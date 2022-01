« Dexter: New Blood »: Michael C. Hall sur une finale « bouleversante »

Ce qui suit contient les principaux spoilers de la finale de « Dexter: New Blood ».

Lorsque le rideau est tombé en 2013 sur « Dexter » de Showtime, la réaction a été rapide et passionnée. Des légions de fans accrochés au drame sur l’analyste d’éclaboussures de sang / tueur en série Dexter Morgan ont qualifié la finale de raté déroutant et ouvert. Cette grogne a continué pendant des années, apaisée seulement par le lancement de « Dexter: New Blood » en novembre.

Michael C. Hall, qui joue Morgan, prédit que la finale de « Dexter: New Blood » suscitera une réponse tout aussi forte. L’épisode ne met pas seulement un terme définitif à la campagne d’autodéfense de Morgan, il dépeint également la fin de Dexter Morgan.

« Certaines personnes l’auront prédit, et d’autres en seront choqués », a déclaré l’acteur dans une interview à Zoom la semaine dernière. « Certains l’accepteront, d’autres le rejetteront. Je pense qu’il sera difficile pour les gens de se débattre avec son destin étant donné qu’il est quelqu’un avec qui ils ont passé beaucoup de temps et pour qui ils ont beaucoup d’affection, du moins dans certains cas.

Mais Hall, qui n’était pas non plus satisfait de la fin de la série originale, est convaincu que cette fin est la bonne pour conclure la saga « Dexter ».

Bulletin

Le guide complet de la visualisation à domicile

Obtenez Screen Gab pour des recommandations hebdomadaires, des analyses, des interviews et des discussions irrévérencieuses sur la télévision et les films en streaming dont tout le monde parle.

Vous pouvez occasionnellement recevoir du contenu promotionnel du Los Angeles Times.

Dans l’épisode intitulé « Sins of the Father », Morgan est tué par son fils Harrison (Jack Alcott), qui avait été abandonné par Morgan à la fin de « Dexter ». Réalisant que ses méfaits l’ont finalement rattrapé et qu’il ne pourra jamais arranger les choses avec Harrison – la seule personne qu’il pourrait jamais vraiment aimer – Morgan persuade l’adolescent de mettre fin à ses jours. Après avoir tiré sur son père dans les bois enneigés d’Iron Lake, un hameau fictif du nord de l’État de New York, Harrison en larmes s’enfuit, aidé par le chef de la police de la ville – et l’ex-petite amie de Morgan – Angela Bishop (Julia Jones).

Bien que la fin puisse être choquante pour de nombreux fans, Hall est ravi : « La façon dont la saison se termine est celle qui résonne en moi. Cela semble justifiable. Aussi bouleversant que cela puisse être, j’espère que le public appréciera la résonance de Dexter mourant de cette façon aux mains de son fils.

Il a ajouté: «Les gens se sont plaints d’une fin qui était certes ouverte et sans aucun sens de fermeture. Il a fait un sourire semblable à celui de Dexter : « Je suppose que vous devez faire attention à ce que vous souhaitez. »

« Dexter: New Blood » a été un solide succès pour Showtime, à la fois sur sa plate-forme câblée premium et son service de streaming. La première a attiré 9,1 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le premier drame le plus regardé de Showtime. La série limitée a attiré en moyenne 7,6 millions de téléspectateurs par semaine sur toutes les plateformes et a dépassé toutes les saisons de la série originale.

Michael C. Hall dans « Dexter: New Blood ».

(Seacia Pavao/Showtime)

Clyde Phillips, qui a quitté la série originale quatre ans avant sa finale controversée, a déclaré qu’il était reconnaissant à Showtime de lui avoir donné l’opportunité de revisiter la série et de fournir une conclusion plus appropriée à la saga de Morgan.

« Je ne connais aucune autre émission dans l’histoire de la télévision qui refait une finale », a déclaré Phillips, qui a développé le redémarrage et repris ses rôles de producteur exécutif et de showrunner. « Je pense que le public va être surpris. Les fans de hardcore vont être déçus qu’il soit parti. Mais les fans de hardcore intelligents vont comprendre que c’était inévitable.

Dans la conclusion originale de « Dexter », Morgan a retiré sa sœur adoptive Debra (Jennifer Carpenter) de l’assistance respiratoire après qu’un caillot de sang lui ait causé un accident vasculaire cérébral. Il a emmené son corps en haute mer pour s’en débarrasser, puis a dirigé son navire vers un ouragan qui approchait dans une apparente tentative de suicide. Cependant, il a survécu et s’est retrouvé dans une communauté éloignée loin de Miami, où il a commencé une nouvelle vie de bûcheron.

Lorsque « Dexter: New Blood » s’ouvre, Morgan s’est installé dans sa nouvelle vie à Iron Lake, vivant sous un pseudonyme – Jim Lindsay – et profitant d’un bonheur romantique avec Bishop. Cependant, il est tourmenté par le fantôme de Deb (Carpenter, reprenant son rôle) et ses tendances sombres se réveillent lorsque Matt Caldwell (Steve M. Robertson), le fils arrogant du maire officieux de la ville, Kurt Caldwell (Clancy Brown), arrive en ville.

Sa vie est bouleversée avec l’arrivée de Harrison, qui est en colère et endommagé après des années passées dans des foyers d’accueil. Morgan est déterminé à devenir un vrai père et à aider son fils à guérir. Mais ces plans déraillent alors que Morgan reprend sa quête meurtrière de justice.

