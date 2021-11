Dexter : Qui est nouveau dans le casting alors que la série revient pour la nouvelle saison ?

Dexter est de retour (Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)

Dexter est de retour sur les écrans britanniques ce soir, alors que la série limitée New Blood reprend 10 ans après la fin de la finale de la série.

Huit ans après la fin de la saison huit avec une finale déconcertante et frustrante, nous retrouvons Dexter Morgan (Michael C Hall) vivant dans la petite communauté d’Iron Lake sous le nom de Jim Lindsay.

Jim a un travail au magasin de pêche et de chasse, il est très apprécié des habitants et il sort avec le chef de la police. Dans l’ensemble, il semble que nous ayons un tueur en série réformé entre nos mains.

Cependant, l’introduction de fantômes de son passé et d’un fêtard privilégié qui le frotte dans le mauvais sens pourrait voir la réapparition du sombre passager de Dexter – vous savez, celui qui l’a poussé à trancher et à couper en dés les méchants dans un plastique – salle de mise à mort couverte.

Michael C Hall est de retour en tant que notre analyste d’éclaboussures de sang préféré devenu meurtrier, tout comme Jennifer Carpenter, qui incarne l’apparition de la sœur adoptive décédée de Dexter, Debra.

Mais il y a beaucoup de nouveaux visages qui composent le nouveau monde de Dexter – nous voulons dire, de Jim – le nouveau monde.

Jack Alcott joue Harrison (Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)



Julia Jones joue la petite amie de Dexter, Angela (Photo : Michael Loccisano/.)

Jack Alcott a rejoint la série pour incarner le fils de Dexter, Harrison, qui a maintenant grandi et recherche son père.

À la fin de la série originale, un Harrison de cinq ans a été amené en Argentine par Hannah (Yvonne Strahovski), alors que Dexter a simulé sa propre mort dans un naufrage.

Cependant, après la mort d’Hannah, il est retourné aux États-Unis et sait que son père n’est pas mort.

Julia Jones, que vous reconnaîtrez peut-être dans les films Twilight et Westworld, a été choisie pour incarner Angela Bishop, le chef de la police d’Iron Lake et la nouvelle petite amie de Jim.

Clancy Brown joue Kurt Caldwell (Photo : Jamie McCarthy/. for PEOPLE)



La nouvelle série se produit 10 ans après la finale originale (Photo : Michael Loccisano/.)

Elle est la mère d’Audrey, interprétée par l’actrice Johnny Sequoyah, qui proteste contre le travail du baron du pétrole local Kurt Caldwell, interprété par Clancy Brown.

Brown est surtout connu pour ses rôles dans The Shawshank Redemption et Starship Troopers, ainsi que pour son travail vocal sur SpongeBob SquarePants, exprimant M. Krabs.

Son personnage de New Blood, Caldwell, s’implique dans la vie de Dexter lorsque son fils Matt (joué par Steve M Robertson) se présente en ville, exigeant le plus gros pistolet du magasin de Jim et qu’il soit exclu des vérifications obligatoires des antécédents.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Également dans la série limitée, Alano Miller, qui incarne l’officier de police Logan, et Jamie Chung, qui incarne une véritable podcasteuse criminelle, Molly, qui s’intéresse à une série de cas de personnes disparues impliquant des femmes autochtones à Iron Lake.

Dexter: New Blood sera diffusé ce soir sur Sky Atlantic à 22h.



PLUS : Star Wars: The Old Republic remasterise la bande-annonce classique de Deceived selon la rumeur d’un nouveau film



PLUS : Adele présente une nouvelle chanson époustouflante, Hold On, dans la publicité de Noël d’Amazon et c’est un déchirant

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();