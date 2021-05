Dexter Holland de la progéniture: “ Nous ne reviendrons pas à la normale tant que les gens ne seront pas vaccinés ”

LA PROGÉNITURE chanteur Bryan “Dexter” Hollande a parlé à Tom Power, hôte de “Q” sur le Canada CBC Radio One, à propos de la décision de son groupe d’encourager les fans à recevoir leurs vaccins COVID-19 en retravaillant le refrain de leur classique de 1994 “Venir jouer” pour dire «tu dois aller te faire vacciner». La nouvelle version de la chanson a été partagée en mars le LA PROGÉNITUREde Instagram, avec un extrait du clip vidéo de la chanson avec les paroles retravaillées.

Hollande dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je suis allé à l’école pour ça. J’ai l’impression d’avoir un peu d’expérience, et je pense que c’est une bonne idée [to get the COVID-19 vaccine]. Et quoi que vous pensiez de tout cela, la vérité est que nous ne reviendrons pas à la normale tant que les gens ne seront pas vaccinés; c’est juste la réalité. Alors pourquoi ne pas faire ça pour que nous puissions tous aller à nouveau à des spectacles et faire les choses que nous aimons faire. C’était en quelque sorte le raisonnement derrière tout cela. Et j’ai l’impression que c’est la bonne chose à faire. Je me suis senti suffisamment fort pour éteindre cela. “

Interrogé sur la réponse des fans à la nouvelle version de “Venir jouer”, Dexter a déclaré: “Il y a eu une réaction un peu mitigée. J’ai été un peu plus surpris que je ne le pensais … Il y avait beaucoup de gens qui étaient étonnamment en colère à ce sujet. Mais c’est là que nous en sommes – nous sont peut-être dans la période la plus conflictuelle de l’histoire de notre pays, sinon de l’histoire du monde, et c’est un peu la même chose.

“Sur le plan scientifique ou factuel, c’est frustrant [to see people who are vaccine hesitant]», a-t-il poursuivi.« Sur le plan personnel, je comprends. Les gens ne sont pas sûrs de certaines choses. Et il pourrait encore y avoir une sorte d’effet secondaire fou que nous ne connaissons pas. Je pense que c’est peu probable, étant donné le nombre de millions de doses administrées. Mais à part cela, il y a toutes ces informations contradictoires sur Internet. Encore une fois, un autre signe de notre époque où les gens sont juste bombardés de toutes ces informations contradictoires, et il est parfois difficile de savoir quoi faire. “

Bien que le vaccin COVID-19 ait été produit rapidement en raison de l’urgence de la crise sanitaire et du nombre de volontaires des essais cliniques, Hollande dit que le vaccin n’a pas été précipité et qu’il repose sur des années de recherche.

“Avec le vaccin, je sais qu’il y a beaucoup de croyances là-bas que,” Eh bien, ceux-ci ont été développés trop rapidement “”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’une partie de l’histoire qui n’est pas là-bas est qu’il y a toute une plate-forme de technologie qui a été développée au cours des cinq dernières années environ – les vaccins à ARNm. Ils ont travaillé là-dessus pour les vaccins contre la grippe au cours des cinq dernières années – vraiment, presque 10 ans – mais les cinq dernières années. Donc, cette grande technologie se trouvait juste sur le pont lorsque cela s’est produit. Et c’est ce qui lui a permis de s’adapter rapidement au coronavirus. Donc ce n’est pas aussi rapide que tout le monde le pense. “

Hollande a un doctorat. en biologie moléculaire et a rédigé sa thèse sur les microARN dans les génomes du VIH. Le document de recherche de 175 pages, intitulé “Identification des séquences de type microARN humain incorporées dans les gènes codant pour les protéines du virus de l’immunodéficience humaine”, avait été publié dans PLoS One. Hollande avait obtenu son doctorat. de l’Université de Californie du Sud en 2017.

Sorti en 1994, “Venir jouer” a été LA PROGÉNITUREla radio alternative de MTV succès révolutionnaire, marquant le coup d’envoi d’une série de succès du milieu à la fin des années 90, y compris des albums “Briser”, “Ixnay On The Hombre” et “Americana”, qui ont aidé le groupe à déplacer plus de 17 millions d’albums à ce jour, par Données MRC.

LA PROGÉNITUREle dixième album studio de “Laissez les mauvais temps rouler”, arrivé le 16 avril via Registres Concord. Le suivi des années 2012 “Jours passent” a de nouveau été produit par Bob Rock, qui a également travaillé sur les deux précédents albums du groupe.