution de mise à l’échelle Arbitrum d’Ethereum selon l’annonce et le co-fondateur Anton Bukov a déclaré :

“Les avantages d’Arbitrum devraient certainement être attrayants pour les utilisateurs de 1 pouce, car ils deviennent de plus en plus diversifiés en ce qui concerne les transactions et les options de retrait moins chères.”

Valeur totale sur Arbitrum au moment de l’impression. Source DeFi Lama

Arbitron utilise une technologie appelée roll-up qui est une solution de deuxième couche qui fonctionne au-dessus de la blockchain Ethereum. En regroupant plusieurs transactions ensemble pendant leur traitement, les cumuls aident à alléger la charge du réseau principal et permettent des frais de transaction inférieurs ainsi que des vitesses plus élevées. La fonctionnalité sera bénéfique pour les utilisateurs de 1 pouce, car la plate-forme offre aux clients les meilleures opportunités de trading crypto via des dizaines de DEX. 1inch le fait en recherchant les prix les plus bas, puis en redirigeant les transactions de ses clients entre différents échanges. Le PDG du développeur d’Arbitrum Off-chain Labs, Steven Goldfeder, a déclaré :

“L’écosystème Arbitrum One est dynamique avec de nombreux DEX excellents et à volume élevé, et nous sommes très heureux d’avoir 1inch rejoindre en tant qu’agrégateur DEX.”

Selon l’annonce, le protocole d’ordre limité de 1 pouce et le protocole d’agrégation de 1 pouce sont désormais déployés sur Arbitrum One. Le directeur des communications de 1Inch Network, Sergey Maslennikov, a déclaré :

« Comme cela va devenir la cinquième blockchain prise en charge par 1 pouce, l’UX sera à peu près le même que pour Optimism, Polygon ou [Binance Smart Chain]. Et tout comme pour Optimism, Polygon, BSC, les utilisateurs devront migrer leurs actifs d’Ethereum vers Arbitrum via un pont.

Il a ajouté que sept protocoles de blockchain au total seront disponibles sur 1 pouce sur Arbitrum lors du lancement, notamment DODO, SushiSwap, Swapper, WETB, Balancer et Uniswap. En attendant, l’application de portefeuille mobile de 1Inch avec prise en charge d’Arbitrum est actuellement en cours de révision dans l’AppStore et sera mise en ligne dans un jour environ. Arbitron est une solution de cumul optimiste qui prend en charge le même code d’octet qu’Ethereum afin que les développeurs puissent facilement compiler leurs contrats pour qu’ils s’exécutent sur Arbitron. Cela garantit une compatibilité totale avec Etheruem aux niveaux du contrat intelligent et de l’interface Web3.

Il y a une semaine, la valeur totale des actifs transitant par Arbitrum a dépassé les 2 milliards de dollars grâce au regain d’intérêt pour NYAN, le nouveau jeton basé sur la vidéo centrée sur le chat arc-en-ciel qui était populaire il y a quelques années. Le chiffre a légèrement baissé selon Defi LLama.

