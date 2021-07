Dexlabs lance une plate-forme de frappe à Solana, aucune expérience de codage nécessaire

Dexlabs a lancé la première plate-forme de gestion et de frappe de l’histoire qui ne nécessite aucune expérience de codage préalable. Il s’appelle ‘MintingLab’, il fonctionne sur la plate-forme Solana (SOL / USD) et est intuitif et de conception simple. Tout le monde peut frapper, émettre et annoncer des jetons à l’aide de DEX Launchpad.

A la pointe d’une révolution financière

Au cours de la dernière année, le marché DeFi a atteint 60 millions de dollars, contre 3,7 milliards de dollars en valeur verrouillée totale. Dexlabs est à la pointe de ces développements. Aujourd’hui, la plate-forme DEX intégrée permet aux projets basés sur Solana d’accéder à une grande variété d’outils pour maximiser l’expérience DeFi pour leurs gestionnaires.

La nouvelle plate-forme est équipée de Editor Suite, de portefeuilles SPL et d’autres fonctionnalités

MintingLab dispose d’une variété de fonctionnalités, telles qu’un système de gestion des dépôts qui permet aux utilisateurs de garder un œil sur tous leurs actifs, la suite Editor qui permet aux utilisateurs de modifier de gros volumes de données liées à leurs nouveaux jetons et portefeuilles SPL. C’est là que vous soumettez enfin vos nouveaux jetons.

Le PDG de DexLabs, Dennis Lee, est très fier de MintingLab et le considère comme une étape clé pour l’écosystème blockchain et Solana, en particulier du point de vue de la maturité. Dit-il:

« Le Dexlab MintingLab sera unique en son genre. En brisant la principale barrière à l’entrée de Solana, la connaissance du code, de nombreux projets, en particulier ceux qui ne sont pas liés à la blockchain, pourront facilement tokeniser et entrer dans l’espace. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de tous les différents projets à recevoir chez Solana à travers nous ».

DexLab et Solana : les entreprises du futur

Solana est une blockchain prête pour l’avenir à l’échelle du Web, créée pour fournir aux utilisateurs un accès sécurisé, transparent et évolutif à une grande variété de marchés décentralisés et dApps. En utilisant un mécanisme de consensus hybride, la blockchain peut prendre en charge jusqu’à 50 000 transactions par seconde car le mécanisme est basé sur le modèle de preuve d’historique et de preuve d’enjeu. De plus, il le fait sans compromettre son esprit de décentralisation.

Dexlab fournit une interface graphique pour émettre des jetons basés sur Solana sans cryptage. Prend en charge les transactions de liquidité partagée et la vitesse fulgurante en tirant parti du carnet de commandes principal de Serum Decentralized Exchange.

