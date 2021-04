DEX Leader MDEX intègre Binance Smart Chain (BSC)

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Singapour, 8 avril 2021 – Dans le but d’élargir son écosystème, le leader de l’échange décentralisé MDEX a intégré Binance Smart Chain (BSC), achevant officiellement le déploiement aujourd’hui 8 avril à 20h30 (UTC + 8). Cinq secondes après l’intégration, MDEX rapporte une TVL (valeur totale verrouillée) de plus de 500 millions de dollars.

L’intégration BSC comprend des fonctionnalités dans l’extraction de liquidité, la participation à un jeton unique, l’extraction de transactions et les services d’actifs inter-chaînes. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser le pont MDEX pour obtenir une interopérabilité inter-chaînes entre Heco (Huobi Eco-Chain) et BSC.

BSC et Heco résolvent les problèmes de congestion et les frais élevés sur Ethereum

Selon MDEX CTO Sky Après Heco, l’intégration de BSC a toujours été le plan.

«Comme Heco, BSC a été développé pour attaquer la congestion et les frais élevés sur le réseau Ethereum», explique Sky. « Les deux sont également compatibles avec les ressources CeFi. »

Selon Binance, Binance Smart Chain a été conçu comme une sorte d’extension de Binance Chain. Avec l’architecture double chaîne, les deux chaînes sont complémentaires: Binance Smart Chain s’adapte aux applications décentralisées (dApps) sans encombrer la chaîne d’origine, optimisée pour des opérations ultra-rapides. Ces fonctionnalités le rendent efficace et hautement optimisé pour exécuter des dApps et effectuer des transactions à moindre frais.

En fait, les avantages associés au réseau BSC rendent cette évolution critique. Un rapport récent a annoncé que Binance Smart Chain surperformait Ethereum en nombre de transactions quotidiennes, grâce à ses faibles frais et à son architecture de transaction rapide.

L’un des attributs cruciaux qui rendent les transactions basées sur la blockchain uniques est la réduction des coûts. La blockchain Ethereum n’a pas été en mesure de faire honneur à son nom à cet égard, les frais de transaction actuels dépassant 20 $. Il a même atteint un sommet historique de 43 $ le 23 février.

MDEX envisage d’étendre le marché avec BSC

Cela rend la décision actuelle bien calculée. Étant l’un des rares projets à la fois chez BSC et Heco, MDEX se positionne dans le mouvement actuel pour être un concurrent sérieux dans l’écosystème.

Surnommé la «pelle en or d’Heco» dans les cercles crypto chinois, MDEX a dominé la chaîne écologique de Huobi, transportant environ un tiers de la TVL (valeur totale verrouillée) de la valeur verrouillée de l’actif.

Ayant atteint le plafond d’Heco, pour MDEX, l’intégration du BSC est sans aucun doute une démarche pour couvrir un nouveau terrain fertile. BSC prend actuellement en charge plus de 100 pièces à travers la chaîne avec une valeur marchande totale de plus de 84 milliards de dollars. Entrer dans l’écosystème BSC est une opportunité d’augmenter la TVL et les volumes de trading.

À la hauteur d’un nouveau défi

Parlant de l’intégration BSC, le CTO Sky déclare: « C’est une excellente occasion de tester l’efficacité de nos produits et opérations. »

En tant que seul DEX conventionnel du marché qui implémente le double minage, combinant liquidité et transaction minière, MDEX a réussi à provoquer une explosion des volumes de trading de sa plateforme.

Le 25 février, MDEX a pris la première place sur Coinmarketcap, capturant 54% des parts de marché, détrônant le leader d’Ethereum DEX Uniswap. Le 18 mars, MDEX TVL a dépassé 2,3 milliards USD, ce qui est un nouveau record. Le 19 mars, ses frais de transaction cumulés ont dépassé 340 millions de dollars et le montant des frais de transaction de 7 jours se classait au troisième rang, derrière seulement Bitcoin et Ethereum.

Sky a confirmé que le double «modèle d’incitation à deux premiers» minier sera transféré sur la plate-forme BSC. Les utilisateurs de MDEX peuvent continuer à profiter de frais faibles à nuls et de transactions rapides dans un environnement de trading liquide sur une plate-forme sécurisée et facile à utiliser. MDEX a récemment publié une version mise à jour 2.0 avec encore plus d’améliorations de la plate-forme le 16 mars.

Plus de valeur pour les détenteurs de jetons MDX

Sky note que la mise en œuvre multi-chaînes prend en charge l’expansion, conduisant à une plus grande capture de valeur.

« Plus d’actifs et plus de transactions sur MDEX signifient que la plate-forme reçoit plus de frais, ce qui signifie plus de fonds pour racheter et détruire MDX sur le marché, ce qui fera encore dégonfler MDX. »

Il fait référence au mécanisme de destruction de rachat de jetons MDX par lequel une partie des frais de transaction quotidiens sera utilisée pour racheter MDX pour la gravure. Le 12 mars, le montant total de MDX racheté et brûlé dépassait 10 millions de dollars et son taux de déflation en temps réel est de 10,96%.

En ce qui concerne la nature semi-centralisée des radiodiffuseurs publics BSC et Heco, Sky appelle à « la poursuite de l’ouverture de BSC et Heco pour attirer plus de développeurs et de grandes applications ». Lorsque ETH 2.0 sera enfin déployé, la mise en œuvre multi-chaîne deviendra probablement une voie majeure pour les applications décentralisées.

Alors que MDEX continue de s’efforcer d’être une bourse réputée offrant un excellent environnement commercial à sa communauté en pleine croissance, elle aspirera également à offrir une valeur inégalée à l’ensemble du secteur.

Pour plus de détails sur l’intégration BSC: https://mdex.medium.com/mdex-com-onepager-latest-version-e7795a2ee24c

Pour plus de détails sur MDEX, visitez le site officiel: https://mdex.com/#/

Chaînes MDEX officielles:

Twitter: https://twitter.com/Mdextech

Télégramme: https://t.me/MixDex

Moyen: https://mdex.medium.com/

Contact médias

Cecilia Wong, suPRstrategista.com

pr@yourPRstrategist.com

+ 65–91826605