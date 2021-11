‘Dexter’: Comment Deb revient dans ‘New Blood’

??

Le renouveau de Dexter, New Blood, vient de révéler comment Debra Morgan a pu revenir pour les nouveaux épisodes, et les fans seront très intrigués. Dans l’épisode 1 de la nouvelle série Showtime, nous découvrons que Deb – interprétée par l’actrice Jennifer Carpenter – est la nouvelle voix qui cohabite dans la tête de son frère Dexter. Pour les huit saisons de la série originale, Dexter (Michael C. Hall) a été guidé par la voix et l’image de leur père, Harry (James Remar), qui aiderait à inculquer un code à Dexter afin qu’il ne tue pas un innocent. personnes ou tuer imprudemment. [Please Note: Dexter and New Blood Spoilers Below.]

Dans la finale de la série Dexter, Deb est décédée après avoir été abattue par Oliver Saxon, le tueur de Brain Surgeon. (Né Daniel Vogel, Saxon était le fils du Dr Evelyn Vogel, qui a aidé Harry à créer le code de la mort inculqué à Dexter.) Dexter a emmené le corps de Deb sur son bateau, l’a jeté par-dessus bord, puis a foncé dans un ouragan. Il était présumé mort mais avait en fait survécu et avait déménagé dans l’Oregon pour travailler comme bûcheron. Maintenant, dans New Blood, Dexter se fait appeler Jim Lindsay et vit dans la ville fictive d’Iron Lake dans le nord de l’État de New York. Au lieu d’Harry dans sa tête, servant de voix intérieure, Deb remplit maintenant ce rôle.

(Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)

Notamment, il existe des différences très importantes entre les deux. Harry a beaucoup servi de voix de raison et de sagesse à Dexter. Il était un rappel constant d’être réfléchi et prudent. Deb, semble-t-il, est une voix de culpabilité. C’est comme si Dexter l’avait conjurée par honte. Peut-être que les remords de Dexter pour la mort de Deb, survenue après avoir eu la chance de tuer Saxon mais ne l’ont pas fait, l’ont amené à la voir et à l’entendre comme une manifestation de regret.

Le renouveau de Dexter reprend près d’une décennie après la finale de la série originale, qui a été diffusée en 2013. Dexter Morgan de Hall – auparavant un spécialiste de la médecine légale le jour/un tueur en série la nuit (et parfois aussi pendant la journée) – travaille maintenant dans un magasin d’articles de sport et sortir avec le shérif local. En plus de Hall et Carpenter, la nouvelle saison met également en vedette Clancy Brown (Billions) dans le rôle de Kurt Caldwell, le maire non officiel d’Iron Lake, qui serait le principal rival de Dexter. Les autres membres de la distribution incluent Jamie Chung (Lovecraft Country), Julia Jones (Goliath) et Alano Miller (Jane the Virgin).

{replyCount}commentaires

Pour voir les retrouvailles de Dexter et Deb, syntonisez Dexter: New Blood tous les dimanches soirs à 21 h HE sur Showtime. Ceux qui espèrent regarder peuvent obtenir une offre d’essai gratuite en cliquant ici pour tous les détails !