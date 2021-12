DEX et AMM DOEX, basé à Cardano, lancent une vente publique sur Kick.io

Do.Exchange (DOEX), un DEX basé sur Cardano avec un protocole AMM, a choisi la rampe de lancement KICK.IO pour la vente publique. Le DEX permettra des transactions efficaces et sans confiance entre les acteurs du marché grâce à l’utilisation de contrats intelligents auto-applicables, fournissant la liquidité indispensable au sein de l’écosystème Cardano (ADA / USD).

Cardano : la blockchain du futur ?

Il ne fait aucun doute pour DOEX que Cardano est la blockchain du futur selon son communiqué de presse, rapporté par CoinFi. Indépendamment de ce fait, ils estiment qu’il est nécessaire de créer une infrastructure autour de cette blockchain pour faire de ce futur une réalité. Selon le DEX, les DEX exclusifs de Cardano sont cruciaux pour l’avenir de la finance décentralisée pour cette raison.

L’équipe DOEX a commenté le projet comme suit :

Notre vision est de devenir le premier DEX basé sur Cardano, assurant l’interopérabilité entre les chaînes et permettant l’échange fluide de jetons à la fois sur la blockchain Cardano et d’autres comme Ethereum via un pont ou un convertisseur infaillible. Cela fait partie de notre vision élargie visant à établir une base solide pour l’expansion des opportunités commerciales et d’expansion. Notre objectif à long terme est d’être le guichet unique pour les services DeFi sur la blockchain Cardano, y compris, mais sans s’y limiter, la participation et la gestion des actifs.

DOEX pour créer un protocole décentralisé piloté par la communauté

DOEX diffère de la plupart des DEX en ce qu’il vise à créer un protocole véritablement décentralisé et axé sur la communauté, qui donne à tous les détenteurs de jetons des droits de vote et permet aux utilisateurs de tirer pleinement parti de la capacité du jeton DOEX. De plus, les utilisateurs pourront guider les changements de plate-forme.

Utilisations du jeton polyvalent DOEX

Le jeton DOEX offrira aux utilisateurs la possibilité de voter et de participer à la gouvernance de la plate-forme et les incitera à payer des frais de change, des frais de balayage et d’autres frais. Ils participeront également à un pool de liquidités et paieront des récompenses aux fournisseurs de liquidités.

DOEX a connu un cycle de financement très réussi

Après un cycle de financement de démarrage très réussi, DEX, basé à Cardano, prévoit une expansion majeure dans un proche avenir. Son objectif est de nouer des alliances stratégiques avec les principaux acteurs institutionnels et de rechercher des investisseurs à long terme. Vous êtes également intéressé par les projets de blockchain établis pour faciliter l’adoption massive.

À propos de KICK.IO

KICK.IO est une plateforme de collecte de fonds basée sur Cardano et un accélérateur de projets, conçu pour fournir des services de financement participatif transparents, efficaces et entièrement décentralisés. KICK.IO est sur le point de devenir une pierre angulaire du nouveau paysage DeFi dominé par Cardano, devenant le lieu où la vaste communauté Cardano peut se réunir pour financer des projets caractérisés par un immense potentiel de succès futur.

