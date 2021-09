Dexter Lawrence était hors-jeu sur coup de pied, mais aucun blâme

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin. Charles Curtis remplace Andy Nesbitt.

L’entraîneur-chef des Giants de New York, Joe Judge, l’a bien compris en parlant du penalty du plaqueur défensif Dexter Lawrence qui a donné à l’équipe de football de Washington une seconde chance de frapper ce qui a fini par être le coup de pied gagnant.

“Je ne vais pas mettre ça sur Dexter Lawrence”, a déclaré le juge aux journalistes après qu’un Dustin Hopkins ait donné un coup de pied au vainqueur du match après le penalty. “Il y a des choses que nous devons tous faire mieux en tant que professionnels, mais je ne vais pas mettre cela sur un seul joueur dans une seule situation.”

Et c’est la bonne décision. Parce que bien que cette pénalité ait fini par effacer une large droite qui signifiait que les Giants ne recommenceraient pas 0-2, il y avait tellement d’autres problèmes sur lesquels épingler la défaite.

Il y a eu la pénalité de retenue plus tôt dans le match qui a effacé une course de touché de 58 verges de Daniel Jones. Une chute de Darius Slayton sur un touché potentiel grand ouvert qui aurait mis Big Blue de 10 avec plus de six minutes à jouer dans le quatrième. Une ligne offensive qui a perdu l’un de ses joueurs clés sur blessure qui a permis quatre sacs.

Comment diable Darius Slayton a-t-il laissé tomber cette balle 🤦🏼‍♂️pic.twitter.com/rrISwKLJVc – ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 17 septembre 2021

Comme je l’ai écrit dans cet espace hier – et je ne me répéterai pas trop – les Géants ont besoin de perdre beaucoup pour guérir ce qui les afflige. Et ce sont des pertes comme celle-ci qui exposent les problèmes de cette équipe. À court terme, ce sont des jeux bâclés comme ceux-ci, des erreurs qui font la différence entre une défaite d’un point et une victoire divisionnaire difficile sur la route en une semaine courte. À long terme, ce sont des incohérences de semaine en semaine qui continuent à apparaître.

Donc voilà. Ne blâmez pas Lawrence uniquement pour celui-ci.

