Dexter: New Blood Trailer présente le retour de Deb, et j’ai des questions

En parlant de cela, il semble que Deb de Jennifer Carpenter prenne le relais en tant que voix à l’intérieur de la tête de Dexter pour New Blood. Dans la diffusion originale de la série sur Showtime, il s’agissait d’un rôle joué par Harry Morgan de James Remar. Les fans se sont demandé comment Deb serait pris en compte dans l’histoire, et c’est un moyen solide de la ramener. L’un des plans de Deb semble montrer le personnage en train de mener ses propres enquêtes, ce qui soulève davantage de questions sur le renouveau. Aurons-nous également des flashbacks, ou le fantôme Deb aura-t-il plus d’agence que Harry ? Seul le temps nous le dira.