‘Dexter’ obtient une nouvelle identité dans le teaser de la saison 9

Il a été précédemment révélé que Dexter Morgan obtiendrait une nouvelle identité dans la prochaine saison 9 de Dexter, et un nouveau teaser pour le renouveau de la série a donné aux fans de meilleurs détails sur qui vit le Bay Harbor Butcher comme ces jours-ci. Sur une photo partagée sur le compte Twitter officiel de Dexter, on peut voir une photo du permis de conduire de Dexter. Dexter s’appelle maintenant James Lindsay et il vit au 21 Reese River Lane dans la ville fictive d’Iron Lake, New York. Notamment, le nouveau surnom de Dexter est probablement une référence à Jeff Lindsay, l’auteur qui a créé Dexter dans sa série de romans primée Darkly Dreaming Dexter.

En plus du nouveau nom de Dexter, il semble que son nouveau travail ait également été révélé. Négociant tout son équipement d’analyse d’éclaboussures de sang, Dexter – ou plutôt James – est un associé des ventes chez Fred’s Fish & Game. Le renouveau de Dexter, intitulé Dexter: New Blood, reprendra environ une décennie après la finale de la série originale, diffusée en 2013. En plus de Hall, la nouvelle saison mettra également en vedette Jennifer Carpenter, qui a joué la sœur de Dexter Debra dans l’original de l’émission courir, tout comme John Lithgow, qui a interprété The Trinity Killer.

Un nouveau masque signifie un nouveau nom. #Dexter pic.twitter.com/EcKxayiUxk – Dexter sur Showtime (@SHO_Dexter) 13 octobre 2021

Le fils de Dexter, Harrison, sera également présent, cette fois interprété par l’acteur Jack Alcott. Cette fois-ci, les autres nouveaux membres de la distribution incluent Clancy Brown (Milliards) en tant que principal rival de Dexter, Kurt Caldwell, le maire non officiel d’Iron Lake. Jamie Chung (Lovecraft Country), Julia Jones (Goliath) et Alano Miller (Jane the Virgin) seront également à l’affiche.

Hall a déjà parlé de la prochaine nouvelle saison de Dexter et semblait impliquer que d’autres épisodes pourraient être approuvés à l’avenir. S’adressant à NME, Hall a parlé du renouveau et on lui a demandé si cela marquerait la fin de la franchise. « Je suis réticent à dire ‘certainement’, tu sais ? Voyons voir », a-t-il répondu. « Ce qui est clair maintenant, c’est qu’il y a 10 nouveaux épisodes. »

Hall a également fait part de ses réflexions sur ce que cela a fait de revenir dans le rôle huit ans après la fin de la course d’origine. « Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre, car je n’ai jamais repris un travail après autant de temps. Avoir Dexter dans un contexte complètement différent, nous verrons comment cela se sent », a-t-il déclaré. « C’était intéressant de comprendre comment faire ça et j’ai pensé qu’il était temps de découvrir ce qui lui était arrivé. Dexter: New Blood devrait faire ses débuts le 7 novembre sur Showtime.