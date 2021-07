Dexter revient parce que “ça méritait une meilleure fin”

Toutes les personnes impliquées dans le prochain renouveau de Dexter sont d’accord avec les fans – la course originale n’a pas eu de conclusion raisonnablement satisfaisante. Dans un panel du Comic-Con 2021 dédié à la discussion des 10 nouveaux épisodes actuellement en production et prévus pour un premier automne sur Showtime, la star Michael C. Hall et ses collaborateurs assemblés disent qu’ils savent que les fans n’étaient pas satisfaits de l’endroit où il tous se sont retrouvés – et ils ne l’étaient pas non plus, nécessairement.

“Cela méritait une meilleure fin”, a déclaré Hall, vêtu d’une chemise boutonnée tropicale. “La fin était au mieux mystifiante… déroutante, exaspérante, frustrante sur toute la ligne des adjectifs négatifs.”

Les autres panélistes de Hall, qui comprenaient Clyde Phillips (showrunner, producteur exécutif), Scott Reynolds (producteur exécutif), Marcos Siega (producteur exécutif, réalisateur) et la nouvelle venue de Dexter Julia Jones ont tous hoché la tête en accord. Mais plutôt que de s’attarder sur les déceptions de la course précédente, ils se sont tous enthousiasmés pour l’opportunité qu’elle a préparé le terrain dans ces nouveaux épisodes. Cependant, les commentaires sur la suite étaient en grande partie intentionnellement vagues afin de préserver les surprises encore en magasin.

L’un des plus gros détails qui vient d’être partagé avec nonchalance était que le personnage de Julia Jones (The Mandalorian), Angela Bishop, sera lié de manière romantique à Dexter. Son personnage est le premier chef de police amérindien dans une ville du nord de l’État de New York. Lorsque la nouvelle saison commence, Angela et Dexter sont déjà en couple et ils “ont définitivement un voyage”, selon Jones – ce à quoi Hall a répondu avec un sourire malicieux.

Ils ont également laissé quelques clips – dont la plupart ont été publiés précédemment ou même récemment – parler d’eux-mêmes. Tout en gardant naturellement la discussion cryptique, le thème principal qui a émergé tout au long du panel est que tout le monde est au courant que l’histoire et l’arc sont corrects – qu’il y a une bonne raison de ramener Dexter, et que cela a été assez long pour prendre un ” acte de foi” avec, comme Hall a décrit l’ensemble de l’entreprise.