Dexter Holland de la progéniture est toujours satisfait de la décision de vendre le catalogue du groupe pour 35 millions de dollars

Dans une nouvelle interview avec Billboard, Bryan “Dexter” Hollande parlé de LA PROGÉNITUREla décision prise en 2016 de vendre les droits de l’ensemble du catalogue du groupe Registres de Columbia enregistrements maîtres et les droits de publication de toutes ses chansons pour Musique de Round Hill, la société basée à New York payant 35 millions de dollars. Lorsqu’on lui a demandé s’il était toujours satisfait de cette décision, en particulier compte tenu du fait qu’il y a une vague d’artistes qui vendent leurs catalogues en ce moment, Dexter a déclaré: “Cela semble certainement être à la mode maintenant, hein? Ou cela se produit plus souvent. Dans notre cas, nous avons été très chanceux que lorsque nous avons signé à Sony, nos disques étaient sous licence, donc nous les possédions techniquement et savions qu’ils nous reviendraient après la livraison de notre dernier album. Nous avons terminé un contrat de sept albums avec Sony – en fait fini! – et n’étaient que des agents libres. Donc, après quelques années, nous avons pensé, que faisons-nous ici? En fin de compte, nous avons simplement décidé de le vendre. Je suis content que nous l’ayons fait, et Round Hill était le bon partenaire. Et ce qui est génial dans un groupe, c’est que vous pouvez toujours créer de nouvelles chansons. “

LA PROGÉNITURE a vendu les masters enregistrés pour les six albums pour lesquels il a fait Registres de Columbia, ainsi que les droits de publication des chansons sur ses neuf efforts en studio. Les enregistrements principaux des trois premiers albums du groupe restent avec Épitaphe, le label qui les a initialement publiés.

Parmi les Épitaphe albums est de 1994 “Briser”, le blockbuster en évasion qui s’est vendu à plus de six millions d’exemplaires aux États-Unis et a présenté les succès “Venir jouer”, “Amour propre” et “Je dois m’en aller”.

Inclus dans le Columbia catalogue sont de 1997 “Ixnay On The Hombre”, qui s’est vendu à 1,4 million d’exemplaires, en 1998 “Americana”, qui a déplacé cinq millions, et la vente de platine des années 2000 “Conspiration d’un”.

LA PROGÉNITURE aurait vendu un total de 17 millions d’exemplaires de ses neuf premiers albums.

Au moment de la vente catalogue, Hollande a déclaré dans un communiqué: “Nous avons estimé qu’avoir le bon gardien pour notre catalogue, à la fois les maîtres et l’édition, est extrêmement important pour l’avenir de notre carrière.”

Musique de Round Hill président / PDG Josh Gruss a déclaré à propos de l’acquisition: “Vous n’obtiendrez pas un catalogue de plus haute qualité que LA PROGÉNITURE. De plus, nous n’avions pas de punk rock américain dans notre portefeuille d’édition, et ces acquisitions contribuent à élargir la représentation du genre. “

LA PROGÉNITUREle dixième album studio de “Laissez les mauvais temps rouler”, arrivé le 16 avril via Registres Concord. Le suivi des années 2012 “Jours passent” a de nouveau été produit par Bob Rock, qui a également travaillé sur les deux disques précédents.

Hollande, guitariste Kevin “Noodles” Wasserman, le batteur Pete Parada et nouveau bassiste Todd Morse écrit et enregistré “Laissez les mauvais temps rouler” au cours des dernières années à divers endroits, y compris le studio du groupe à Huntington Beach, en Californie.

Crédit photo: Daveed Benito