Revenir en « mode Dexter » a été facile pour Hall : « La chose la plus étrange à ce sujet était à quel point cela ne faisait pas bizarre de ne pas le jouer à nouveau. Il était encore bien vivant et très disponible.

Une qualité clé qui a attiré les téléspectateurs de Morgan était sa capacité étrange à se sortir des égratignures serrées. Et quand Harrison découvre la vérité sur le sombre passé de son père, Morgan le convainc que sa mission de tuer des criminels qui ont échappé à la punition est noble.

Mais alors que les preuves s’accumulent et que Bishop soupçonne que son petit ami cache des secrets mortels, Morgan se rend compte que ses options s’épuisent et il devient plus téméraire. Il viole son code lors d’une évasion de prison, tuant le sergent de police. Logan (Alano Miller), qui avait noué des liens étroits avec Harrison.

Michael C. Hall, à gauche, et Jack Alcott dans la finale de « Dexter: New Blood ».

(Seacia Pavao/SHOWTIME)

Lorsque le jeune voit le sang de Logan sur son père, Dexter se rend compte qu’il est au-delà de la rédemption.

« Par désir de ne pas se faire prendre, Dexter tue quelqu’un qui ne correspond en rien au code », a déclaré Hall. « Et c’est quelqu’un que son fils, qu’il aime par-dessus tout, vénérait. À ce moment, Dexter s’excuse auprès d’un autre être humain pour tout ce qu’il a fait à cette personne et éprouve un sentiment de connexion avec une personne qu’il n’a jamais connue auparavant. C’est comme, ‘J’ai une expérience complète d’être un être humain maintenant, et pourriez-vous s’il vous plaît me tuer parce que c’est insupportable.’ »

En écrivant ces scènes climatiques, Phillips s’est inspiré de sa propre expérience « d’avoir un père terrible et d’avoir besoin d’années de thérapie ». Il a également fait référence à un terme en psychiatrie selon lequel « le fils doit « assassiner » le père pour continuer sa vie, pour poursuivre ses affaires, pour poursuivre avec amour, pour commencer à fonder sa propre famille. Vous ne pouvez pas toujours avoir une figure paternelle qui vous retient. Cela faisait partie de l’impulsion d’avoir Harrison faire l’acte. Sauf qu’ici, c’est lui qui fait l’acte. Et ne vous y trompez pas, c’est de la fiction. Nous parlons de personnages sociopathes, et peut-être de personnages psychopathes. Dexter est certainement un psychopathe.

Lorsque Phillips a présenté à Hall le redémarrage et sa fin, l’acteur était intrigué. « Le fait que le personnage allait expirer était un moyen pour moi de fermer le livre sur lui d’une manière que je n’ai pas pu faire », a déclaré Hall. « Je ne suis pas venu à la table en disant : ‘Dexter doit rencontrer son créateur.’ Mais quand cette proposition a été lancée, je n’y ai pas résisté.

Le tournage de la disparition de Morgan n’a pas été particulièrement émouvant ou cérémonieux pour Hall pour une raison simple : il a eu lieu pendant les premières semaines de tournage.

« Les événements de la saison se déroulent sur environ deux semaines et demie, mais nous avons tourné dans le Massachusetts de février à juillet », a-t-il déclaré. « Donc, nous avons tourné tout ce qui dépendait de la neige au début. Cette scène est arrivée la troisième semaine. C’était vraiment difficile d’imaginer tout ce qu’il nous restait à filmer – c’était étrange de le faire si tôt, et aussi étrange de réaliser qu’après avoir terminé ce travail, il nous restait quatre à cinq mois pour filmer.

« Mais d’une certaine manière, c’était libérateur de savoir où nous allions alors que nous remplissions toutes les pièces. »

Bien que l’histoire de Morgan soit terminée, Phillips, qui était producteur exécutif et showrunner sur « Nurse Jackie », le drame de Showtime sur une infirmière des urgences en difficulté, a déclaré qu’il était ouvert à la possibilité de développer un spin-off centré sur Harrison, qui était aux prises avec des démons avant même de tuer son père.

« Si Showtime voulait poursuivre cela – j’ai beaucoup de choses en cours, mais je laisserais tout tomber en une minute pour le faire », a déclaré Phillips. « Il est tellement endommagé. J’écris beaucoup de gens blessés et j’aimerais avoir l’opportunité d’explorer sa psyché et de le mettre dans un autre monde et de prendre ce spectacle et d’y amener plus de gens.

Lorsque la finale sera diffusée pour la première fois, Hall ne regardera pas. Il doit se produire lors d’un concert en l’honneur de la légende du rock David Bowie, qui aurait eu 75 ans.

« Jouer à Dexter toutes ces années a été un coup de pied », a-t-il déclaré. « C’était une expérience que je n’avais jamais vécue auparavant et que je ne peux pas imaginer revivre. Mais le désir de fermeture avait à voir avec le désir d’aller de l’avant. Depuis la fin de la série proprement dite, on me demandait périodiquement dans des interviews ou dans la rue : « Est-ce que tu vas faire plus de « Dexter » ? S’il vous plaît, ramenez-le. Qu’est-ce qui se passe avec cette fin? J’ai détesté la fin, j’ai adoré le spectacle… .’ Cela met tous ces hypothétiques au lit.

« Je n’opère pas dans l’illusion qu’avec la fin de cette série, personne ne me considérera plus comme Dexter. Mais cela calme ce bruit.