Dexter revit un meurtre jusque-là inconnu dans le réveil de « New Blood »

Les fans de Dexter ont eu une grosse surprise dans l’épisode 9 de la renaissance de New Blood lorsque Dexter (Michael C. Hall) a revécu un meurtre jusqu’alors inconnu de son ancienne vie à Miami. La nouvelle série trouve Dexter vivant dans la ville fictive d’Iron Lake dans le nord de l’État de New York, changeant d’identité et essayant de faire profil bas. Cependant, lorsque son fils adolescent, Harrison, se présente à sa porte, le mettant en collision avec son passé. Spoilers à venir pour l’épisode 9 de Dexter: New Blood.

Dans l’avant-dernier épisode de Dexter : New Blood Saison 1, Dexter révèle son passé à Harrison et lui dit qu’il avait l’habitude de blesser de mauvaises personnes qui avaient elles-mêmes blessé des innocents. En expliquant, Dexter s’est souvenu avoir chassé un clown de fête nommé M. Wiggles, qui dirigeait une entreprise semblable à Chuck E. Cheese. M. Wiggles utiliserait l’entreprise pour attirer des familles sans méfiance et choisir des enfants à enlever. Dexter a donné peu d’informations sur ce que M. Wiggles faisait exactement aux enfants, mais des preuves photographiques de ses crimes ont montré qu’il maquillerait les enfants et les tuerait.

Dimanche, ce clown va se faufiler dans ton cerveau. #DexterNewBlood pic.twitter.com/WrHtkEzU4q – Scott Reynolds (@jscottamy) 31 décembre 2021

Ces images étaient la preuve dont Dexter avait besoin pour prouver que M. Wiggles était un criminel odieux et qu’il a exécuté son rituel consistant à capturer l’homme dérangé. En utilisant la propre maison de jeu de M. Wiggles, Dexter l’a attaché et l’a tué. Au début, il n’a pas dit à Harrison qu’il avait assassiné les personnes qu’il chassait, mais l’adolescent a finalement compris par lui-même.

Cela a conduit Harrison à être témoin du meurtre le plus récent de Dexter : Kurt Caldwell (Clancy Brown), un riche homme d’affaires qui avait kidnappé et assassiné une jeune femme pendant des décennies. Le père et le fils ont découvert le bunker secret de Kurt, où il avait conservé et exposé les femmes qu’il avait tuées. Kurt a compris que Dexter avait découvert son secret et a tenté de quitter la ville. Alors qu’il faisait ses valises, Dexter et Harrison se sont présentés, Dexter le tranquillisant et l’assommant. Kurt se réveille alors attaché à une table dans sa salle « trophée », où Dexter effectue son rituel et tue Kurt.

Dans le même épisode, il a également été découvert que Kurt avait assassiné un autre personnage impliqué dans l’histoire : Molly Park (Jamie Chung), le podcasteur du vrai crime qui est venu à Iron Lake pour enquêter sur le cas des femmes disparues pour un épisode d’elle. podcast, Merry F—ing Kill. Dans le nouvel épisode, Dexter et Harrison ont découvert le corps de Molly dans la collection morbide de Kurt, révélant qu’il l’avait atteinte, même après que Dexter l’ait déjà sauvée de Kurt une fois. Les fans peuvent voir comment l’histoire se déroule lorsque la finale de la saison Dexter: New Blood sera diffusée le dimanche 9 janvier prochain, uniquement sur Showtime.